Öffentlicher Verkehr Bis 2040 sollen im Kanton Solothurn nur noch Elektrobusse fahren Der Kanton Solothurn will die sogenannte Dekarbonisierung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs fördern. Das heisst die Umstellung von Diesel- auf Elektrobusse. Eine Gesetzesanpassung soll es ermöglichen, sich dazu an den Mehrkosten der Transportunternehmen zu beteiligen. Urs Moser 16.03.2021, 18.55 Uhr

Bis 2040 nur noch Elektrobusse? Für den Solothurner Regierungsrat ein realistisches Szenario.

Die Busbetriebe im Kanton Solothurn sollen ihre Flotten auf alternative Antriebe – derzeit heisst das Elektrobusse – umstellen. Aber nicht ohne Unterstützung des Kantons. Der Regierungsrat legt ein Förderkonzept zur «Dekarbonisierung» des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs und eine Gesetzesrevision vor, die überhaupt erst die Grundlage für entsprechende Beiträge an die Transportunternehmen liefert.

Das Vorhaben geht auf einen Auftrag von Noch-Kantonsrat Dieter Leu (CVP, Rickenbach) zurück, den der Regierungsrat mit den am Dienstag verabschiedeten Beschlüssen nun erfüllt. Vorgesehen ist Folgendes: Im Gesetz über den öffentlichen Verkehr wird eine Bestimmung verankert, dass der Kanton die Mehrkosten für Betriebsmittel, die in ökologischer Hinsicht die gesetzlichen Mindestanforderungen übertreffen, im Umfang von maximal 20 Prozent übernehmen kann. Das soll aber nicht über direkte Investitionsbeiträge an die Transportunternehmen geschehen, sondern im Rahmen der üblichen Betriebsabgeltungen, die sich dementsprechend erhöhen werden, wenn ein Busbetrieb seine Flotte umrüstet.

Komplette Umrüstung bis 2040 realistisch

Der Regierungsrat schätzt aufgrund der Restlebensdauer der heute im Einsatz stehenden Busse (ein vorzeitiger Ersatz noch nicht abgeschriebener Fahrzeuge ist nicht vorgesehen), dass eine Umstellung auf alternative Antriebe zu 50 Prozent bis 2030 und zu 100 Prozent bis 2040 realistisch ist. Die entspre­chende Rechtsgrundlage soll auf 2023 in Kraft treten, mit höheren Betriebsbeiträgen wäre dann erstmals für das Globalbudget öffentlicher Verkehr 2024/25 zu rechnen.

Damit ist auch schon gesagt: Die Sache kommt nur zum Fliegen, wenn der Kantonsrat nach A (Zustimmung zum Auftrag Leu) auch B sagt und die entsprechenden Mittel bewilligt, sprich, die Plafonierung des Globalbudgets für den öffentlichen Verkehr auf dem Stand von 2015 aufhebt. Denn, das steht für den Regierungsrat fest: Es sei «keine Option», die Mehrkosten für eine Ökologisierung der Wagenflotte mit einem Abbau des Angebots im Netz zu kompensieren.

Mehrkosten hängen von der Technik ab

Wie hoch diese Mehrkosten effektiv ausfallen werden, lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nur grob abschätzen. Umstellungskonzepte sind mit Nachbarkantonen zu koordinieren, auch die Beteiligung des Bundes ist noch nicht klar und den Transportunternehmen sollen auch keine Vorgaben gemacht werden, ­welche Linien zu welchem Zeitpunkt mit welchen Systemen umzustellen sind. In der Botschaft an den Kantonsrat rechnet der Regierungsrat bei einer vollständigen Umstellung auf Elektrobusse mit Mehrkosten von 7,4 bis 13,9 Millionen jährlich, nach Abzug von Bundesbeiträgen und des Gemeindeanteils mit 3,5 bis 6,6 Millionen netto für den Kanton.

Die grosse Schwankung ergibt sich dadurch, dass der Aufwand auch davon abhängen wird, ob und in welchem Umfang bei den Umstellungen das «Szenario Gelegenheitslader» oder das «Szenario Depotlader» zum Tragen kommen wird. Beim System ­Depotlader wird die Batterie ausserhalb der fahrplanmässigen Betriebszeiten im Depot ­geladen. Das Problem ist die Reichweite: Ein ganztägiger Einsatz ohne Nachladen ist kaum möglich, womit dieses System mehr Busse auf einer Linie bedingt und teurer ist.

Beim System Gelegenheitslader wird die Batterie an Haltepunkten mit grösserer Aufenthaltszeit geladen, was weniger zusätz­liche Busse braucht. Das Konzept sieht vor, dass der Kanton beim System Gelegenheitslader Mehrkosten von maximal 10 Prozent und beim System Depotlader von maximal 20 Prozent akzeptiert. Der Regierungsrat gibt dabei zu bedenken, dass die Kosten für neue Antriebsformen mit dem technologischen Fortschritt sinken und die herkömmlichen Dieselbusse im Betrieb teurer werden dürften.