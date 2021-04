Öffnungsschritt «Ein Lichtblick»: Diese Restaurants im Kanton Solothurn öffnen ihre Terrassen Die Terrassen dürfen ab dem 19. April 2021 wieder betrieben werden. Das freut auch viele Gastronomen im Kanton Solothurn, stellt sie aber auch vor nächste Herausforderungen. 21.04.2021, 14.16 Uhr

Machen auch Sie Ihre Terrasse wieder auf? Dann melden Sie sich unter online@chmedia.ch mit Namen Ihres Restaurants, Standort und Zeitpunkt der Öffnung.

«Wir putzen schon unsere Fenster, damit wir bereit sind für unsere Terrassen-Öffnung», sagt Vanessa Blum vom Restaurant Aarhof in Olten. Man werde die Take-Away-Karte anbieten zusammen mit 2-3 zusätzlichen Gerichten. «Wir sind überrascht darüber, dass schon erste Reservationen eingegangen sind von kleinen Geburtstagsfeiern und Stammgästen.» Das Wetter sei schwierig einzuschätzen, aber einige Gäste seien bereit, einfach eine warme Jacke mitzunehmen.

Blum hätte sich natürlich sehr über eine komplette Öffnung gefreut, aber man habe nicht viel erwartet vom Bundesrat. Somit wurde man positiv überrascht. «Wir sind da und haben unser Take-Away sowieso schon offen. Nun noch die Terrasse zu öffnen ist auch kein grosser Mehraufwand.» (jod)



«Wir machen auf jeden Fall auf, aber sicher nicht mit allen Plätzen», sagt Peter Traub. Parallel gebe es ja noch die Hotelgäste zu bewirten, denn der Betrieb sei jetzt nicht geschlossen gewesen. Er will schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt. Die Wettersituation könne aber nur schwer eingeschätzt werden. «Das ist eine komplette Lotterie», sagt Traub. «Man muss gut rechnen können. Lohnt es sich Leute aus der Kurzarbeit zu holen?»

Mit dem Entscheid, die Terrassen wieder öffnen zu dürfen, habe der Bundesrat den Betrieben eigentlich einen Stein in den Weg gelegt, meint er. Der Hotelgast habe bisher keine Maske tragen müssen zum Essen. Draussen müssten die Gäste dies nun tun ausser während der Konsumation selbst. Das könne auch zu Konflikten und Fragen führen, warum einige drinnen und andere nur draussen sitzen dürften. (ldu)

«Wir machen auf», sagt Wirt Mehmet Polat klar. Das Baracoa habe ja eine ziemlich grosse Terrasse. Zudem werde die Bettlachstrasse gesperrt. «Dann haben wir einen grossen Platz.» Das muss aber noch bewilligt werden vom Stadtpräsidenten. Polat ist froh, darf er draussen wieder Gäste bewirten. Man habe zwar Take-Away betrieben, aber nur im kleinen Stil. Die Terrasse öffnen zu können, sei nun sehr wichtig fürs Geschäft. (ldu)

Das Baracoa wird Stühle auf die Strasse stellen dürfen. (Archiv)

Andreas Toggweiler

Zur Genossenschaft Baseltor gehört: Hotel Restaurant Baseltor, Solheure, Salzhaus, Hotel Restaurant Couronne und Hoch3 Catering. Martin Volkart, Delegierter des Vorstandes, verkündet: «Das Solheure wird wieder geöffnet, Donnerstag bis Samstag von 11:30 bis 20 Uhr und sonntags von 11:30 bis 18 Uhr. Von Montag bis Mittwoch ist zu.» Die Öffnung des Salzhauses stehe noch zu Diskussion und werde in den nächsten Tagen abgeklärt. Die Restaurants Couronne und Baseltor bleiben weiterhin zu, weil dort die Terrassen sehr klein oder sehr schattig seien. Deren Hotels seien aber weiterhin offen, inklusive Mahlzeiten für Hotelgäste.

Volkart freut sich für die Gesellschaft, dass Lockerungen beschlossen wurden, es sei aber keine leichte Situation. «Die Terrasse im April öffnen, dass kann man vielleicht in Sizilien oder Mallorca machen, aber in der Schweiz ist das schwierig.» Jedoch betont Volkart, dass man finde, der Bundesrat habe diese schwierige Situation gut gehandhabt. «Gastro Swiss schiesst seit Monaten gegen den Bundesrat. Wir haben da eine differenzierte Meinung.» Der Vorteil als Genossenschaft sei auch, dass man sich in der Geschäftsleitung austauschen und unterstützen könne. (jod)

Im Gasthof Hinter Weissenstein bleibt die Freude etwas gedämpft. «Es ist zu kalt, wir haben immer noch zu viel Schnee», sagt Annegret Stucki, Betreiberin des Gasthofs. Der Unmut über das unvorhersehbare Wetter auf dem Solothurner Hausberg ist bei Stucki auch ein Thema. In der Stadt ist es einfacher, das Trockene aufzusuchen, wenn das Wetter kippt. Auf dem Weissenstein ist das aber nicht so einfach. «Was ist, wenn ein Gewitter kommt? In der Stadt ist das vielleicht weniger schlimm aber hier oben ist das ein Problem.»

Trotz den Ängsten um das Wetter wünscht sich Stucki eine Öffnung ihres Restaurantbetriebes und will wieder grössere Gruppen bedienen können. Solange die Schutzmassnahmen im Gasthof eingehalten werden können, herrscht im Hinter Weissenstein grosse Freude über die neusten Lockerungen. (amn)

«Wir werden in den nächsten 14 Tagen phasenweise aufmachen und dann von Woche zu Woche je nach Wetter mehr und mehr anbieten», sagt Peter Siegenthaler, Geschäftsleiter der Pisoni Kriegstetten AG. Man erwarte aber keinen grossen Ansturm, höchstens Stammgäste. «Bei dem kühlen Wetter kann man ja keine 10 Minuten draussen sitzen und das Essen wird auch gleich kalt.»

Siegenthaler hält die Lockerungen des Bundes für die Restaurants zwar für einen Schritt in die richtige Richtung, aber es sei ein kritischer Zeitpunkt. «Wenn es nur nach dem Portemonnaie gehen würde, würden wir nicht aufmachen. Der Wirtschaft hätte es besser getan, jetzt noch zwei Wochen zu warten und dann zu öffnen, wenn auch das Wetter mitmacht», kritisiert er. So habe er viel Aufwand für wenig Ertrag. (jod)



Beim Hotel Weissenstein ist die Lage noch immer unklar. Weiterhin wirbt das Hotel auf ihrer Webseite mit einem Take Away-Geschäft, das Restaurant-Bereich ist aber nach wie vor nur für Hotelgäste betretbar. Zusätzlich ist das Take-Away nur an Wochenenden geöffnet, wo das Wetter auch schön ist.

Zum gegebenen Zeitpunkt wird zu den Bestimmungen des Bundesrats keine Auskunft gegeben, da noch zu viele Details unklar sind, schreibt Hoteldirektorin Andrea Schlumpf auf Anfrage dieser Zeitung. Ausserdem, schreibt Schlumpf, ist auf dem Solothurner Hausberg noch immer «fast Winter». Daher ist ein Terrassengeschäft beim Hotel Weissenstein kaum denkbar, schreibt Schlumpf. (amn)

Annemarie Niederberger vom Restaurant Sennhaus ist erfreut über den Entscheid des Bundesrats, denn das Take-Away-Geschäft hatte kaum gefruchtet. «Die, die gekommen sind, hatten Freude. Es war immer schade, mussten wir sie hinausschicken zum Essen», sagt Niederberger. Trotzdem sei es wünschenswert, dass mehr Lockerungen folgen würden.

Auch spielt das Wetter eine Rolle, denn auf dem Weissenstein ist die Wetterlage weniger voraussehbar als im Flachland. Annemarie Niederberger freut sich aber trotzdem über der Öffnung der Terrassen. «Es ist ein erster Schritt und wir sind froh dass es so gekommen ist,» sagt sie. «Wir hoffen jetzt einfach auf besseres Wetter.» (amn)

Sonne tanken beim Restaurant Sennhaus.

Hanspeter Bärtschi

«Es ist ein Lichtblick, aber nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben», sagt Argim Asani, Geschäftsführer des Restaurants des Parktheaters. «Wir sind froh, haben wir eine so grosse Terrasse.» Der Entscheid des Bundesrats sei aber nicht korrekt gegenüber den anderen Betrieben ohne Terrasse, meint Asani. Man starte am 20. April und biete in der ersten Woche von 11 bis 18 Uhr durchgehend warme Küche an. «Wenn die Sonne nicht mehr scheint, ist es zu kalt.» Das Parktheater will die Situation je nach Wetter beurteilen und in den ersten Tagen entscheiden, wie es weitergehen soll. «Ob das rentiert ist die andere Frage», meint Asani zum Schluss. Lehrlinge und Koch hatten zu tun, wurde doch für die Rodania gekocht. Auf Take-Away wurde im letzten Lockdown verzichtet. (ldu)



Nicolas Castillo vom der Genussfabrik Olten möchte sich kurz halten: «Die Lockerungen des Bundesrats sind wie ein Geschenk ohne Inhalt.» Er möchte Dinge lieber ganz oder gar nicht machen, aber nicht halb­bat­zig. Man gehe deshalb eher davon aus, dass man noch weiter geschlossen bleiben wird. (jod)

«Wir machen gleich am Montag Punkt 9 Uhr auf, sieben Tage die Woche», sagt die Chefin des «Seeblicks» Evi Schweizer. Man werde die Karte etwas verkleinern, damit sich der Aufwand in Grenzen hält, aber man sei sehr froh endlich wieder loslegen zu können. Die Terrasse sei sehr gross, so dass die Abstands-Regelung kein Problem sein sollte.







Rahel Meier

Hingegen kritisiert Schweizer den Bund, weil sie kaum Planungssicherheit habe. «Wir haben viele Hochzeiten bei uns, die mehrere Monate im Voraus geplant werden und nun immer wieder verschoben werden mussten. Der Bundesrat entscheidet nur sehr kurzfristig und denkt zu wenig weit nach vorne.» (jod)

«Wir machen die Terrasse schon auf, aber das ist nur ein kleines Zückerchen, dass wir da vom Bundesrat bekommen haben», meint Vreni Schneider, Gastgeberin des Restaurant und Hotel Untergrenchenberg. Eine erweiterte Öffnung im Juni/Juli wäre toll gewesen, aber heute morgen seien es Minusgrade gewesen auf der verschneiten Terrasse. «Wer will so draussen ein Entrecôte essen?» Es werden daher nicht viele Gäste erwartet. Man werde aber das Möglichste machen mit ein paar wärmenden Decken. Auch das bereits bestehende Take-Away-Angebot will man etwas ausbauen.

Schneider ist dennoch am Ende ihrer Geduld mit dem Bundesrat. «Ich bin normalerweise schon eine starke Person. Aber wir wurden so kaputt gemacht, dass fühlt sich an wie ein Berufsverbot.» Auch das dazugehörige Hotel wurde nur wenig genutzt. Für viele Gäste sei es sehr verwirrend und unklar, was nun offen habe und was nicht. (jod)



Giovanni's in Biberist : Am 1. Mai wird die Terrasse geöffnet. Es gibt auch einen Take-Away-Service. Am Mittag gibts 3 Menus zur Auswahl. Ab 17 Uhr gibts Aperitif oder Abendessen auf der Terrasse.

: Am 1. Mai wird die Terrasse geöffnet. Es gibt auch einen Take-Away-Service. Am Mittag gibts 3 Menus zur Auswahl. Ab 17 Uhr gibts Aperitif oder Abendessen auf der Terrasse. Café-Bar ROY Grenchen : Ab 19.April geöffnet

: Ab 19.April geöffnet Restaurant Sternen Kriegstetten: Ab 19.April geöffnet, meist von 10-14 Uhr für Kaffee und Gipfeli und Mittagessen. Freitag und Samstag ist ab 16 Uhr Apéro-Time.

Ab 19.April geöffnet, meist von 10-14 Uhr für Kaffee und Gipfeli und Mittagessen. Freitag und Samstag ist ab 16 Uhr Apéro-Time. Gasthof Kreuz Mühledorf: Ab 19.April ist das Hotel wieder geöffnet. Terrasse bei schönem Wetter ab 9.00 Uhr.

Ab 19.April ist das Hotel wieder geöffnet. Terrasse bei schönem Wetter ab 9.00 Uhr. Restaurant Frohsinn Nunningen: ab 19.April geöffnet

ab 19.April geöffnet Café Grogg, Olten: Das Altstadt-Café wird am 19. April 2021 um 09.00 Uhr geöffnet.

Das Altstadt-Café wird am 19. April 2021 um 09.00 Uhr geöffnet. Restaurant Pier 11 in Solothurn: Montag bis Sonntag, 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. «Die Öffnungszeiten sind provisorisch wenn das Wetter wärmer wird passen wir dies wieder ab», heisst es von Seiten des Betriebs.

Montag bis Sonntag, 11.00 bis 20.00 Uhr geöffnet. «Die Öffnungszeiten sind provisorisch wenn das Wetter wärmer wird passen wir dies wieder ab», heisst es von Seiten des Betriebs. Kaffeehalle Solothurn: Die Terrasse wird ab 19. April um 08.00h geöffnet. «Dies, weil wir unseren Gästen etwas bieten möchten und für sie als Grundversorger und Aufmunterer da sind», sagt Andreas Schaad, Geschäftsführer der Kaffeehalle Nussbaumer AG.

Die Terrasse wird ab 19. April um 08.00h geöffnet. «Dies, weil wir unseren Gästen etwas bieten möchten und für sie als Grundversorger und Aufmunterer da sind», sagt Andreas Schaad, Geschäftsführer der Kaffeehalle Nussbaumer AG. Vini al Grappolo Solothurn : Je nach Witterung bietet das Vini ab 20. April 2021 Mittagessen von 12.00 bis 13.30 Uhr und Abendessen ab 18.00 Uhr an (ab dem 26. April dann von Montag bis Samstag). «Vorerst werden wir eine kleine Menu-Karte anbieten, welche am Mittag auch als Take-Away bestellbar ist», heisst es.

: Je nach Witterung bietet das Vini ab 20. April 2021 Mittagessen von 12.00 bis 13.30 Uhr und Abendessen ab 18.00 Uhr an (ab dem 26. April dann von Montag bis Samstag). «Vorerst werden wir eine kleine Menu-Karte anbieten, welche am Mittag auch als Take-Away bestellbar ist», heisst es. Genossenschaft Kreuz Solothurn : Geplante Wiedereröffnungen mit Bedienung auf den Terrassen: Kreuz: Freitag, 30. April 2021; Sommerbeiz: Mittwoch, 21. April 2021.

: Geplante Wiedereröffnungen mit Bedienung auf den Terrassen: Kreuz: Freitag, 30. April 2021; Sommerbeiz: Mittwoch, 21. April 2021. Badmeister Sommer Lounge Solothurn: Die Gartenterrasse wird ab Freitag 23.04.21 geöffnet. Der Badmeister hat nur bei schönem Wetter offen, unter der Woche ab 15:00 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils ab 11:00 Uhr.

