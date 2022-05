In der Region Solothurn brennen erneut zwei Gebäude

Brandserie im Wasseramt Obergerlafingen: Wieder stehen zwei Gebäude in Flammen - war es der Feuerteufel? In der Nacht auf Sonntag hat es bei Kriegstetten im Bezirk Wasseramt wieder gebrannt. Diesmal waren eine Schreinerei und eine Lagerhalle betroffen. Die Feuerwehren sowie die Polizei standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. In der Nacht vorher brannte bereits ein Bauernhof. Aktualisiert 15.05.2022, 08.26 Uhr

Am Sonntag, 15. Mai, 00.55 Uhr, ging bei der kantonalen Alarmzentrale in Solothurn erneut die Meldung von einem Brand ein. Betroffen diesmal: Eine Lager- und Bereitschaftshalle in Obergerlafingen an der Hauptstrasse. Sofort rückten mehrere Polizeipatrouillen aus. Bei der Anfahrt entdeckte eine Polizeipatrouille dann einen weiteren Brand bei einer Schreinerei an der Waldstrasse in Obergerlafingen. Die beiden Brandobjekte befinden sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt. Daraufhin wurden mehrere Feuerwehren aus der Region aufgeboten. Vorsorglich wurde ein weiteres Gebäude evakuiert.

Die Schreinerei steht in Flammen. zvg

Bei den beiden Bränden wurde niemand verletzt. An den Gebäuden entstand erheblicher Sachschaden. Die Löscharbeiten sind noch im Gange. Infolge dieser Arbeiten bleibt die Hauptstrasse noch für mehrere Stunden gesperrt. Die Spezialisten der Polizei haben umgehend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Die brennende Lagerhalle. zvg Mit einem Grossaufgebot vor Ort: Die Feuerwehr. zvg Auch diese Schreinerei steht in Flammen. zvg Der Sachschaden ist erheblich. zvg

Im Zusammenhang mit den zwei Bränden ist die Polizei an den Aussagen von Personen interessiert. Zeugen, welche Hinweise und Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, die im Zusammenhang mit den beiden Brandereignissen stehen, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen. Entsprechende Hinweise sind via Telefon 032 627 70 00 zu melden. (has)