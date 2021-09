Oberdorf Unfälle am Berg oder in Steilhängen: Wenn Rettungssanitäter an ihre Grenzen kommen, hilft die Alpine Rettung Bis zu 30 Mal im Jahr rücken die Alpinen Retter der Region Solothurn aus. Sie helfen, wenn die Sanitäter nicht mehr weiter wissen: Wenn ein Gleitschirmpilot in einem Baum landete, ein Kletterer im Nidleloch feststeckt oder eine Bikerin in einem Steilhang liegt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 11.09.2021, 05.00 Uhr

Die Bikerin kommt am Weissenstein von der Strasse ab, überschlägt sich und rutscht mehrere Meter einen Steilhang hinunter. Von einem Baumstamm wird sie abrupt gebremst, sie bricht sich das Bein. Zum Glück noch in der Lage, die Ambulanz zu verständigen. Zwei Rettungssanitäter treffen wenig später ein. Sie auf der Strasse oben, im Steilhang unten die schreiende Frau. Was tun?

Das Szenario, das sich gestern bei der Oberdörferchlus abspielte, war zum Glück nur eine Übung. Doch tatsächlich kommt es immer wieder vor, dass Rettungssanitäter Unterstützung brauchen, um Verunfallten helfen zu können. Ein Gleitschirmpilot verfängt sich in einem Baum. Eine Kletterin steckt im Nidleloch fest. Eine Bikerin liegt in einem Steilhang.

Die beiden Rettungssanitäter diskutieren kurz und kommen zum Schluss: Sie brauchen Hilfe. Die Polizei wird alarmiert. Ausserdem die Alpine Rettung.

2005 gründeten die Rega und der SAC die Stiftung Alpine Rettung Schweiz. Heute helfen die Kletterprofis in fast allen Kantonen bei Rettungsaktionen im unwegsamen Gelände. In der Region Solothurn gibt es rund 40 Alpine Retter, fast alle sind gleichzeitig Mitglied beim SAC Weissenstein und wurden so rekrutiert. Sie alle haben noch andere Jobs, würden aber im Notfall sofort ausrücken. Sie alle kennen sich im Gelände gut aus, haben viel Klettererfahrung und rudimentäre medizinische Grundkurse absolviert.

Die Retter müssen zu Beginn improvisieren

Doch bis die Unterstützung ankommt, sind die beiden Rettungssanitäter auf sich gestellt. Und unten im Hang schreit noch immer die Frau. Kletterausrüstung haben sie keine. Untätig bleiben wollen sie aber auch nicht. Die beiden nehmen ein Seil, das sonst für Wasserrettungen verwendet wird, und binden es um den Gurt der einen.

Mit der Notfallausrüstung lässt sie sich so langsam zur Verunfallten hinunter, während ihr Kollege oben das Seil um einen Baum wickelt und sie von Hand sichert. Während dieser Übung tigert ein Alpiner Retter, der die Übung überwacht, auf und ab. Das Gelände wurde zwar extra so ausgewählt, dass keine wirkliche Gefahr bestand. Ein Sturz wäre aber zumindest schmerzhaft gewesen.

Später wird Übungsleiter Samuel Schneider sagen: «Das war kritisch.» Wäre die Rettungssanitäterin in einem echten Einsatz ausgerutscht, wäre der Gurt einfach gerissen. Besser wäre es gewesen, das Seil von Baum zu Baum zu spannen, so Schneider, sich daran zu halten und so irgendwie einen Weg nach unten zu suchen. So hätte sich die Rettungssanitäterin immerhin nicht in falscher Sicherheit gewiegt. Und auch für den Kollegen oben gab es Tipps: Wenn irgend möglich, sollte ein Karabiner für die Sicherung verwendet werden. Und unbedingt Handschuhe. Von Hand hätte er keine Chance gehabt, seine Kollegin zu bremsen, wäre sie gestürzt. Das Seil hätte ihm einfach die Finger verbrannt.

Bis zu 30 Einsätze pro Jahr haben die Alpinen Retter

Die Übung wurde bewusst so aufgebaut, dass die beiden Retter nicht wussten, was sie erwartete. Und sie bekamen auch keine Tipps, wie sie die Situation am besten angehen würden. Das sei das schwierigste gewesen, meinte der eine Retter später. Man komme an die Unfallstelle, es gebe so viele Aspekte zu berücksichtigen, man möchte unbedingt der Patientin helfen, aber gleichzeitig nicht die eigene Sicherheit gefährden. Schneider betonte: «Die eigene Sicherheit geht immer vor.» Wenn sich der Retter selbst verletzt, bringe das dem Verunfallten auch nichts. Darum: «Wenn es gar nicht anders geht, lieber zuwarten und nichts tun. Auch wenn das manchmal das Schwierigste überhaupt ist.»

Die Rettungssanitäterin kommt schliesslich sicher bei der Bikerin an. Sie gibt ihr Schmerzmittel und schient ihr Bein. Viel mehr machen kann sie in diesem Moment nicht. Als die Alpinen Retter eine halbe Stunde später in die Übung eingreifen, geht es schnell. Seile werden gespannt und verknotet, eine Rettungswanne heruntergelassen und die Frau mit einem Seilzug hinaufgezogen. Die 30-minütige Wartezeit wurde bewusst so gewählt: Bei einigermassen zugänglichem Gelände wären die Kletterprofis 30 bis 40 Minuten nach der Alarmierung vor Ort. Je abgelegener der Unfallort, desto länger dauert das Ganze natürlich.

Ernstfälle haben die Alpinen Retter der Region Solothurn sehr unterschiedlich häufig. Manchmal nur eine Handvoll, manchmal bis zu 30 im Jahr, sagt Schneider. Zuständig ist die Sektion Solothurn für das Gebiet vom Grenchenberg bis zum Balmberg. Aber auch für das Mittelland, bis Lyss und Utzenstorf. Wobei sie im Flachen deutlich seltener benötigt werden.

Obwohl die Alpine Rettung seit gut 15 Jahren im Einsatz ist und vorher der SAC selbst diese Aufgabe übernommen hat, sind die gemeinsamen Übungen mit den Solothurner Spitälern noch neu. Dabei ginge es nicht nur darum, die Zusammenarbeit zu üben, sagt Schneider. Sondern auch darum, das Bewusstsein füreinander zu fördern. Sodass den Rettungssanitätern noch stärker bewusst wird, dass sie in schwierigen Situationen Hilfe der Alpinen Retter beantragen können.

Noch eine zweite Übung wird an diesem Morgen durchgespielt. Ein Kletterer fällt von einer Steilwand, schlägt sich den Kopf und hängt bewusstlos im Seil. Ein zweiter, ansprechbar, aber auch verletzt, ist noch in der Steilwand.

Rettungen an Felswänden sind für die Sanität besonders heikel

Als die beiden Sanitäter eintreffen, können sie nur dem Bewusstlosen unten helfen. Denn selbst in die Wand steigen, das werden sie nicht. Der Mann blutet und hat einen Krampfanfall, für die Rettungssanitäterin ist klar: Er braucht unbedingt Behandlung. Doch das ist unmöglich, solange er im Seil hängt. Doch können sie ihn überhaupt losschneiden? Wird dadurch nicht der Mann, der noch in der Felswand hängt, gefährdet? Sie habe es schlicht nicht gewusst und befürchtet, dass auch er herunterfallen könnte, sagte die Rettungssanitäterin später.

Der Vorteil des beübten Szenarios: Der Mann in der Steilwand ist bei Bewusstsein und ein Kletterprofi. Er sagt den Rettungssanitätern, dass er sich separat sichert und dass sie seinen Kollegen losschneiden können. Doch was, wenn der Mann in der Steilwand im Ernstfall auch nicht bei Bewusstsein ist? Oder kein Kletterexperte? Der Rat von Schneider: Im Extremfall lieber warten. Auf die Hilfe der Alpinen Retter.