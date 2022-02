Obergericht Verfahren eingestellt: Solothurner Polizisten haben nicht zu hart zugelangt Ein mutmassliches Opfer von Polizeigewalt ist mit einer Strafanzeige abgeblitzt. Die Polizisten hätten bei einer Ausweiskontrolle verhältnismässig gehandelt, das Verfahren gegen sie wurde zu Recht eingestellt, so die Beschwerdekammer des Obergerichts. Urs Moser 18.02.2022, 05.00 Uhr

Wer von der Polizei kontrolliert wird, sollte besser einfach deren Anweisungen folgen als sich mit den Beamten anzulegen Severin Bigler

Vor Gericht gilt der Grundsatz «in dubio pro reo», im Zweifel für den Angeklagten. Die Strafverfolgungsbehörden handeln hingegen nach dem Grundsatz «in dubio pro duriore», im Zweifel für das Härtere.

Will heissen: Es muss sich bei einer Strafuntersuchung schon als offensichtlich herausstellen, dass ein Tatverdacht und Prozessvoraussetzungen fehlen. Bei zweifelhafter Beweis- beziehungsweise Rechtslage hat nicht die Staatsanwaltschaft, sondern das Gericht über die Stichhaltigkeit eines strafrechtlichen Vorwurfs zu entscheiden.

Wer Polizisten vor den Richter bringen will, sollte aber dennoch etwas mehr in der Hand haben als der Mann, der sich nach einer Ausweiskontrolle als Opfer von Polizeigewalt darstellte.

Verfahren eingestellt

Die Vorwürfe in der Strafanzeige waren happig: Körperverletzung, Nötigung, falsche Anschuldigung, Amtsmissbrauch. Das soll dem Mann anlässlich einer Ausweiskontrolle auf einem Parkplatz Ende Juni 2020 widerfahren sein. Nach «umfassender Abklärung des Sachverhalts» zu Recht, wie ihr die Beschwerdekammer des Obergerichts nun attestiert, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die beschuldigten Polizisten aber ein.

Offensichtlich war das vermeintliche Opfer dennoch so überzeugt davon, misshandelt worden zu sein, dass der Mann gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führte und vom Obergericht verlangte, die Staatsanwaltschaft habe das Verfahren wieder aufzunehmen und die beschuldigten Polizeibeamten vor Gericht zu bringen. «In dubio pro duriore» eben, denn was sich auf dem Parkplatz damals im Juni nun wirklich ganz genau abspielte, darüber gibt es widersprüchliche Aussagen.

Gesichert scheint laut dem Beschluss der Beschwerdekammer des Obergerichts Folgendes: Der Beschwerdeführer nahm während der Polizeikontrolle sein Handy hervor und weigerte sich, der Aufforderung der Polizisten nachzukommen, es wieder wegzulegen. Dies so vehement, dass es auch einige Vehemenz seitens der Polizisten brauchte, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen (Hand gegen unten gedrückt, zu Boden geführt).

Filmen erlaubt? Nicht unbedingt

Abgesehen davon, dass er von übermässiger und unnötiger Gewalt sprach, machte der Beschwerdeführer geltend, schon die Anweisung zum Weglegen des Handys sei nicht rechtmässig gewesen, denn das Filmen von Polizeieinsätzen sei erlaubt.

Irrtum Nummer eins, so die Beschwerdekammer des Obergerichts. Es sei hier nicht um ein Filmen des Polizeieinsatzes an sich gegangen, vielmehr nehme die Staatsanwaltschaft aufgrund ihrer Abklärungen zu Recht an, dass die Polizeibeamten davon ausgegangen waren, der Mann wolle Nahaufnahmen von ihnen machen. Und das geht ohne Einwilligung der betroffenen Person eben auch dann nicht, wenn es sich um einen Polizisten im Einsatz handelt.

Hingegen hat eine von der Polizei angehaltene Person eine Mitwirkungspflicht bei polizeilichen Abklärungen und die Polizei ihr gegenüber ein Weisungsrecht. In diesem Zusammenhang zu verlangen, das Handy während der Feststellung der Identität wegzulegen, sei verhältnismässig, so die Richter.

Wer sich renitent zeigt, muss mit gewisser Härte rechnen

Einer der vom mutmasslichen Polizeiopfer angegebenen Zeugen der angeblichen Anwendung übermässiger und unnötiger Gewalt war nicht auffindbar, der andere nicht zu einer Aussage bereit. Dass die Staatsanwaltschaft Letzteren unter den gegebenen Umständen nicht polizeilich vorführen liess, sei nicht zu beanstanden, befanden die Richter.

Alles in allem steht für sie fest, dass der Beschwerdeführer den beschuldigten Polizisten Anlass für ihr Verhalten gab, weil er sich nicht an deren Anweisungen halten wollte und sich renitent verhielt. Deren Vorgehen sei als der Situation angemessen zu bezeichnen.