Fotografieausstellung im Haus IPFO in Olten

Olten Das IPFO Olten – Haus der Fotografie In den Räumen des ehemaligen Naturmuseums Olten gibt es zeitgemässe Fotokunst zu sehen. Fränzi Zwahlen Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Blick in die derzeitige Ausstellung im Haus der IPFO Olten Zvg

An der Kirchgasse 10 in Olten, wo früher im Naturmuseum ausgestopfte Wölfe und oder aussergewöhnliche Fossilien zu finden waren, gibt es jetzt zeitgemässe Fotokunst zu sehen. In diesen Räumen, die aufgrund der Neukonzeption der Oltner Museumslandschaft leer gestanden hätten, haben Christoph Zehnder, Remo Buess und Marco Grob das IPFO Haus der Fotografie, ins Leben gerufen.