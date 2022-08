Bancomat in Nuglar gesprengt, Täterschaft flüchtig

Nuglar Bancomat gesprengt und geflüchtet: Polizei sucht Zeugen Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Nuglar einen Bancomaten gesprengt. Verletzt wurde dabei niemand. Die Täterschaft konnte unerkannt fliehen. Louis Fedier 11.08.2022, 11.31 Uhr

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Kantonspolizei Solothurn kurz vor 2.15 Uhr gemeldet, dass an der Hofackerstrasse in Nuglar ein Bancomat gesprengt worden sei. Umgehend rückten mehrere Polizeipatrouillen vor Ort aus, wo sich die Eingangsmeldung bestätigte.