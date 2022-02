Trotz verbotener Pornographie: Richter reduzieren Strafe

Obergericht Er verlangte Nacktbilder von der Tochter seiner Freundin – Nun reduzieren die Richter die Strafe Statt vorinstanzlich zwei Jahre erhielt ein Deutscher vor Obergericht nur vier Monate Gefängnis, nämlich für Pornografie. Die Oberrichter taxieren es als nicht so gravierend ein wie die Vorinstanz, dass er Nacktbilder von einer Jugendlichen verlangt hatte. Ornella Miller Jetzt kommentieren 03.02.2022, 19.32 Uhr

Von der Jugendlichen verlangte er pornographische Bilder. AZ

Der 43-jährige Deutsche erschien in «Crocs» im Obergerichtssaal - in durchlöcherten pantoffelartigen Plastik-Freizeitschuhen. Kevin B. (Name geändert) steckte barfuss darin. Er trug einen schwarzen Traineranzug und auf seinem Shirt stand gross und fett eine erheiternde Botschaft.

Die Vorgeschichte: Kevin war vor dem Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt im September 2015 glimpflich davongekommen. Angeklagt war er dort, weil er sexuell übergriffig geworden sei gegenüber der kognitiv beeinträchtigen, zur Tatzeit 13-jährigen Tochter seiner Freundin. Da wurde er teilweise freigesprochen wegen zu vager Aussagen des Opfers. Er kassierte eine bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten.

Prompt habe er zwei Monate nach dem Urteil eben dieser Jugendlichen ein Handy geschenkt und versucht, sie dazu zu bringen, ihm pornografische Bilder von ihr zu schicken. Deren Mutter bemerkte entsprechende SMS auf deren Handy und rief, wie schon bei den ersten Vorfällen, die Polizei. Bei der späteren Hausdurchsuchung stellte man Bilddateien auf Festplatten und eine DVD fest – mit kinder- und gewaltpornografischem Inhalt oder Sex mit Tieren.

Verteidiger sagt: Es sei nicht klar, ob er die Bilder heruntergeladen habe

Anfang Mai 2019 kam es schliesslich zum Prozess gegen ihn, wiederum vor dem gleichen Amtsgericht. Dieses widerrief das erste Urteil und verurteilte ihn zusätzlich auch wegen versuchter Anstiftung zu mehrfacher Pornografie, versuchter Pornografie und wegen mehrfacher Pornografie zu einer Gesamtstrafe von zwei Jahren Gefängnis und einem zehnjährigen Tätigkeitsverbot mit Kindern. Parallel dazu solle eine ambulante Therapie durchgeführt werden.

Kevin und die Staatsanwaltschaft legten Berufung gegen das Urteil ein. Deshalb kam es nun zum Prozess vor dem Obergericht, wo B. keine Aussagen machte, wie schon im ganzen Verfahren. Verteidiger Patrick Hasler forderte einen kompletten Freispruch. Die Strafverfolgungsbehörden hätten von Anfang an gewusst, dass der Beizug eines Verteidigers bei der Hausdurchsuchung notwendig sei, dies jedoch unterlassen. Darum seien die Ergebnisse der Hausdurchsuchung «absolut unverwertbar».

Bei den Bilddateien sei zudem nicht bewiesen, dass das Herunterladen und Speichern von Kevin bewusst vorgenommen worden sei und dass er sie konsumiert habe. Es seien Cache-Dateien, Kevin habe als «Laie» kein Wissen darüber, dass sie im Hintergrund temporär gespeichert werden. Auch beim Besuch von legalen Seiten könnten solche Bilder nebenbei automatisch heruntergeladen werden, je nach Computereinstellungen. Sein Mandant sei zudem reuig, seither straffrei und als IV-Rentner wohl kaum hafterstehungsfähig.

Staatsanwältin erkennt «List und Hinterhältigkeit»

Staatsanwältin Melanie Wasem akzeptierte das Urteil der Vorinstanz. Aber sie verlangte eine höhere Gesamtstrafe: eine unbedingte Freiheitsstrafe von 29 Monaten. Also ein höheres Strafmass für die Pornografiedelikte. Bei Kevin sei eine «gewisse List und Hinterhältigkeit» und Hartnäckigkeit erkennbar. Er habe in die Persönlichkeitsentwicklung des Mädchens eingegriffen und es in einer Vaterrolle schamlos ausgenutzt. Die geringe Strafe sei für das Opfer «schon fast ein Hohn».

Der von Kevin frei gewählte Therapeut sei kein forensischer Psychiater und habe womöglich nicht alle Unterlagen, um ihn richtig zu behandeln. Der forensisch-psychiatrische Gutachter Lutz-Peter Hiersemenzel habe diesem gegenüber grossen Bedenken geäussert. Ob Fortschritte vorhanden seien, wisse man nicht, weil der Therapeut gemäss Verteidiger krankheitshalber keinen Bericht verfasst habe.

Eigenkonsum wiegt weniger schwer als die Weitergabe

Das Gericht mit Hans-Peter Marti, Rolf von Felten und Lisa Lamanna verurteilte Kevin bloss zu 4 Monaten Gefängnis und einer Geldbusse von 50 Franken. Dies weil es, anders als die Vorinstanz, vom Widerruf der bedingten 16 Monate Freiheitsstrafe aus dem Jahr 2015 absah. Denn laut Prognose sei die Wahrscheinlichkeit weiterer Delikte gering.

Zudem sei die Anstiftung zum Schicken von Nacktbildern nur zum Eigenkonsum erfolgt, nicht zur Weitergabe, was nicht schwerwiegend sei. Mehrfache Pornografie sei es aber bei vielen der gefundenen Bilder. Die gefundenen Dateien seien als Beweise zulässig. Vom Tätigkeitsverbot sah es ab, da Kevin krankheitsbedingt nicht arbeite.

