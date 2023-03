Freispruch im Baby-Schüttel-Prozess

Obergericht Solothurn Babyschüttler-Prozess: Obergericht spricht Vater frei - auch am Verhalten der Mutter hegen die Richter gewisse Zweifel Zweifel an der Rolle der Mutter brachten dem angeklagten Vater den Freispruch und eine hohe Genugtuungssumme. Das Obergericht bestätigt somit das Urteil vom Amtsgericht Dorneck-Thierstein. Ornella Miller Jetzt kommentieren 16.03.2023, 20.47 Uhr

Im Zweifel für den Angeklagten: Der Vater wurde freigesprochen vom Vorwurf, seine Tochter geschüttelt zu haben (Symbolbild). Bild: Natacha Pisarenko / AP

Der als «Babyschüttler» verdächtigte Mann ist auch in den Augen des Obergerichts nicht schuldig. Der 36-jährige Schweizer Kai (Name geändert) wurde, wie schon vom Amtsgericht Dorneck-Thierstein, vom Vorwurf der mehrfachen versuchten vorsätzlichen Tötung freigesprochen.

Er war verdächtigt worden, 2012 seine acht Wochen alte Tochter in Röschenz in der Familienwohnung mindestens zweimal lebensgefährlich geschüttelt zu haben. Vom andern ursprünglichen Vorwurf – 2010 seinen damals ebenfalls acht Wochen alten Sohn erstickt zu haben – war er von der Vorinstanz am 6. Mai 2021 ebenso freigesprochen worden, die Staatsanwaltschaft zog dieses Urteil nicht weiter.

Intensiv verdeckte Ermittlungen eingesetzt

Kai war am vermuteten Tattag eine Stunde allein mit der Tochter, die Mutter auswärts. Als sie heimkam, war ihr das bleiche Gesicht des Babys aufgefallen und dass es nicht trinken wollte. Sie zeigte sich besorgt und telefonierte dem Kinderspital.

Zwei Tage später zeigten medizinische Untersuchungen schwere Verletzungen, die sehr wahrscheinlich von einem Schütteltrauma herrührten. Der Verdacht fiel auf beide Elternteile, teils auch auf die Grossmütter. Der Fall erregte schweizweit Aufsehen, da intensiv auch verdeckte Ermittlung (Wanzen, Undercover-Agenten) eingesetzt wurde. Das Bundesgericht jedoch stützte deren Einsatz.

Staatsanwalt Raphael Stüdi hatte nach den Ermittlungen die Kindsmutter und die Grossmütter als Täterin ausgeschlossen. Somit sei nur noch Kai übrig geblieben. Für dessen Schuld sah die Staatsanwaltschaft zudem genügend Indizien gegeben, etwa seine emotionale Zurückhaltung, während die Kindsmutter im abgehörten Gespräch sehr erregt die Aufdeckung der Tat gefordert habe.

Ausschlussprinzip der Ermittlung korrekt

Stüdi forderte am Obergericht für Kai eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren. Das Obergericht mit Rolf von Felten, Hans-Peter Marti und Christian Werner erachtete die Methoden als berechtigt und verwertbar. Besonders, da Kai und seine Ex-Frau wenig beziehungsweise kaum Auskunft gegeben hätten.

Es sei zu den verdeckten Ermittelnden keine Abhängigkeit entstanden und die Kontakte erfolgten nicht andauernd «besonders eindringlich und systematisch». Die Überwachten seien in ihren Äusserungen frei gewesen.

Stüdis Vorgehen nach dem Ausschlussprinzip sei korrekt. Aber um Kai verurteilen zu können, müsse zweifelsfrei feststehen, dass die Kindsmutter unschuldig sei. Dies sei aber nicht der Fall.

Drittpersonen bezeichneten sie etwa als «manipulativ» mit Schauspieltalent, sie projiziere eigene Fehler auf andere. Sie sei emotional instabil. Ihr gezeigtes leidenschaftliches Interesse an der Aufdeckung des Täters stehe im Widerspruch dazu, dass sie bei den Ermittlungen nicht mitgewirkt habe.

Eingangskontrollen gegen allfällige Überreaktionen

Einen Unfall schloss das Gericht aus. Allerdings sei das Zeitfenster der Ereignisse grösser. Kai erhält eine Genugtuung von 50’000 Franken, der auch bespitzelte neue Partner der Kindsmutter eine solche von 20’000 Franken.

Die Polizei führte am Obergericht umfangreiche Eingangskontrollen bei allen Personen durch, auch mit Metalldetektoren. Dies als Vorsichtsmassnahme, weil es ein für viele Leute emotionaler Prozess sei.

