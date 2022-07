Notfallstation Solothurn: Mehr Platz, mehr Nachfrage

Notfallstation Mehr Platz aber nicht weniger Wartezeit im Bürgerspital Solothurn: Die Zahlen im Notfall haben seit Herbst zugenommen Hitze, Veranstaltungen, Corona und die angespannte Personalsituation im medizinischen Bereich: Die Notfallstationen der Solothurner Spitäler AG sind stark belastet. Die Versorgung der Bevölkerung ist dabei gewährleistet. Daniela Deck Jetzt kommentieren 20.07.2022, 05.00 Uhr

Trotz starker Auslastung herrscht auf der Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn keine Hektik. Dafür sorgen die Anordnung der Kojen, wie die Behandlungsräume heissen, sowie die Arbeitsabläufe der Station. Tom Ulrich

Zwischen 50 und 150 Patientinnen und Patienten werden täglich auf dem Notfall im Bürgerspital Solothurn behandelt. Mit dem Neubau wurde die Kapazität der Notfallstation um ein Sechstel gesteigert, von 12 auf 14 Behandlungsräume. Die Kapazität der vorgelagerten Notfallpraxis verfügt neu über fünf Behandlungsräume (früher vier). Dennoch kann es vorkommen, dass Patienten die ganze Nacht auf ihre Behandlung warten.

Dazu sagt Gian Trionfini, Sprecher der Solothurner Spitäler (soH), auf Anfrage: «Es kann vorkommen, dass Patientinnen mehrere Stunden warten müssen, wenn andere Patienten mit höherer Dringlichkeit eine Versorgung benötigen.» Und: «Ungeduld oder fordernde Äusserungen haben keine beschleunigende Wirkung auf die Wartezeit.»

Seit 2019 behandelte die soH auf dem Notfall im Bürgerspital Solothurn und im Kantonsspital Olten jährlich rund 60'000 Patientinnen und Patienten. Dafür, dass niemand zu kurz kommt, sorgt die fünfstufige Triage unmittelbar nach dem Eintritt ins Gebäude. Sie erhebt die Dringlichkeit der Beschwerden. Zudem arbeiten die die Notfallstationen über die Kantonsgrenze hinweg zusammen. Schwere, lebensbedrohliche Fälle werden sofort behandelt, Bagatellfälle müssen sich gedulden.

Der Ausbau der Infrastruktur im Bürgerspital bedeutet folglich nicht, dass es keine Wartezeiten mehr gibt. Im Gegenteil. Allgemein nehme die Patientenzahl auf den Notfallstationen nämlich stark zu, so der soH-Sprecher. Dafür sorgen Veränderungen in der Gesellschaft. Es gibt immer mehr Menschen, die keinen Hausarzt mehr haben. Anders als früher wird heute auf dem Notfall gemäss Trionfini «das gesamte medizinische Spektrum behandelt, also vom Insektenstich bis zum Hirnschlag».

Bagatellfälle gehören heutzutage auf dem Notfall zur Routine

Seit dem Herbst stellt die soH bei ihren Notfallstationen (Solothurn, Olten und Dornach) sogar eine «markante Zunahme» der Fälle fest, wobei Trionfini dazu allerdings keine Zahlen nennt. Die beiden Enden der Triage-Skala, schwere Fälle (Stufe 1) und leichte (Stufe 5), zeigten seit 2019 eine Zunahme.

Dennoch mag Trionfini nicht von einer Überschwemmung des Notfalls durch Bagatellfälle reden. Er sagt:

«Patientinnen und Patienten, welche keinen Hausarzt mehr haben, suchen auch bei kleineren gesundheitlichen Beschwerden folgerichtig eine Notfallstation auf. Bagatellfälle gehören zum Tagesgeschäft einer Notfallstation dazu.»

Die Notfallstation, hier jene des Kantonsspitals Olten, versorgt die Bevölkerung rund um die Uhr medizinisch. Hans Peter Schäfli

Dafür, dass der Notfall sehr stark ausgelastet ist, gibt es eine Reihe weiterer Gründe: etwa die Pandemie. Diese absorbiert nicht nur im stationären Bereich der Spitäler das Personal - die Pflege isolierter Patienten ist aufwändiger, sondern zieht auch zusätzliche Abklärungen auf den Notfallstationen nach sich.

Auch die Notfallstationen sind von personellen Engpässen betroffen

Hinzu kommen personelle Engpässe. Dazu gibt Trionfini zu bedenken: «Die Last ist für das Spitalpersonal seit dem Beginn der zweiten Welle im Herbst 2020 konstant hoch geblieben. Seither gab es für die Mitarbeitenden nie eine Zeit, in der sie sich erholen konnten.» Das verschärfe die ohnehin angespannte Personalsituation im medizinischen Bereich zusätzlich.

Auch auf den Notfallstationen seien «etliche freie Stellen» zu besetzen. Trionfini sagt: «Die personellen Engpässe belasten die Mitarbeitenden, welche seit geraumer Zeit Schicht für Schicht Höchstleistungen erbringen, sehr.»

Trionfini sagt:

«Es fehlt an qualifizierten Fachkräften, welche sich den Herausforderungen des strengen Tagesgeschäfts stellen und sich immer wieder aufs Neue motivieren mögen.»

Grossveranstaltungen dem zuständigen Spital frühzeitig melden

Alle diese Faktoren tragen dazu bei, dass es auf dem Notfall Geduld braucht. Schwierig zu bewältigen ist für die Notfallstation ein grosser Andrang innerhalb kurzer Zeit. Ein solcher kann absehbar und damit personell planbar sein, zum Beispiel an den Tagen nach Weihnachten und Silvester. Um den Jahreswechsel herrscht auf dem Notfall seit vielen Jahren Hochbetrieb.

Problematisch wird es dann, wenn das Spital unvorbereitet von einer Gruppe Notfälle getroffen wird, wie es nach grossen Events vorkommen kann.

Entsprechend richtet der soH-Sprecher einen Appell an die Organisatoren von Sport- und Kulturveranstaltungen, diese dem zuständigen Spital frühzeitig mitzuteilen: «Wenn wir früh Kenntnis von Grossanlässen haben, dann können wir die Schichten situativ hochfahren. Kommt es bei Veranstaltungen, von welchen wir erst kurzfristig erfahren, zu Notfällen, dann belasten diese Menschen die Notfallstationen zusätzlich.» Denn: «Uns fehlen die Personalreserven, um solche Ereignisse abfedern zu können.»

Die zehn häufigsten Notfälle (schweizweit) 1. Herz-/Kreislaufstillstand

2. Herzinfarkt

3. Schlaganfall

4. Verletzung der Wirbelsäule

5. starke innere oder äussere Blutung

6. Krampfanfall

7. Verlegung der Atemwege/Atemnot

8. gravierende Kreislauf- und Bewusstseinsstörung

9. schwerwiegende Verletzung der Haut/Schleimhäute (Verätzung, Verbrennung)

10. psychische Notfallsituation

Neben diesen «Top Ten» werden auf den Notfallstationen zunehmend Krankheiten und Verletzungen behandelt, bei denen die Behandlung nicht ganz so dringlich ist. (Quelle: soH)

