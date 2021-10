Oberämter Doch kein alter Zopf? Regierung will Solothurner Oberämter beibehalten, aber anders organisieren Kann man die Oberämter aufheben und ihre Aufgaben der Zentralverwaltung und den Gerichten übergeben? Eine vom Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe kam zum Schluss, die Oberämter sollten mit neuen Aufgabenzuteilungen sogar aufgewertet werden. Das hält die Regierung aber auch für den falschen Weg. Urs Moser Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

Etwas moderner dürften die Oberämter schon ausgerüstet sein, aber ob sie als Institution noch in die Zeit passen, wird dennoch hinterfragt.

Mit dem «Oberamme» – drei von vier sind aktuell übrigens Frauen – bekommt es zum Beispiel zu tun, wer einen bissigen Hund nicht im Griff hat. Weiter sind die Oberämter unter anderem für die Schlichtungsverfahren bei mietrechtlichen Auseinandersetzungen zuständig. Was die rund 18 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) der vier Oberämter sonst so zu tun haben, dürfte der breiten Öffentlichkeit mehr oder weniger unbekannt sein. Das bunt gemischte, nicht immer ganz klare und schrumpfende Aufgabenportfolio der gerne auch als «verlängerter Arm der Regierung in die Regionen» bezeichneten Oberämter wirft denn auch immer wieder Fragen zu ihrer Daseinsberechtigung in der heutigen Zeit auf.

Zuletzt war es ein Auftrag von SVP-Kantonsrat Rolf Sommer (Olten), der eine Überprüfung verlangte, ob die Oberämter mit ihrer etwas unklaren Stellung im Staatsgefüge nicht schlicht aufgehoben und ihre Aufgaben gescheiter den Spezialisten in den Gerichten und der Zentralverwaltung überlassen werden sollten.

Der Vorschlag: aufwerten statt abschaffen

Eine für die Überprüfung eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern des Einwohnergemeindeverbands, der Gerichte und der Verwaltung hat dazu offenbar minutiöse Abklärungen vorgenommen. Jedenfalls dauerte es zweieinhalb Jahre, bis sie der Regierung ihren 52-seitigen Bericht zur Zukunft der Oberämter unterbreitete. Das Ergebnis mag überraschen: Ein Festhalten am Status quo sei tatsächlich keine Option, hingegen sollen die Oberämter nicht etwa aufgehoben, sondern im Gegenteil durch die Zuweisung zusätzlicher Aufgaben aufgewertet werden.

Man sieht Schwächen wie ein unscharfes Profil, da die Oberämter oft nur unterstützend für andere Behörden für gewisse Teilaspekte eines Aufgabengebiets zuständig sind (sie führen zum Beispiel die Sekretariate der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden). Aber eben auch Stärken wie eine grosse Unabhängigkeit in der Mittelposition zwischen Kanton und Gemeinden oder die Nähe zur Region und den unkomplizierten Zugang zu Behördendienstleistungen für die Bevölkerung.

Mit der Zuweisung zusätzlicher Aufgaben würden die Oberämter besser wahrgenommen und das Profil geschärft. Gemeinden könnten entlastet werden, heisst es im Bericht. Als mögliche neue Aufgaben werden etwa gesetzlich vorgeschriebene Beratungsleistungen wie die neu als Gemeindeaufgabe in das Sozialgesetz aufgenommene Schuldenberatung genannt.

Die Übertragung zusätzlicher Aufgaben würde natürlich eine Aufstockung der Oberämter bedingen, unter dem Strich macht die Arbeitsgruppe aber ein Sparpotenzial von rund zwei Millionen Franken aus. Die Einsparungen bei einer Aufhebung der Oberämter werden dagegen auf lediglich 300 000 Franken beziffert.

Der Regierungsentscheid: Aufgaben zentralisieren

Man spreche sich ganz klar für die Variante Aufwertung aus, hält die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht an den Regierungsrat fest. Dieser hat nun trotzdem anders entschieden. Die Auflösung der Oberämter ist auch für ihn keine Option, weiterverfolgt werden soll aber anstelle der Aufwertung mit zusätzlichen Aufgaben eine Zentralisierung.

Es würde bei vier Standorten bleiben, die aber nur noch von zwei Vorsteherinnen oder Vorstehern geleitet werden. Und es sollen nicht mehr an jedem Standort alle Dienstleistungen erbracht, sondern Kompetenzzentren geschaffen werden. Mit der Konzentration von Aufgaben würden diese effektiver und effizienter erledigt, so der Regierungsrat. Ein Schwachpunkt der heutigen Organisation ist, dass sich an den vier Standorten wenige Generalisten um ein breites Spektrum von Sozialversicherungsrecht bis Veterinärwesen kümmern.

Die Aufwertung der Oberämter durch neue Aufgaben sei hingegen «ungeeignet», belehrt der Regierungsrat seine Arbeitsgruppe. Dies vor allem, weil viele der vorgeschlagenen Aufgaben in die Zuständigkeit der Gemeinden fallen und diese zuerst bereit sein müssten, diese Aufgaben abzutreten und auch abzugelten. Gleichzeitig seien die vorgeschlagenen Zusatzaufgaben dann aber doch auch wieder zu unbedeutend, um damit wirklich eine Stärkung der Oberämter zu erreichen. Statt einer Schärfung sieht der Regierungsrat eher die Gefahr, dass die Oberämter ein noch unklareres Profil erhalten würden. Weil im Bericht zum Teil scheinbar willkürlich Aufgaben zusammengetragen worden seien, die bis anhin keinen Bezug zu den Oberämtern hatten.

