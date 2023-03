So soll Solothurn näher an den Oberaargau rücken

ÖV Nur noch 12 Minuten für die Strecke Solothurn–Langenthal? Eine Weiche könnte die Solothurner Kantonshauptstadt näher an den Oberaargau rücken Dank einer Schienenverbindung könnte die Zugfahrt zwischen Solothurn und Langenthal künftig 12 statt rund 50 Minuten dauern. Im Kanton Solothurn hält man die Idee für prüfenswert, die SBB möchten auf der Strecke aber nur Güterzüge fahren lassen. Christof Ramser Jetzt kommentieren 06.03.2023, 15.41 Uhr

Zwischen Herzogenbuchsee und Bützberg verlaufen die Stammstrecke und die Schnellstrecke auf einigen Kilometern Länge parallel. Bild: Oliver Menge

Gut 20 Kilometer liegen Solothurn und Langenthal auseinander. Wer mit dem Zug zwischen den beiden Städten unterwegs ist, muss aber einen beträchtlichen Umweg in Kauf nehmen. Via Niederbipp mit dem «Bipperlisi» oder mit Umsteigen in Olten dauert die Reise rund 50 Minuten.

Nun könnte eine einzige Weiche diese Zeit auf 12 Minuten reduzieren. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, planen die SBB eine neue Schienenverbindung: Zwischen Herzogenbuchsee und Bützberg verlaufen die Gleise der Bahn-2000-Schnellstrecke Mattstetten–Rothrist sowie die alte Stammlinie von Burgdorf über Herzogenbuchsee nach Langenthal auf einigen Kilometern Länge parallel. Bei Herzogenbuchsee fädelt auch die von Solothurn herkommende, gut zehn Kilometer lange Bahnstrecke ein.

Zwischen den beiden Linien gibt es allerdings keine Querverbindung. Im Rahmen des Ausbauschritts 2035 wollen die SBB die beiden Linien der Stammstrecke und der Schnellstrecke nun mittels einer Weiche ausgangs des Gishübeltunnels bei Herzogenbuchsee zusammenführen.

Auch Zofingen zeigt Interesse

Bloss: Gemäss dem Bundesamt für Verkehr (BAV) ist die Verbindung nicht für Personenzüge vorgesehen. Vielmehr sollen Güterzüge auf die Stammlinie geleitet werden mit dem Ziel, auf der Neubaustrecke mit Blick auf den Intercity-Viertelstundentakt zwischen Bern und Zürich Kapazitäten freizuschaufeln.

Dass vermehrt Güterzüge, aber keine Personenzüge nach Langenthal verkehren sollen, stösst im Oberaargau sauer auf. Die regionale Verkehrskonferenz (RVK) jedenfalls pocht auf die ÖV-Verbindung von Langenthal an den Jurasüdfuss in der Region Solothurn und damit auf einen direkten Anschluss der Industrieregion Oberaargau an den neuen Campus der Berner Fachhochschule in Biel.

Im Bereich der Verzweigung Wanzwil liegt das Herz der Neubaustrecke. Hier wird die doppelspurige Neubaustrecke kreuzungsfrei mit der Strecke Richtung Solothurn verbunden. Bild: Oliver Menge

Zudem wäre damit gemäss RVK auch eine durchgehende Zugverbindung Zofingen–Langenthal–Solothurn ohne Umweg über Olten möglich. Es sei unverständlich, dass die SBB diesem zusammengewachsenen interkantonalen Wirtschaftsraum einmal mehr nicht Beachtung schenken wollten, zitiert die «Berner Zeitung» Markus Zahnd, Leiter Raumentwicklung bei der Geschäftsstelle der Organisation «Region Oberaargau».

Wie reagiert man im Kanton Solothurn auf die Pläne – zumal der Ausbauschritt der SBB die Zufahrtslinie von Solothurn her direkt betrifft? «Wir begrüssen die Idee», sagt Kjell Kolden, Abteilungsleiter öffentlicher Verkehr im kantonalen Verkehrsamt. Konkrete Pläne für die Verbindung von Personenzügen gebe es aber noch nicht.

Zuerst müsse die Nachfrage respektive die Machbarkeit abgeklärt werden, erst dann könnte eine detaillierte Planung an die Hand genommen werden. Dem «sympathischen Anliegen» aus dem Oberaargau stünden Kapazitätsfragen bei der Infrastruktur auf der einspurigen Strecke auf Solothurner Boden entgegen.

Mehr Fernverkehrshalte in Oensingen

Wenn künftige mehr Güterzüge durchs Wasseramt geleitet werden können, schafft dies auf der Jurasüdfuss-Strecke zwischen Solothurn und Olten zusätzliche Kapazitäten. Fahren weniger Güterzüge durchs Gäu, wird die Strecke für den Personentransport entlastet. So könnten dort mehr Regionalzüge verkehren, ausserdem sei ab 2035 ein Intercity-Halt zu jeder halben Stunde in Oensingen geplant.

Derzeit bedient der IC5 den drittgrössten Bahnhof im Kanton nur einmal pro Stunde. Nicht zuletzt würden die zusätzlichen Güterkapazitäten auf der Schiene die Strasse entlasten, sagt Kolden.