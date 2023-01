Schändung in Grenchen: Angeklagter freigesprochen

Obergericht Keine objektiven Beweise für Schändung – Angeklagter freigesprochen: Dennoch kommt er nicht ungeschoren davon Ein Mann, der beschuldigt wurde, vor sechs Jahren in Grenchen eine Frau geschändet zu haben, wird in zweiter Instanz freigesprochen. Ornella Miller Jetzt kommentieren 20.01.2023, 12.29 Uhr

Sex ja, aber keine Gewalt: Das Obergericht hatte Zweifel an der Schuld des Angeklagten (Symbolbild). Yaowarat Boonyarattaphan

Bei einem klassischen Zwei-Augen-«Delikt», wo Aussage gegen Aussage steht und objektive Beweise fehlen, entschied das Obergericht «in dubio pro reo» für einen Freispruch. Hansi* war erstinstanzlich am 23. Juli 2021 vom Amtsgericht Solothurn-Lebern wegen Schändung verurteilt worden.

Der jetzt rund 41-Jährige soll am 9. April 2017 nachts auf eine bewusstlos am Boden liegende Frau gestossen und vor einer Haustür vaginal in sie eingedrungen sein. Sie habe sich beim Akt in kniender Position befunden. Mona* sei urteils- und widerstandsunfähig gewesen.

Zuvor sei sie auf dem Heimweg von einem Essen bei einer befreundeten Familie gewesen. Nach einem Alkohol-Medikamenten-Cannabis-Mix habe sie sich unterwegs unwohl gefühlt, sich vor einem Geschäftseingang auf die Treppe gesetzt und sei bewusstlos geworden.

Nach der ersten Schändung habe Hansi sie zu sich nach Hause mitgenommen, wo er weitere Male in verschiedenen Positionen Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt und andere sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen habe. Sie sei immer noch urteils- und widerstandsunfähig gewesen.

Der Mann hat eine Schizophreniestörung

Als Mona am Morgen in der ihr unbekannten Wohnung erwacht sei und gemerkt habe, dass sie am Unterkörper nackt war, habe sie ihre Kleider gepackt und sei fluchtartig davon.

Für die vermeintliche Schändung und für andere kleinere Delikte (etwa mehrfacher Diebstahl, mehrfacher Hausfriedensbruch) hatte Hansi eine unbedingte Freiheitsstrafe von 30 Monaten, eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen sowie eine stationäre Psychotherapie erhalten (er hat eine paranoide Schizophrenie). Mona hätte er 8000 Franken Genugtuung bezahlen müssen.

Er legte Berufung ein gegen: Schändungsschuldspruch, Strafmass, Therapie, Genugtuung. Die Staatsanwaltschaft hingegen war zufrieden. Hansi erschien am Berufungsprozess unentschuldigt nicht. Doch ein «Zeuge» sagte aus; Monas mehrjähriger Ex-Partner und Vater des gemeinsamen Sohns. Denn der hatte am Folgetag mit ihr gesprochen.

Zwar waren sie damals schon kein Paar mehr, aber wegen des Sohns hielten sie Kontakt. Dabei wurde vieles deutlich. Mona hatte Suchtprobleme, hing auch nachts mit andern Leuten herum und war gar fremdgegangen.

Vermeintliches Opfer soll Blackouts haben

Sie hatte früher mehrmals Blackouts, bei denen sie zwar anwesend schien, aber nicht wirklich «da» war. Sie sei dann jeweils «nur noch eine Hülle». Aussenstehende merkten es ihr kaum an. Er liegt mit ihr in einem Sorgerechtsstreit, die Beziehung scheint schlecht zu sein. Er hatte sie früher auch als «Schlampe» bezeichnet.

Hansi sei ein flüchtiger Bekannter von ihnen gewesen. Der sei stadtbekannt. Von ihm hält er nicht viel. Monas Ex sagte aber auch, dass sie geweint habe, als er sie am Folgetag antraf und dass sie ihre Unterhose in ihrer Handtasche hatte. Sie sei «aufgelöst» gewesen und habe ihm nach Alkohol riechend erzählt, dass sie vergewaltigt worden sei. Er könne sich beides vorstellen: Dass sie mit ihm einvernehmlich Sex hatte oder auch, dass er sie geschändet habe.

Sex war nicht bestritten

Verteidiger Marcel Haltiner sagte, Hansi habe den Sex nicht bestritten, doch er sei einvernehmlich gewesen. Er fand es ungewöhnlich, dass Monas «Filmriss» sechs Stunden andauerte. Zudem habe sie von Befragung zu Befragung eine grössere Menge eingenommener Substanzen angegeben.

Hansi habe mit Mona über nicht banale Dinge sprechen können und habe auch Details gewusst, die er sonst nicht gekannt hätte, etwa dass sie an diesem Abend eigentlich ein Date mit einem Mann gehabt hätte.

Staatsanwältin Stefanie Humm widerspricht seinem Argument, Mona habe allfällige Beweise nicht gesichert, etwa durch einen Arztbesuch. Denn es gebe ja keine Verletzungen, wenn sich jemand nicht wehrt.

Das Gericht mit Rolf von Felten, Hans-Peter Marti und Lisa Lamanna Merkt sprach Hansi vom Vorwurf der Schändung frei, da keine objektiven Beweise vorlägen, sondern nur Aussage gegen Aussage stehe. Beides sei möglich, beide Aussagen enthielten Unstimmigkeiten. Das Gericht folgte dem von Haltiner beantragten Strafmass für die restlichen Delikte von acht Monaten unbedingte Freiheitsstrafe und ordnete keine Therapie an.

*Namen geändert

