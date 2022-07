Autofahrer verursacht Unfall und fährt als Geisterfahrer weiter

Am Samstagmorgen kam es auf der Autobahn A1, in Fahrtrichtung Zürich, zu einem Auffahrunfall. Anschliessend wendete der Autofahrer und fuhr als Geisterfahrer via Autobahneinfahrt Oensingen weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

10.07.2022, 16.23 Uhr