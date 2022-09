Vergewaltigung in der Ehe vor Solothurner Obergericht

Obergericht Die wiederholte Vergewaltigung in der Ehe soll angeblich nur ein Kommunikationsproblem gewesen sein In erster Instanz war ein türkischstämmiger Deutscher der mehrfachen Vergewaltigung seiner Ex-Frau schuldig gesprochen worden. Jetzt fordert sein neuer Verteidiger einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft eine härtere Bestrafung. Ornella Miller Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.30 Uhr

Das Obergericht verkündet sein Urteil erst am 14. November. Hanspeter Bärtschi

Das Obergericht verhandelte am Mittwoch den Fall des türkischstämmigen Deutschen, der seine Ex-Frau mehrmals vergewaltigt hatte und mehrfach versucht hatte, sie zu Analsex zu nötigen.

Tas* hatte dafür vom Amtsgericht Bucheggberg-Wasseramt am 12. November 2020 eine teilbedingte Gefängnisstrafe von 28 Monaten kassiert, 7 davon zu vollziehen. Er und die Staatsanwaltschaft zogen das Urteil weiter. Er fühlt sich unschuldig. Staatsanwältin Petra Grogg fordert eine längere Strafe und einen Landesverweis.

Der jetzt 31-Jährige hat die ebenfalls türkischstämmige Gül* in der noch ganz jungen Ehe wiederholt vergewaltigt und mehrfach versucht, sie zu Analverkehr zu nötigen. Die Vorfälle verteilten sich über drei Monate. Die Ehe war von allen Elternteilen arrangiert worden, gegen Güls Willen. Gül war nach Schulabschluss in der Türkei zwecks Ehe in die Schweiz gekommen.

Das Opfer sagt im neuen Prozess aus

Im ersten Prozess wurde sie nicht befragt und erschien nicht. Anders diesmal. Sie und Tas verfolgten in unterschiedlichen Räumen per Video die Aussagen des andern. Gül lebt in der Schweiz, ist nun mit einem anderen Mann verheiratet, hat mit diesem Nachwuchs.

Sie gab Beispiele der erlebten Gewalt rund um die Sexdelikte wieder, etwa Schläge auf den Rücken, Ziehen an den Haaren. Doch vor allem schilderte sie den psychischen Druck, dem sie ausgesetzt war, den Geschlechtsverkehr zu dulden.

Kernpunkt ist, dass sie gemäss türkischer Tradition ihre Jungfräulichkeit habe unter Beweis stellen und allgemein den sexuellen Forderungen des Ehemanns habe entsprechen müssen. In der Wohnung von Tas’ Onkel lebend, konnte Gül den Sex nur die ersten zwei Tage verhindern. Am dritten legte sie das weisse Tuch, das sie von ihrer Mutter erhalten hatte, aufs Bett und liess den Akt zu, um durch das Entjungferungsblut ihre Jungfräulichkeit zu beweisen, vor allem der Schwiegermutter gegenüber.

«So wurde uns das beigebracht, das wird allen Frauen in die Aussteuer gelegt», sagte Gül. Sie habe versucht, die Vergewaltigungen zu verhindern, indem sie sich schlafend stellte, dicke Pyjamas trug, sich wegdrehte, ihn wegstiess und auch Nein sagte. Trotz des erbrachten Beweises hätten Tas und seine Familie stets Druck ausüben können, indem sie ihrer Mutter hätten sagen können, sie sei nicht Jungfrau gewesen oder indem sie sie zu ihrer Mutter zurückgeschickt hätten.

Letzteres taten sie denn auch einmal. Doch Gül musste in der Türkei auf dem Flughafen bleiben und gleich retour fliegen, denn ihre Mutter wollte sie nicht einmal für einen Tag zurück. Das wäre eine grosse Schande gewesen im Dorf.

«Ich konnte mein eigenes Leben nicht leben. Weil ich das wusste, musste ich mit Tas zusammen sein. Und weil er das wusste, machte er Druck auf mich.»

Eine offene Drohung

Ihr gehe es jetzt gut, sagte Gül, doch vor zwei Wochen habe Tas’ Vater Kontakt zum jetzigen Schwiegervater aufgenommen und gefordert, dass sie ihre Aussagen zurückziehe. Denn sonst müsse Tas ins Gefängnis. Er habe gesagt: «Falls meinem Sohn etwas passiert, kann ich nicht garantieren, dass Ihrem Enkel nichts passiert.»

Dass dieses Treffen stattgefunden hat, erzählte auch Tas’ Vater von sich aus vor Gericht. Er habe versucht, mit ihm eine «Lösung» zu finden. Tas’ Vater sowie sein Onkel und seine Tante sagten ebenfalls aus. Das Trio versuchte, Tas als gute Person und die Ehe als glücklich darzustellen. Von Problemen wollten sie nichts gewusst haben. Obwohl sie zugaben, dass Gül vom Schwiegervater «zur Erholung» zur Mutter in die Türkei geschickt worden war.

Dass Gül von ihrer Mutter zur Ehe gezwungen worden sei, habe sie ihnen erst nachträglich erzählt. Tas selber beklagte, Gül habe sein Leben zerstört mit ihren «Falschaussagen».

«In vorauseilendem Gehorsam agiert»

Verteidiger Sascha Schürch machte krasse Verfahrensmängel geltend, auch wegen seiner Vorgängerin, und verlangte eine Neubeurteilung durch die erste Instanz. Er fordert einen Freispruch. Gül habe Tas’ Handlungen fehlinterpretiert, ein Kommunikationsproblem habe zwischen dem Paar vorgelegen. Der psychische Druck sei nicht von Tas ausgegangen, sondern liege im System.

Gül habe in «vorauseilendem Gehorsam» agiert. Er habe nicht erkennen können, wann Gül Sex wolle und wann nicht. Ein Nein stehe nicht in den Akten.

Staatsanwältin Petra Grogg berief sich aufs erstinstanzliche Urteil. Ein Glaubwürdigkeitsgutachten taxiere Güls Aussagen als «klar glaubhaft». Sie verlangte 77 Monate Gefängnis, unbedingt. Die Vielzahl Vergewaltigungen müsse berücksichtigt werden. Sie forderte einen Landesverweis von 10 Jahren. Denn beim hohen Rechtsgut reiche schon ein geringes Rückfallrisiko. Vergewaltigung sei ein Offizialdelikt und keine Privatangelegenheit. Das Urteil wird am 14. November eröffnet.

*Namen geändert

