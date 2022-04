Spätfröste: Solothurner Obstbauern vorsichtig optimistisch

Obstbau Gefährliche Spätfröste: Diesmal sieht es für die Obstblüte besser aus als im letzten Jahr, dennoch gibt es Verluste Ausgerechnet das milde Mikroklima im Schwarzbubenland ist verletzlich geworden, was die Frostnächte im Frühling angeht. Zunehmend zeigt die Wachstumsverzögerung am Jurasüdfuss Vorteile. Daniela Deck Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Vom Frost am 11. April blieben die Apfelblüten zum Glück verschont. Walter Schwager

Nach den Spätfrösten im letzten Jahr sieht es für die Obstbäume nun besser aus. Allerdings hat im Schwarzbubenland nicht viel gefehlt für einen erneuten Frostschaden auf breiter Front: Die eiskalte Nacht auf den Montag, 11. April, brachte die Obstbauern ins Schwitzen. Das ist im Wallierhof zu erfahren.

«Besonders die Birnen-, Zwetschgen- und Kirschenblüten haben in jener Nacht gelitten. Pfirsich- und Aprikosenblüten sind teilweise schon in früheren, noch kälteren Nächten erfroren. Zum Glück blieben die Äpfel, von denen es deutlich mehr gibt, verschont. Sie haben noch nicht geblüht», sagt Philipp Gut. Er ist im Wallierhof Fachstellenleiter der Spezialkulturen und zuständig für Obst, Gemüse und Beeren.

Er sagt: «Aktuell sieht es so aus, als seien wir gerade noch einmal davongekommen.» Nur einzelne Produzenten seien schwer getroffen worden. Genau lasse sich das allerdings erst Anfang Mai sagen. Beruhigend: «Es braucht relativ wenig intakte Blüten, für eine genügende Ernte», wie Gut präzisiert.

Gefährlich sind Luftfröste, Raureif am Boden sagt wenig aus

Gut erklärt: «Bodenfröste sind bis Anfang Mai im Mittelland eine verbreitete Erscheinung. Was uns Sorge bereitet, sind die späten Luftfröste, denn sie werden den Obstblüten gefährlich.» Solche Luftfröste seien in den letzten fünf Jahren gleich zweimal massiv aufgetreten. «2017 haben uns diese Spätfröste beim Obst in der Nordwestschweiz praktisch eine Totalausfall beschert», erinnert sich der Spezialkulturenleiter.

Ein Apfelbaum in voller Blüte (Archivbild). zvg

Ist das ein Zufall oder eine Folge der Klimaerwärmung? Diese Frage kann Gut nicht beantworten. Tatsache ist, dass die Obstblüte immer früher stattfindet und dadurch die Gefahr von Kälteeinbrüchen während der Blüte grösser wird.

Jurasüdfuss und Juranordfuss haben die Rollen getauscht

Beobachtet hat er in den letzten 20 Jahren allerdings, dass der Juranordfuss und der Jurasüdfuss in Bezug auf die Verletzlichkeit der Obstblüte die Rollen getauscht haben: Die frühere Blüte im nördlichen Kantonsteil habe sich vom Vorteil in den Nachteil verkehrt. «Die Schwarzbuben leiden inzwischen mehr unter Spätfrost. Ein solches Phänomen wäre am ‹milden› Juranordfuss noch vor wenigen Jahrzehnten undenkbar gewesen», ist Gut überzeugt.

Rund sieben bis zehn Tage betrage im Schwarzbubenland der Vegetationsvorsprung in der Regel zum Jurasüdfuss. Die Verzögerung der Obstblüte sorgte dafür, erklärt Gut, dass die Spätfröste südlich des Juras weniger Schäden an den Obstkulturen hinterlassen. «Früher war es umgekehrt. Spätfröste waren hauptsächlich in den Muldenlagen am Jurasüdfuss ein Problem.»

Erdbeerblüten sind sehr empfindlich auf Frost. In der kritischen Nacht vom 11. April war es für die Erdbeerblüten zum Glück noch zu früh. Andrea Stalder

Eine besondere «Mimose» in Bezug auf Spätfrost sei die Erdbeerblüte, sagt Gut. Doch die Erdbeeren hätten in der ersten Hälfte des April auf beiden Seiten des Juras noch nicht geblüht. Deshalb sei die Chance auf eine gute Ernte im Frühsommer intakt.

Schädlinge: Die Furcht vor dem Japankäfer

Abgesehen von den Unbilden des Wetters, machen diverse Schädlinge den Obstbauern das Leben schwer. Philipp Gut nennt hier drei Exemplare: die Kirschessigfliege, die Asiatische Baumwanze (im Volksmund: Stinkkäfer) und der Japankäfer. Die ersten beiden seien im Kanton Solothurn in den letzten zwei Jahren weniger schlimm in Erscheinung getreten als befürchtet. Gut sagt: «Besonders bei der Baumwanze hat sich die Situation etwas beruhigt.»

Zum zweiten Mal in der Schweiz ist letztes Jahr in Basel ein Japankäfer nachgewiesen worden, ein vermehrungsfreudiger und gefrässiger Schädling. Shutterstock

Sorgen bereitet ihm der Japankäfer. Dabei ist dieses Ungeziefer noch gar nicht da. «Letztes Jahr wurde der Japankäfer zum ersten Mal in Basel nachgewiesen. Verbreitet hat er sich bereits im Tessin. Mit unserem Autobahnkreuz und der Logistikdrehscheibe ist das nur eine Frage der Zeit», befürchtet der Fachstellenleiter Obst.

«Dieses Insekt ist viel vermehrungsfreudiger als der Maikäfer. Was nur schon der anrichten kann, davon können die älteren Generationen ein Lied singen.»

Ob die Bevölkerung künftig also wieder Käfer sammeln und Engerlingssuppe essen wird, das lässt sich noch nicht sagen.

Rebbau: «Wir sind gnädig davongekommen»

Welchen Einfluss hatten die Spätfröste auf den Rebbau? Die Nachfrage bei Rebbaukommissär Urs Weingartner zeigt, dass die Frostnächte Anfang April nur wenig Schaden angerichtet haben. Aktuell seien die Reben erst an der Schwelle von der Winterruhe in die Vegetationsphase.

Mit Blick auf die Wetterprognose nimmt er an, dass man «gnädig davongekommen» sei, sogar bei den frühen Sorten, wie etwa dem Riesling Sylvaner. Er sagt:

«Noch sind wir nicht aus dem Schneider. Da kann man sich am Volksmund orientieren mit den Eisheiligen Mitte Mai.»

sagt er. Am Jurasüdfuss sei die Nacht auf den 4. April mit -4 Grad Luftfrost übrigens kälter gewesen als der 11. eine Woche später (-2 Grad), der sich vor allem nördlich des Juras bemerkbar machte (-6 Grad).

Rebberg in Oensingen (Archivbild). Bruno Kissling

Seit 2018 könnten Frostschäden an Rebkulturen versichert werden. «Mir ist bekannt, dass einzelne Rebbauern Schäden angemeldet haben, auch in Solothurn», so Weingartner. Im Auftrag des landwirtschaftlichen Zentrums Ebenrain Basellandschaft ist der Rebbaukommissär zuständig für beide Basel und Solothurn.

Schädlinge hätten für Reben, anders als bei Obstkulturen, untergeordnete Bedeutung. Schwieriger sei es mit der meist verbreiteten Krankheit, dem falschen Mehltau, sagt der Leiter der Rebbaufachstelle. Welche Rolle diese Krankheit im Weinjahr spielen werde, lasse sich aktuell aber noch nicht sagen.

