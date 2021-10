Obergericht Solothurn: Kein Gefängnis für sexuelle Ausbeutung

Sexuelle Ausbeutung Kein Gefängnis für Wiederholungstäter – Oberrichter hält Strafe selber für «nicht schuldangemessen» Eine Gesetzeslücke rettet einen Wiederholungstäter, der sieben minderjährige Mädchen sexuell ausgebeutet hatte. Hans Peter Schläfli Jetzt kommentieren 28.10.2021, 19.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hanspeter Bärtschi / SZ

Das Solothurner Obergericht bestätigte gestern Donnerstag sämtliche Schuldsprüche, welche die Vorinstanz gegen einen heute 25-jährigen Schweizer ausgesprochen hatte. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann zwischen 2015 und 2018 insgesamt sieben minderjährige Mädchen sexuell ausgebeutet hatte. In einem Punkt kam das Obergericht – wenn auch nur sehr, sehr widerwillig – zu einem anderen Schluss. Statt der Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten, die das Richteramt Olten-Gösgen ausgesprochen hatte, wird der Lastwagenfahrer nur zu einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen à 80 Franken verurteilt.

Der Sexualstraftäter muss also nicht ins Gefängnis, obwohl das Obergericht keinen Hehl daraus machte, dass es dies als gerecht ansehen würde. Der verurteilte Unhold muss nur 28000 Franken bezahlen und kann sein gewohntes Leben weiterführen. Dabei hing am ersten Verhandlungstag noch das Damoklesschwert einer mehr als sechsjährigen Gefängnisstrafe und einer sogenannten kleinen Verwahrung über ihm, also einer stationären Therapie in einer geschlossenen Anstalt. So lautete der Antrag der Staatsanwaltschaft.

Es kam anders und nicht einmal Verteidiger Raphael Ciapparelli hatte es kommen sehen. Der hatte auf eine zur Bewährung ausgesetzte Strafe von 24 Monaten plädiert.

Täter profitiert von Bundesgerichtsvorgabe

Oberrichter Hanspeter Marti bezeichnete das eigene Urteil als «nicht schuldangemessen». Die Strafkammer des Obergerichtes halte «die durch das Bundesgericht festgelegte Berechnung des Strafmasses für falsch», sagte Marti. Weil die Solothurner Richter deswegen bereits einmal durch das Bundesgericht heftig gerügt wurden, ergäbe es nun keinen Sinn, trotzdem wieder eine Gefängnisstrafe auszusprechen. Das Gericht hoffe, dass die Politik, also National- und Ständerat, möglichst bald eingreife und diese absurde Gesetzeslücke schliesse.

Weil der Angeklagte bisher keine Vorstrafen hatte und ansonsten gut in die Gesellschaft integriert ist, berechnete das Obergericht für die am schwersten wiegende Straftat eine Geldstrafe von 330 Tagessätzen.

«Obwohl er zusätzlich eine lange Serie gleichartiger Straftaten begannen hatte, ist es dem Gericht laut den bundesgerichtlichen Vorgaben schlicht verboten, diese Einsatzstrafe in eine Gefängnisstrafe umzuwandeln»,

erklärte Marti. Zudem hat das Bundesgericht für Geldstrafen eine Obergrenze von maximal 360 Tagessätzen definiert. Für die weiteren sechs sexuellen Handlungen an minderjährigen Mädchen ist der Handlungsspielraum auf 30 zusätzliche Tagessätze begrenzt, also läppische 2400 Franken.

Doch nun wartet auf den 25-Jährigen wegen einer Serie neuer, erst vor kurzem eingereichter Anzeigen ein weiterer Prozess. Diesmal in Bern, wo er wieder minderjährige Mädchen auf Lastwagenfahrten mitgenommen haben soll. Sollte er erneut wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen schuldig gesprochen werden, könnte er als unbelehrbarer Wiederholungstäter eingestuft und somit deutlich härter bestraft werden.