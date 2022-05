Solothurner Obergericht mildert Strafe für Zuhälter ab

Obergericht Solothurn Es war «ganz klassische Zuhälterei», aber das Urteil der Vorinstanz wird abgemildert Der Mann, der unter anderem in Oberbuchsiten Erotikeinrichtungen betrieb und Frauen sexuell ausbeutete, muss nur fünfeinhalb statt achteinhalb Jahre ins Gefängnis. Vom Vorwurf der versuchten vorsätzlichen Tötung sprach ihn das Obergericht frei. Ornella Miller Jetzt kommentieren 12.05.2022, 19.42 Uhr

Der verurteilte Zuhälter betrieb mehrere Erotik-Etablissements. Severin Bigler

Der 40-jährige Schweizer Zuhälter John B. (Name geändert), der in Mittäterschaft 2015 und 2016 vor allem in Arbon, aber auch in Oberbuchsiten und andernorts Erotik-Einrichtungen betrieb, wurde vom Obergericht für diese und diverse andere Delikte geringer bestraft als es das Amtsgericht Thal-Gäu am 25. November 2020 tat. Statt 8,5 Jahre Freiheitsstrafe kassierte er jetzt nur noch 5,5 Jahre.