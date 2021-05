Obergericht Fall William W.: Hauptverhandlung erst gegen Ende Jahr – kleiner Sieg für Kinderschänder wegen Sicherheitshaft Das Obergericht geht bei der Verhandlung gegen den Kinderschänder William W. auf Nummer sicher: Gegebenenfalls soll das Bundesgericht zuerst über Zuständigkeitsfragen entscheiden. Urs Mathys 31.05.2021, 09.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Prozess gegen Kinderschänder William W. vor Amtsgericht Olten-Gösgen im Dezember 2020. Bruno Kissling

Kinderschänder William W. beschäftigt die Gerichte weiterhin: Einerseits ist die Hauptverhandlung vor Obergericht bezüglich der nachträglichen Anordnung der Verwahrung kurzfristig verschoben worden, anderseits hat William W. auf einem Nebenschauplatz vor Bundesgericht jüngst recht bekommen.

Am 10. Dezember letzten Jahres hatte das Amtsgericht Olten-Gösgen gegen den einschlägig vorbestraften William W. zu zwei Fragekomplexen ein Urteil gefällt: Einerseits sprach es ihn wegen 2018 begangener Taten schuldig wegen mehrfacher sexuellen Handlungen mit Kindern, mehrfacher Schändung, mehrfacher Pornografie und sexueller Belästigung und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten.

Anderseits entschied das Amtsgericht, dass für die von William W. 2006 verübten Straftaten im Rahmen eines nachträglichen Verfahrens keine Verwahrung ausgesprochen werde. Die Staatsanwaltschaft hatte nicht nur eine Freiheitsstrafe von 78 Monaten gefordert, sondern auch die anschliessende Verwahrung.

Verschiedene Rechtsmittel

Das erstinstanzliche Urteil wurde sowohl von der Verteidigung als auch von der Staatsanwaltschaft umfassend angefochten. Die entsprechende Hauptverhandlung vor Solothurner Obergericht war auf den 18. Mai angesetzt gewesen, wurde dann aber verschoben. Grund ist der Umstand, dass zuerst Klarheit über die Zuständigkeiten geschaffen werden soll, wie Gerichtsschreiberin Ursulina Lupi auf Anfrage dieser Zeitung erklärt. Denn grundsätzlich seien für die beiden Fragenkomplexe zwei verschiedene Rechtsmittel an zwei verschiedenen Gerichtsinstanzen denkbar.

Wegen des «engen Sachzusammenhangs» sei das Berufungsgericht der Meinung, «dass es für die Beurteilung beider Fragenkomplexe zuständig ist, und es hat deshalb einen entsprechenden Zwischenentscheid gefällt», schreibt Lupi. Da dieser Zwischenentscheid aber noch ans Bundesgericht weitergezogen werden könne, habe es keinen Sinn gemacht, die Hauptverhandlung am 18. Mai durchzuführen.

Sobald die Frage Zusammenführung oder Aufsplittung gegebenenfalls höchstrichterlich entschieden und damit der Umfang der Überprüfungsbefugnis des Berufungsgerichts geklärt sei, werde der Termin der Hauptverhandlung wieder angesetzt. Dies werde «raschmöglichst» geschehen, verweist Gerichtsschreiberin Lupi auf das Beschleunigungsgebot. Je nach dem, ob das Bundesgericht eingeschaltet werde, sei ein Termin im Herbst oder spätestens vor Jahresende möglich.

«Sieg» auf Nebenschauplatz vor Bundesgericht

Derweil hat William W. auf einem Nebenschauplatz vor Bundesgericht recht bekommen. Das Amtsgericht Olten-Gösgen hatte letzten Dezember in seinem Urteil auch festgehalten, dass William W. bis zum Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils vorläufig und «längstens bis am 9. März 2021» in Sicherheitshaft zu behalten sei. An diesem Tag aber lag, wie ausgeführt, noch kein rechtsgültiges Urteil vor.

Am 9. März stellten William W. und sein Anwalt Antrag auf unverzügliche Entlassung, da die festgelegte Haftfrist abgelaufen sei. Gleichentags verfügte zunächst der Instruktionsrichter des Obergerichts, dass die Sicherheitshaft provisorisch, bis zu einem förmlichen Haftprüfungsentscheid der Strafkammer zu verlängern sei. Der förmliche Entscheid fiel dann am Morgen des 12. März.

Auf Beschwerde von William W. und seines Verteidigers kam die I. öffentlich-rechtliche Abteilung des Bundesgerichts nun mit Urteil vom 12. Mai tatsächlich zum Schluss, dass «die Sicherheitshaft des Beschuldigten zwischen dem 10. März (00.00 Uhr) und dem 12. März 2021 (09.12 Uhr) mangels formgültigen Hafttitels rechtswidrig war».

Die Oberrichter hätten sich die Sache etwas gar einfach gemacht, stellt Lausanne fest: «Eine bereits abgelaufene Haftfrist ist schon definitionsgemäss nicht ‹verlängerbar›.» Dass die Inhaftierung während etwas mehr als zwei Tagen «als formell rechtswidrig zu qualifizieren» ist, wird das Obergericht nun noch in seinem Dispositiv aufnehmen müssen. Dies ist für William W. nicht unwichtig: Es kann ihm bei Begehren um Entschädigung und Genugtuung als Anspruchsgrundlage dienen.