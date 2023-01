Wie ein Äthiopier seit Jahren von Nothilfe in Selzach lebt

Nothilfe im Kanton Hierbleiben um jeden Preis: Aus dem Leben eines Äthiopiers, der lieber unter prekären Bedingungen in Selzach bleibt, als das Land zu verlassen Mohammed Yesuf flüchtete 2016 aus Äthiopien in die Schweiz. Weil die Behörden nicht glauben, dass ihm dort Gefahr droht, wurde sein Asylgesuch abgelehnt. Seither lebt er von Nothilfe in Selzach. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 17.01.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mohammed Yesuf vor dem Flüchtlingszentrum in Selzach, wo er aktuell lebt. Er nennt sein Zuhause das «Camp». Bruno Kissling

«Ich, Mohammed Yesuf, geboren am 20. Oktober 1984, erhebe diese Beschwerde. Ich musste meine Heimat Äthiopien im Oktober 2014 verlassen. Die äthiopischen Behörden wollten mich wieder festnehmen und foltern. Ich musste gefährliche Wege zu Fuss zurücklegen und auf einem überfüllten Boot das Meer überqueren. Ich kam am 21. Juni 2015 in die Schweiz und beantragte hier Asyl. Ich schwöre bei Gott, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Warum das Staatssekretariat für Migration mir nicht glaubt, ist mir unklar.»

So lautet ein Auszug aus der Beschwerde von Mohammed Yesuf beim Bundesverwaltungsgericht gegen sein abgelehntes Asylgesuch.

Mohammed Yesuf kam vor sieben Jahren in die Schweiz. Dass er hier kein Asyl erhalten würde, erfuhr er vor fünf Jahren. Seither lebt er von Nothilfe im Kanton Solothurn, aktuell im Asylzentrum in Selzach.

Nothilfe, das bedeutet Existenzsicherung: ein Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung, neun Franken pro Tag fürs Essen. Nothilfe, das bedeutet aber auch: Yesuf darf nicht arbeiten, er darf keine Deutschkurse besuchen, auch sonst keinerlei Programme, die die Integration zum Ziel haben. Abends gilt Anwesenheitspflicht im Asylzentrum.

Die Nothilfe ist als Übergangslösung gedacht. Für Personen, die das Land schnellstmöglich verlassen müssen. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass Menschen wie Mohammed Yesuf jahrelang auf diese Weise dahinvegetieren. Er ist kein Einzelfall.

Aufgewachsen in einer Familie von Viehbauern

Seine Geschichte hat Yesuf mittlerweile mehrfach erzählt. Zweimal den Mitarbeitenden beim Staatssekretariat für Migration (SEM). Später Freunden, die er hier gefunden hat. Nun auch noch einem Journalisten. Yesuf spricht wenig und leise, schaut dabei auf seine Hände.

Aufgewachsen ist er mit sieben Geschwistern und der Mutter auf einem Bauernhof in der Region Benishangul. Sie waren Viehbauern. Als seine Geschwister auszogen, brach Mohammed die Schule ab, um der Mutter auf dem Hof zu helfen.

Als 2012 die Oppositionspartei Semayawi gegründet wurde, sympathisierte Yesuf mit ihr. Den Mitgliederbeitrag konnte er sich nicht leisten. Doch er nahm an Versammlungen unter dem grossen Baum im Dorf teil, versuchte Jugendliche von demokratischen Werten, Menschenrechten oder der Gleichheit der Ethnien zu überzeugen.

Drei Monate im Gefängnis

Obwohl die Partei legal war, wurde, wer an den Versammlungen teilnahm, mehrmals vorübergehend verhaftet und geschlagen, so auch Yesuf. Anfang 2014 wurde er ohne Gerichtsverfahren für drei Monate ins Gefängnis gesteckt. Zusammen mit etwa hundert Personen wurde er in einer kleinen Zelle festgehalten, kaum Platz, sich hinzulegen, keine medizinische Versorgung.

Nach seiner Freilassung engagierte sich Yesuf weiter für die Partei. Einige Monate später organisierte die Regierung eine obligatorische Versammlung in Yesufs Dorf. Er nahm nicht teil, denn er war gerade zu Besuch bei seiner Tante. Dort erfuhr er, dass mehrere Jugendliche an dieser Versammlung verhaftet wurden und dass nach denen, die nicht anwesend waren, gefahndet wurde. Via Facebook erfuhr er, dass manche Jugendliche verschwunden sind. Yesuf fürchtete um sein Leben und beschloss zu flüchten.

Seine Mutter verkaufte ein Stück Land und etwas Vieh, um die benötigten 8000 Dollar für die Reise aufzutreiben. Mit dem öffentlichen Verkehr und einem Traktor fuhr Yesuf an die Grenze zum Sudan, die er zu Fuss überquerte. Von dort ging es weiter nach Libyen, wo ihm Schlepper seinen Pass abnahmen. Anschliessend reiste er illegal mit einem Boot übers Mittelmeer nach Italien und schliesslich mit dem Zug in die Schweiz, wo er um Asyl bat.

Die Behörden glauben ihm nicht

Das ist die Kurzfassung von Yesufs Geschichte. Würden Sie sie glauben?

«Ich glaube sie», sagt Nik Wepfer. Der ehemalige SP-Kantonsrat hat Yesuf im Café Wortschatz in Balsthal kennen gelernt. Sie haben sich angefreundet, Wepfer hilft Yesuf, wo er kann.

Die Behörden glauben Yesuf nicht. Es gebe erhebliche Zweifel, dass er die Wahrheit sage, steht im negativen Asylentscheid. Wieso er als Sympathisant einer legalen Partei verfolgt worden sein soll, sei nicht ersichtlich. Auch wird bezweifelt, dass sich die Behörden überhaupt für ihn interessiert hätten. Anders könne man es sich nicht erklären, dass er nach seiner Freilassung weiterhin an den angeblich verbotenen Versammlungen teilgenommen habe, obwohl die Polizei davon gewusst habe.

Mohammed Yesuf. Bruno Kissling

Auch die Art und Weise, wie Yesuf die Fragen beantwortete, waren für das SEM ein Zeichen dafür, dass er die Geschichte erfunden hätte. Er könne zwar alle Fragen beantworten, jedoch sehr knapp und mit eher allgemeinen Aussagen.

Alles in allem seien «keine überzeugenden Anhaltspunkte erkennbar», dass er in Äthiopien unmittelbar gefährdet sein soll. Also muss Yesuf das Land verlassen.

Gericht bestätigt negativen Entscheid

Das bestätigte auch das Bundesverwaltungsgericht nach Yesufs Beschwerde im August 2017. Wobei es sich gar nicht im Detail mit dem Fall beschäftigte.

Yesuf beantragte die sogenannte unentgeltliche Rechtspflege, dass also der Staat für die Verfahrenskosten aufkomme, weil er sich den Gang vor Gericht nicht leisten kann. Diese wird nur bewilligt, wenn die Beschwerde nicht als aussichtslos gilt.

Also hat das Gericht den Fall summarisch geprüft. Es kam zum Schluss, die Argumentation des SEM sei schlüssig. Damit es die Beschwerde auch noch im Detail behandelt, muss Yesuf einen Kostenvorschuss von 750 Franken leisten. Dieses Geld hat er nicht.

Seit fünf Jahren auf Nothilfe angewiesen

Das war vor über fünf Jahren. Seither müsste er das Land verlassen. Wieso das bisher nicht geschehen ist, ist von aussen schwierig zu beurteilen. Weder das kantonale Migrationsamt, welches die Rückführung vollziehen müsste, noch das Staatssekretariat für Migration beantworten konkrete Fragen zum Fall. Yesuf selbst wird ebenfalls im Dunkeln gelassen.

Anfang November musste er in Bern antraben, vermutlich, um die Rückführung zu besprechen. Vor Ort sei die Sitzung ohne Begründung wieder abgesagt worden.

Als Nik Wepfer Yesuf vor rund eineinhalb Jahren kennen lernte, versprach er ihm, sämtliche Briefe der Behörden mit ihm anzuschauen und sie ihm zu erklären. «Aber es kommt ja gar nichts», sagt Wepfer. «Ich finde es unmenschlich, jemanden so lange warten zu lassen. Seit Jahren muss er jeden Tag Angst haben, dass er abgeholt wird.»

Klar ist: Yesuf will um keinen Preis zurück. Auf seinem Handy zeigt er Fotos von Massengräbern. Er spricht von ethnischen Säuberungen in Äthiopien. Auch Verwandte von ihm seien getötet worden. «Ich kann nicht zurück.» Freiwillig wird er das Land nicht verlassen.

Zwangsrückführungen sind selten

Klar ist auch: Zwangsrückführungen nach Äthiopien werden grundsätzlich gemacht. Aber äussert selten. Letztes Jahr schweizweit gar keine, in den vergangenen Jahren waren es jeweils einzelne. Allgemein schreibt das SEM: Man beobachte die Lage in Äthiopien genau, werte auch Berichte von UNO- sowie Menschenrechtsorganisationen aus. Konkret würde jede Rückführung sorgfältig geprüft und nur vollzogen, wenn «keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung vorliegen».

Man gehe aber nicht von einer landesweiten Situation allgemeiner Gewalt aus, es gebe keine Veranlassung, Rückführungen ganz grundsätzlich auszusetzen.

Amnesty International ist anderer Meinung. Die Menschenrechtsorganisation empfiehlt, von Zwangsrückführungen nach Äthiopien abzusehen. Man beobachte einen ernsthaften Anstieg allgemeiner Gewalt in verschiedenen Regionen, heisst es. Es gebe keinen Teil des Landes, der «vorhersehbar sicher» sei, sodass Geflüchtete zurückgeschafft werden können.

Ist der fehlende Pass entscheidend?

Klar ist schliesslich auch: Äthiopien nimmt Flüchtlinge nur zurück, wenn sie Papiere haben. Gut möglich, dass auch das der Grund ist, dass Yesuf noch hier ist. Es gebe keine Möglichkeit, seine Familie zu kontaktieren, sagte Yesuf bei einer Befragung durch das SEM. Seine Eltern hätte man kontaktieren wollen, um seine Identität zu bestätigen.

Doch die Familie sei innerhalb Äthiopiens geflüchtet, durch einen Bekannten wisse er in etwa, wo sie sich aufhalte, Kontakt habe er aber seit zwei Jahren keinen mehr gehabt, sagt Yesuf. Somit ist vorderhand unklar, wie es mit ihm weitergeht.

Um sich zu beschäftigen, besucht Yesuf gratis Deutschkurse, organisiert von der Caritas oder im Café Wortschatz in Balsthal. Er hat kleine Arbeitseinsätze, Wohnungen putzen, im Garten helfen, er reinigt auch das Asylzentrum. Von der ORS, der Organisation, die das Zentrum betreibt, wird er als «zuverlässig, sehr engagiert, hilfsbereit und höflich» beschrieben.

Als sein Asylgesuch noch hängig war und Yesuf arbeiten durfte, war er für eine Firma im Lager tätig. Nicht für Geld arbeitete er – er verdiente drei Franken am Tag, mit dem Rest des Lohns wurde ein Teil der Sozialhilfe zurückbezahlt –, sondern um aus dem Asylzentrum herauszukommen. Um etwas zu tun zu haben. Im März 2020, beim Corona-Shutdown, half er als Freiwilliger beim Sozialwerk Pfarrer Sieber in Zürich, Essen an Bedürftige zu verteilen.

«Kann dieses Vorgehen nicht verstehen»

Wepfer schüttelt den Kopf. «Unter keinem Gesichtspunkt kann ich dieses Vorgehen verstehen. Mohammed möchte und kann arbeiten. Er bräuchte keine Nothilfe, könnte seit fünf Jahren Steuern bezahlen, dem Staat dienen. Stattdessen lässt man ihn jahrelang im Asylzentrum sitzen. Wenn man da nicht krank oder straffällig wird, muss man ganz stark sein.»

Yesuf ist kein Einzelfall. Rund 140 Menschen leben aktuell im Kanton Solothurn, deren Asylgesuche vor mindestens einem Jahr abgelehnt worden sind.

Tatsächlich gibt es die gesetzliche Möglichkeit, dass auch Menschen mit negativem Bescheid arbeiten und in eine eigene Wohnung ziehen dürfen. Durch die sogenannte vorläufige Aufnahme. Diesen Status erhalten Menschen, die zwar kein Anrecht auf Asyl haben, bei denen aber klar ist, dass eine Wegweisung «nicht zulässig, nicht zumutbar oder nicht möglich» ist. So werden beispielsweise seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan Flüchtlinge von dort vorläufig aufgenommen.

Der Unterschied zu Yesuf und all den anderen im Nothilferegime ist ein theoretischer. Bei ihnen wird eine Rückführung grundsätzlich als möglich bezeichnet. Auch wenn sie in der Praxis über Jahre nicht möglich ist.

Ärztinnen und Ärzte intervenierten

Anfang Jahr haben rund 500 Ärzte, Psychiaterinnen, Psychologen und Therapeutinnen einen offenen Brief an die Kantone und den Bund verschickt. Sie schreiben: «Die meisten Abgewiesenen leben oft jahrelang unter prekären und unmenschlichen Bedingungen.» Kritisiert werden extreme Armut, fehlende Privatsphäre in den Zentren, soziale Isolation aufgrund des Beschäftigungsverbots sowie unzureichende therapeutische Angebote für Menschen mit psychischen Beschwerden oder Traumas.

Gefordert werden verschiedene Massnahmen, um die Situation dieser Menschen zu verbessern. «Die Nothilfe wurde als vorübergehende Lösung konzipiert. Als Langzeitmassnahme ist sie unhaltbar, zermürbend, unmenschlich, grausam», heisst es im Brief.

Die Sozialdirektorenkonferenz (Solothurn wird durch Susanne Schaffner vertreten) und die Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz (Solothurn wird durch Susanne Schaffner und Sandra Kolly vertreten) haben gemeinsam auf diesen Brief geantwortet.

Die Behörden hoffen, die Menschen gehen freiwillig

In dieser Stellungnahme wird betont, dass sich die Kantone an Bundesgesetze halten müssen. Man versuche zwar, die Kantone für die schwierigen Lebenssituationen der nothilfebeziehenden Personen zu sensibilisieren. Aber diese Menschen grundsätzlich anders zu behandeln, sei ohne Gesetzesänderung nicht möglich.

Weiter wird in diesem Brief erklärt: Die Nothilfe soll nur das absolute Minimum decken, damit betroffene Personen «ihrer Ausreisepflicht freiwillig nachkommen, da sie praktisch keinen materiellen Anreiz zum Verbleiben in der Schweiz mehr haben». Aus demselben Grund seien auch keinerlei Integrations- oder Beschäftigungsmassnahmen vorgesehen.

Wirkt diese Taktik? Führt diese Behandlung dazu, dass Mohammed Yesuf von sich aus das Land verlässt? Seine Antwort fällt kurz aus: «Ich kann nicht zurück.»

Dann schaut er von seinen Händen auf und wird nachdrücklicher: «Ich möchte hierbleiben, arbeiten, für mein Leben bezahlen, wie alle anderen auch. Ich kam mit anderen Flüchtlingen aus Libyen hierher. Wieso werden sie akzeptiert, ich aber nicht? Ich bin auch ein Mensch, bin gesund und habe Kraft. Ich will meine Freiheit und nicht in diesem Camp bleiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen