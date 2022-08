Der Solothurner Oberrichter Daniel Kiefer geht in Pension

Obergericht 15 Jahre war Daniel Kiefer Solothurner Oberrichter, jetzt tritt er in den Ruhestand und wird Assistenz-Kindergärtner Es ist ein Abschied in Raten. Obergerichtspräsident Daniel Kiefer wird pensioniert. Aber weil auch das Obergericht unter der Arbeitslast ächzt, bearbeitet er seine noch offenen Fälle als Ersatzrichter zu Ende. Urs Moser Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obergerichtspräsident Daniel Kiefer räumt heute sein Büro. Tom Ulrich / Fotomtina

Daniel Kiefer, aktueller Präsident des Solothurner Obergerichts, beendet mit dem heutigen Tag seine Laufbahn als Oberrichter, er tritt in den Ruhestand. Allerdings räumt er sein Büro, um sogleich weiter als Ersatzrichter am Obergericht tätig zu sein.

Kann da einer nicht loslassen? Kiefer stellt klar: Es handelt sich um ein maximal auf ein Jahr befristetes Mandat. Mit Rücksprache im Kollegium stellt er sich zur Verfügung, die zum Zeitpunkt seiner Pensionierung noch hängigen Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich – es sind sieben oder acht – bis zum Erlass des Urteils zu Ende zu bringen.

Steigende Arbeitslast

Wie die Amtsgerichte spürt auch das Obergericht – insbesondere die Strafkammer, Kiefers Domäne – eine stark zunehmende Arbeitslast. Einerseits wurde die Arbeit der Gerichte mit der neuen eidgenössischen Strafprozessordnung komplexer, anderseits führen die Aufstockungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft dazu, dass ganz einfach auch mehr Fälle an die Gerichte überwiesen werden.

Am Obergericht wurden befristet zwei zusätzliche Gerichtsschreiber-Stellen geschaffen, nach einer Aufstockung des zehnköpfigen Richtergremiums mag der abtretende Präsident trotz Arbeiten am Anschlag aber zu seinem Abschied nicht rufen.

Schlanker Staat, das gilt in Solothurn auch für die Judikative. Apropos Büroräumen: Viel ist da nicht. Das Amthaus I in Solothurn ist zwar ein imposantes Gebäude, aber der oberste Richter des Kantons «residiert» bescheiden. Das Büro ist klein, aus dem schon recht abgewetzten Bezug des Stuhls am Pult quillt das Material der Polsterung. Den Wandschmuck bilden nicht Werke aus dem Fundus der kantonalen Kunstsammlung, sondern Poster der Rolling Stones – auch nicht gerade typisch für einen ehrenwerten Richter, so wie sich ihn die meisten wohl vorstellen.

Leidenschaftlich, aber «talentfrei» an der Gitarre

Daniel Kiefer ist ein Musikfan – Rock, Blues, alte Grössen wie eben die Stones oder «Slowhand» Eric Clapton. Er spielt selber Gitarre in einer Band, aber die tritt eher im familiären Rahmen an privaten Feiern auf. «Wo man das Publikum einschliessen und niemand fliehen kann», wie er scherzt. Er habe zwar eine grosse Leidenschaft für die Musik, aber nicht das Talent dafür, sagt Kiefer über sich selbst.

Ganz im Gegensatz zu seinem 1986 mit erst 34 Jahren verstorbenen Bruder Thomy, der mit «Krokus» Erfolge feierte und unter Experten bis heute als bester und einflussreichster Schweizer Rock-Gitarrist aller Zeiten gilt. Ist es dem hohen Richter unangenehm, dass man im Gespräch mit ihm auch noch heute fast unweigerlich auf seinen berühmten Bruder und dessen tragische Geschichte zu sprechen kommt? Er sagt klar Nein: «Thomy ist jeden Tag in meinem Herzen.»

Und sonst hätte er ja auch kaum selber die Tribute Night initiiert und mit Freunden organisiert, an der im Mai in der Solothurner Kofmehlhalle ein begeistertes Publikum in Erinnerungen an den begnadeten Musiker und seine epochalen Gitarrensoli schwelgten.

Aber zurück zur Juristerei. 15 Jahre lang amtete Daniel Kiefer als Oberrichter. Wie viele Fälle er in dieser Zeit bearbeitete, hat er nicht gezählt. Aber ja, es gebe schon solche, die ganz besonders in Erinnerung bleiben – sei es aufgrund der juristischen Komplexität oder der menschlichen Schicksale, die dahinter stehen.

Kiefer nennt etwa die Grenchner Schenkkreis-Morde mit drei Opfern und einer Angeklagten, die selber gar nicht am Tatort zugegen war. Oder, das war allerdings noch zur Zeit, als er noch nicht Richter, sondern selbstständiger Anwalt war: Die Verhandlung wegen ungetreuer Geschäftsführung gegen die Verantwortlichen der EKO Bank im Besitz der Oltner Bürgergemeinde, die in den 1990er-Jahren bankrottgegangen war.

Kiefer verteidigte damals den ehemaligen Direktor (es gab keinen vollumfänglichen Freispruch, aber nur eine milde Strafe). Da sei ihm und der Öffentlichkeit vor Augen geführt worden, wie schmal der Grat zwischen dem hoch angesehenen Mitglied der Gesellschaft in Anzug und Krawatte und dem Untersuchungshäftling in Schlabberhosen tatsächlich sein kann.

Unabhängig ja, aber nicht unbeeinflusst

Daniel Kiefer ist Sozialdemokrat. Richter haben politisch gänzlich unabhängig, neutral und nach rein juristischen Kriterien zu urteilen, werden aber nach Parteibuch gewählt. Ganz ehrlich, kann das überhaupt zusammenpassen?

Kiefer findet ja. Erstens spiele die Parteizugehörigkeit heute nicht mehr die zentrale Rolle, und zweitens habe er es in seiner Laufbahn auch nie erlebt, dass die Partei mit irgendwelchen Erwartungen bezüglich des richterlichen Ermessens bei Urteilssprüchen an ihn herangetreten wäre.

Aber er räumt ein: Man sitzt als Richter nicht im Elfenbeinturm, «die gesellschaftlichen Strömungen gehen nicht einfach an einem vorbei». Und er gibt auch offen zu: Wenn die Öffentlichkeit Kuscheljustiz schreit und nach strengeren Urteilen verlangt, dann geht das nicht einfach spurlos an einem Richter vorbei, «das spürt man schon». Und es komme dann vor, dass man sich in solchen Situationen durchaus mit der Frage quält, ob es einem wirklich gelungen ist, dem Druck standzuhalten und tatsächlich mit der gebotenen Neutralität zu urteilen.

Vom Gerichtssaal ins Kindergarten-Zimmer

Etwa kürzlich im Prozess gegen die Frau, die 2018 ihren Lebenspartner erstochen hatte. Notwehr oder vorsätzliche Tötung? Das Obergericht sprach sie in Widerrufung des erstinstanzlichen Urteils frei. Das befriedigende am Richteramt sei das Gefühl, einen Sachverhalt wirklich von A bis Z durchdacht zu haben und dann zu einer gerechten Lösung zu kommen, sagt Daniel Kiefer.

Wenn am Ende immer noch Fragen offenbleiben und daraus ein Freispruch nach dem berühmten Grundsatz «in dubio pro reo» (im Zweifel für den Angeklagten) resultiert, sei das für ihn aber auch kein Problem, sondern eben die richtige, gerechte Lösung. Nach dieser richtigen Lösung wird Daniel Kiefer nun also in ein paar Fällen auch noch ein Weilchen über die Pensionierung hinaus suchen.

Und dann, was macht jemand, der es im Berufsleben so viele Jahre mit so vielen «schweren Jungs» zu tun hatte? Man mag staunen: Neben den Gitarrenstunden ist Daniel Kiefer zum Beispiel ab sofort Klassen-Assistent in einem Kindergarten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen