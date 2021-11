Oftmals fehlt das Geld «Die Bedürfnisse der Jungen fallen zwischen Stuhl und Bank» – mit den Kinder- und Jugendtagen will Solothurn das ändern Noch bis Sonntag finden im Kanton Solothurn die ersten Kinder- und Jugendtage statt. Sie sollen besser in das gesellschaftliche Leben integriert werden – gerade weil sie selbst noch nicht abstimmen dürfen. Am Ende der Woche winkt auch ein Preis. Susanna Hofer 18.11.2021, 10.42 Uhr

Die Solothurner Kinder- und Jugendtage wurden im Alten Spital eröffnet. Tom Ulrich

Erstmals gehen in unserem Kanton die Kinder- und Jugendtage über die Bühne. Sie dauern noch bis zum kommenden Sonntag. Nach dem Eröffnungsakt im Begegnungszentrum Altes Spital in Solothurn am Mittwoch gibt es im ganzen Kanton Events, die dann am Sonntag in Olten unter anderem mit einer Preisverleihung, die eingeführt werden soll, abgeschlossen werden.