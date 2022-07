Obergericht Solothurn: Kleinkrimineller wirft Fragen auf

Obergericht Schuldfähig oder nicht, gefährlich oder nicht? Verhandlung gegen Kleinkriminellen geplatzt Die Vorinstanz befand auf Schuldunfähigkeit und eine stationäre Therapie, dem Täter gefällts in der Strafanstalt besser. Kein leichter Fall für das Obergericht, bevor die Verhandlung weiter geht muss ein ärztliches Gutachten her. Ornella Miller Jetzt kommentieren 08.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Hoffentlich noch in diesem Jahr» kann das Obergericht die Verhandlung fortführen Hanspeter Bärtschi

Auch eine Methode, überlastete Strafbehörden und die Staatskasse noch mehr zu belasten: Eine Obergerichtsverhandlung wurde unterbrochen, denn die Verteidigung stellte erst hier den Antrag auf ein ärztliches Gutachten, obwohl man dies auch vorgängig hätte tun können.

Konkret hatte ein Kleinkrimineller das Urteil der Vorinstanz (zumeist schuldunfähig, darum stationäre Therapie), nämlich des Amtsgerichts Solothurn-Lebern vom 1. September 2021, nicht akzeptiert, ebenso die Staatsanwaltschaft. Während der Obergerichtsverhandlung verlangte Verteidigerin Clivia Wullimann plötzlich, man müsse ein ärztliches Gutachten erstellen lassen, denn ihr Mandant sei inzwischen körperlich beeinträchtigt.

Frage der Gefährlichkeit stellt sich neu

Dies lasse die Frage, wie gefährlich er sei, neu erscheinen. Und auch, ob so eine stationäre statt einer ambulanten Therapie überhaupt sinnvoll sei. Ihr Mandant, der jetzt 39-jährige Schweizer Dano B. (Name geändert), erschien am Rollator und trat handicapiert auf. Beispielsweise war das Hinsetzen des wenig Beweglichen kompliziert.

Er habe vor acht Monaten eine Operation gehabt, weil seine Wirbelsäule verengt und ein Nerv dadurch eingeklemmt gewesen sei, gab er dem Gericht Auskunft. Das Befinden sei nicht besser geworden. Der Eingriff sei erfolgt, damit es nicht schlimmer werde. Im Spital habe man ihm gesagt, es sei ein «Schicksalsschlag», es werde nicht besser. Auch sei sein rechter Fuss wenig beweglich, bemerkte er. Aber:

«Psychisch-geistig geht es mir gut. Ich bin stabil und weniger nervös.»

Vor allem dank der Antipsychotika, die er dreimal täglich einnehme. Während den Taten, die er bereue, sei er drogen- und alkoholabhängig gewesen, zudem sei seit seiner Jugendzeit bekannt, dass er an Schizophrenie leide.

Die neun Taten im Jahr 2019, wegen derer er angeklagt ist, sind keine Schwerstverbrechen: geringfügige Sachbeschädigung, einfache Körperverletzung, Tätlichkeiten, Drohung, geringfügiger Diebstahl, Heroin- und Kokainkonsum, Schwarzfahren, Raub.

Beispielsweise behändigte er in Gerlafingen im Dezember 2019 an einem Kiosk ohne zu bezahlen drei Dosen Bier. Als die Verkäuferin protestierte, warf er ihr einen Kartonständer an, packte und schubste sie und schlug ihr gegen ein Auge. Er drohte, ihre Familie umzubringen.

Oder er warf einer Frau im Zug aus einer Distanz von 30 Zentimetern eine brennende Zigarette ins Gesicht, welche sie am Auge traf und zu leichten Verbrennungen führte.

Am besten in einer Klinik, aber Dano gefällts im Gefängnis besser

Allerdings ist er vorbestraft. Ohne Medikamente sei er jeweils rückfällig geworden, so der im Saal anwesende psychiatrische Gutachter Shlemen Hanno. Zwar gehe es Dano deutlich besser als vor zwei Jahren, als er das Gutachten erstellt habe. Doch: «Die Wahrscheinlichkeit von Gewalt ist ohne Behandlung sehr hoch.» Er benötige eine dauernde Medikation und eine Behandlung, die gut fünf Jahre dauern könne. Am besten stationär in einer forensisch-psychiatrischen Klinik. So sei später einmal ein relativ offenes Setting möglich.

Bezüglich Schuldfähigkeit sagte er, Dano sei einsichtsfähig gewesen. Die Steuerungsfähigkeit sei aber «erheblich eingeschränkt» gewesen. Doch offenbar nicht komplett aufgehoben, wie die Richter erfragten. Danos Psychose habe sich geäussert in Störung des Denkablaufs und der Impulskontrolle, so Hanno.

Staatsanwalt Raphael Stüdis Argumente gegen das Einholen eines Arztgutachtens prallten am Gericht ab: Zwar seien die Tatmittel eingeschränkt, aber er könne gleichwohl gefährlich sein. Beispielsweise in einem Lift könnten potenzielle Opfer nicht flüchten. Es gebe immer noch genügend Möglichkeiten, etwa mit Stichwaffen. Dano habe ja auch noch im Rollstuhl Billard gespielt.

Und die Physiotherapie habe erst vor einer Woche begonnen, die Beschwerden könnten sich verbessern. Der gut kooperierende Dano hatte nach der Verlegung ins Pflegeheim keine Psychotherapie erhalten, weil sie dort auf ein Urteil warten würden. In der Justizvollzugsanstalt habe es ihm besser gefallen, da er arbeiten konnte. Oberrichter Hans-Peter Marti sagte, er hoffe auf eine Fortführung der Verhandlung «noch in diesem Jahr».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen