Olten Zwei mutmassliche Diebe nach Fahrzeugaufbruch festgenommen Am Sonntagmorgen konnten mehrere Polizeipatrouillen von der Polizei Kanton Solothurn zwei Männer festnehmen, welche Deliktsgut auf sich trugen. 16.10.2022, 12.24 Uhr

Am Sonntag ging die Meldung über einen Fahrzeugaufbruch in Olten ein. Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Polizei Kanton Solothurn aus und konnten am Amthausquai in Olten zwei männliche Personen anhalten. Bei der anschliessenden Kontrolle der beiden Männer kam Deliktsgut zum Vorschein.