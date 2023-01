Raserprozess Gempen: McLaren-Fahrer will Gefängnisstrafe entgehen

Obergericht Neuauflage des Raserprozesses von Gempen: Hat er bloss die Kurve unterschätzt oder war es eine waghalsige Raserfahrt? Vor Gericht versucht der Fahrer des Sportwagens einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Beim Unfall auf der Strasse zwischen Dornach und Gempen war er in einen Velofahrer geprallt und hatte diesen schwer verletzt. Ornella Miller Jetzt kommentieren 30.01.2023, 19.52 Uhr

Auf der Strecke zwischen Dornach und Gempen kam es zum Unfall zwischen dem McLaren- und dem Velofahrer. zvg/Kapo Solothurn

Jener Mittwochnachmittag war schön und warm. Am 19. Juni 2019 mietete Luc K. (Name geändert) im Baselbiet ein Sportauto des Herstellers McLaren, der auch Rennautos herstellt. Er habe das Auto vor einem möglichen Kauf ausprobieren wollen, sagte Luc am Montag vor dem Obergericht.

Der damals 23-jährige IT-Jungunternehmer, der schon zwei Porsches besass, fuhr bergwärts von Dornach auf der kurvenreichen Strasse in Richtung Gempen. Zeugen sagten aus, er sei mit einem «Affenzahn» unterwegs gewesen. Er überholte mehrere Autos. Auf einer 156 Meter langen Geraden überholte er um 17 Uhr waghalsig zwei Mercedes und war kurz vor der Rechtskurve wieder auf seiner Fahrspur.

In die unübersichtliche Kurve hinein brauste er mit 93 bis 98 Stundenkilometern. Erlaubt wären maximal deren 80 gewesen – bei günstigen Sichtverhältnissen. Jedoch verlor er die Beherrschung über den Sportflitzer und geriet aus der Spur. Ein Velofahrer kam ihm korrekt fahrend entgegen. Beide bremsten, dennoch kam es zur Frontalkollision. Da betrug Lucs Tempo noch 50 bis 80 Stundenkilometer, jenes des Velos 24 bis 28. Der Radler trug sehr schwere Verletzungen davon.

Das Amtsgericht Dorneck-Thierstein verurteilte Luc am 21. Oktober 2021 wegen versuchter vorsätzlicher Tötung sowie wegen qualifizierter grober Verletzung der Verkehrsregeln. Er erhielt eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 8 Monaten. Der junge Mann erhob Berufung, die Staatsanwaltschaft ebenso.

Hat er eine schwere Verletzung in Kauf genommen?

Lucs Verteidiger Bernhard Isenring fand, der Unfall sei nur eine fahrlässige schwere Körperverletzung, wofür er eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten bei einer Probezeit von zwei Jahren für angemessen hielt. Das Überholen der Mercedes habe keinen Einfluss auf den Unfall gehabt. Luc wäre auch sonst so schnell in die Kurve gefahren.

Er kritisierte zudem, dass man annehme, sein Mandant sei in der Kurve 34 Stundenkilometer zu schnell gefahren, es seien aber nur deren 23 gewesen. Die vom verkehrstechnischen Gutachter berechnete maximal mögliche Kurvengeschwindigkeit von 59 sei falsch. Diese gelte für normale Autos. Sportautos hätten einen tieferen Schwerpunkt und stabilisierende Assistenzsysteme. Deshalb betrage die maximal mögliche Kurvengeschwindigkeit 70 Stundenkilometer, um dort in der Bahn zu bleiben.

«Dass Luc schuld ist am Unfall, ist unbestritten», sagte der Anwalt. Doch: «Er wollte den Unfall nicht und hat eine schwere Verletzung auch nicht in Kauf genommen.» Wie bereits zuvor hat Luc an der Obergerichtsverhandlung gesagt: «Wenn ich nicht sicher gewesen wäre, hätte ich nicht überholt. Ich hätte mein Leben nicht aufs Spiel gesetzt.»

Job verloren und hohe Schulden

Bei Lucs Befragung staunte das Gericht mehrmals. Denn die Richter fragten ihn immer wieder, ob ihm nicht bewusst gewesen sei, dass das Überholen vor der Rechtskurve gefährlich sein könnte. Luc sagte stets, er sei sicher gewesen, dass es ihm reichen werde. Und er sei sicher gewesen, dass er die Kurve mit dieser Geschwindigkeit gut erwischen werde. Seinen Fehler sah er nur darin: «Ich habe die Kurve unterschätzt. Ich hätte stärker abbremsen müssen.»

Es gab einige Unstimmigkeiten. Er sagte im Gegensatz zu früher aus, dass die Mercedes nur mit 40 Stundenkilometern fuhren und er mit 80. Früher sagte er, die andern seien mit Tempo 60 bis 65 unterwegs gewesen und er mit 100. Ein Thema war auch, ob er im «Track-Modus» fuhr, den man laut Gebrauchsanweisung nicht auf öffentlichen Strassen, sondern nur auf rennähnlichen Strecken verwenden solle. Die Anklage warf ihm das vor, während die Verteidigung es nicht als bewiesen erachtete.

Luc sagte, dass er seinen Job verloren habe und arbeitslos war. Derzeit verdiene er wenig. Er habe wegen hoher Schulden einen Teil seines Vermögens abtreten müssen. Der Unfall beschäftige ihn, es tue ihm leid. Er gehe deswegen zum Psychotherapeuten. Seinen Führerausweis hatte er abgeben müssen, besitzt ihn jetzt aber wieder. Er fahre nur noch selten. Der Velofahrer, der der Verhandlung beiwohnte, leidet noch immer unter den Folgen des Unfalls.

Staatsanwalt Claudio Ravicini ist mit dem vorinstanzlichen Urteil einverstanden, aber das Gericht solle das Strafmass neu beurteilen können. Er hatte ursprünglich über 5 Jahre verlangt. Das Urteil wird am Dienstag bekanntgegeben.

