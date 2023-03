Drei Jahre Sek P in Solothurn: Der Weg scheint geebnet

Oberstufe Der Weg scheint geebnet: Dauert die Sek P im Kanton Solothurn bald drei Jahre? Die Sek P dauert im Kanton Solothurn aktuell zwei Jahre – im Gegensatz zur Sek B oder E. Mit einer ganzen Fülle von Argumenten kritisieren dies Kantonsrätinnen und Kantonsräte von links bis rechts. Nun kommt Bewegung in die Sache. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 01.03.2023, 11.59 Uhr

Die Stundenpläne der Schülerinnen und Schüler der Sek P sind gut gefüllt. Zeit für Berufsorientierungsunterricht bleibt kaum. Kenneth Nars

Von einem «Konstruktionsfehler» sprechen Kantonsräte und Kantonsrätinnen von links bis rechts. Gemeint ist die Oberstufe im Kanton Solothurn, konkret, dass diese je nach Stufe unterschiedlich lange dauert. Die Sek B und E dauern jeweils drei Jahre, die Sek P nur deren zwei.

Das ist grundsätzlich kein Problem, wenn die Sek-P-Schülerinnen und Schüler anschliessend an die Kanti gehen. So kommen sie auf ihre neun obligatorischen Schuljahre, insgesamt sparen sie sogar ein Jahr, bis sie an die Uni können. Wenn sich diese Schülerinnen und Schüler aber nicht für die universitäre Laufbahn entscheiden, sondern für eine Berufslehre, dann wird es kompliziert. Denn nach zwei Jahren Sek P haben sie eben erst acht obligatorische Schuljahre.

Heisst, sie müssen für das neunte entweder an die Sek E wechseln oder aber an die Kanti und diese nach einem Jahr wieder verlassen.

Ein weiteres Problem: In den zwei Jahren Sek P bleibt wegen des gedrängten Lehrplans kaum Zeit für Berufsorientierungsunterricht. Anders ausgedrückt: Wer die Sek P besucht, wird fast schon auf die universitäre Laufbahn getrimmt. Und nach der 6. Klasse, also mit 12 Jahren, entscheiden zu müssen, ob man eine Lehre oder die Uni besuchen möchte, das sei definitiv zu früh, so die Meinung im Parlament.

Wie teuer wird das Ganze?

Darum fordert ein fraktionsübergreifender Auftrag im Kantonsrat zu prüfen, ob die Sek P auf drei Jahre verlängert werden könne, und insbesondere einen Berufsorientierungsunterricht zu schaffen, der diesen Namen verdient.

Auch die Regierung kann dieses Anliegen vertreten. Zumindest empfiehlt sie, den Auftrag erheblich zu erklären. Sie hebt aber den Mahnfinger: Das Anliegen bedürfe einer «sorgfältigen inhaltlichen, strukturellen, personellen und örtlich-infrastrukturellen Prüfung».

Die Sek P wird unter anderem an den Kantonsschulen unterrichtet. Zum Beispiel auch in der fertig sanierten Kantonsschule Olten. Bild: Bruno Kissling

Insbesondere die Schaffung der notwendigen Infrastruktur sei mit einzubeziehen. Würde die Sek P um ein Jahr verlängert, würde das auf einen Schlag mehrere zusätzliche Klassen bedeuten. Wohin mit diesen? Das Ganze werde mit finanziellen Auswirkungen verbunden sein, mahnt darum die Regierung bereits an dieser Stelle. Das gelte es bei der Prüfung zu berücksichtigen.