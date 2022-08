Oberbipp Auffahrkollision mit vier beteiligten Fahrzeugen

Auf der Autobahn A1 bei Oberbipp waren am Samstagnachmittag vier Fahrzeuge in eine Auffahrkollision verwickelt. Zwei Personen sind zur Kontrolle in ein Spital gebracht worden. Die Fahrbahn in Richtung Zürich war für etwas mehr als eine Stunde nur einspurig befahrbar.

28.08.2022, 10.58 Uhr