Solothurn erstellt Notfallplan für die Spitäler wegen Omikron

Notfallplan Bis zu 8000 Neuansteckungen täglich im Kanton? Solothurn rüstet sich für den möglichen Omikron-Hammer Die Solothurner Regierung und die Kantonsärztin traten am Dienstag vor die Medien. Sie zeigten auf, wie man reagieren würde, sollte das schlimmstmögliche Szenario eintreten. Der Zivilschutz und die Privatkliniken müssten den Spitälern aushelfen. Raphael Karpf 18.01.2022

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hanspeter Bärtschi

Alle hoffen darauf, dass der schlimmstmögliche Fall nicht eintritt. Dass die Fallzahlen nicht noch weiter steigen. Dass auch die Zahl der Hospitalisierungen stabil bleibt. Und dass die Solothurner Spitäler weiterhin jederzeit sämtliche Patientinnen und Patienten behandeln können. Doch sollte das bald schon nicht mehr möglich sein, will der Kanton bereit sein.

Gleich drei Regierungsmitglieder, die Kantonsärztin und mehrere Chefbeamte waren am Dienstag anwesend, um diesen Notfallplan zu erläutern. Dass so viele Verantwortliche aufs Mal vor die Medien treten, hat Seltenheitswert. Insbesondere in Anbetracht dessen, dass gar keine neuen Massnahmen verkündet wurden. Sondern die Regierung einzig den Stand der Vorbereitungen darlegte. Vor diesem Hintergrund könnte der Auftritt auch als Zeichen verstanden werden: Man ist auch noch hier. Man hat die Lage im Griff. Und man ist vorbereitet, sollte sich die Lage verschlimmern.

Im Zentrum des Notfallplans stehen die Spitäler, insbesondere die beiden Privatkliniken Obach und Pallas. Sie müssen die Solothurner Spitäler AG (soH) unterstützen falls nötig. So wie sie es bereits während der zweiten Welle im Dezember 2020 taten.

Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner. Hanspeter Bärtschi

Verschärfte Massnahmen hingegen, um zu verhindern, dass die Spitäler überhaupt erst an den Anschlag kommen, diese waren am Dienstag kein Thema. Gesundheitsdirektorin Susanne Schaffner stellte sich auf den Standpunkt: Weitere Massnahmen wären schweizweit notwendig, also Sache des Bundesrats. Man beliess es bei einem Appell an die Bevölkerung, in nächster Zeit die Kontakte einzuschränken: «Jeder kann mit Selbstverantwortung sehr viel dazu beitragen, dass die Kurve flacher verläuft», so Schaffner.

«Müssen für den schlimmsten Fall gerüstet sein»

Die Spitäler stehen vor zwei Herausforderungen: Nicht nur könnte die Anzahl Covid-Patienten weiter zunehmen. Gleichzeitig drohen auch Personalausfälle – wegen Isolation und Quarantäne. Damit jederzeit alle Patientinnen und Patienten behandelt werden können, wurde ein 3-Phasen-Modell aufgegleist. Je nach Belastung der Spitäler werden Obach und Pallas verpflichtet, auszuhelfen:

So funktioniert das 3-Phasen-Modell für Pflegeplätze Phase 0 «Normalphase»: Die soH ist verpflichtet, möglichst viele Betten und personelle Ressourcen zu Behandlung von Covid-Patienten bereitzustellen. Dafür werden falls nötig Wahleingriffe verschoben. Phase 1 Beginnt bei 60 Covid-Patienten (am Dienstag waren es 34): Die Obach Klinik muss bis zu 20 Patienten aus dem Bürgerspital Solothurn aufnehmen. Das sind Patienten, die keine intensive Behandlung mehr benötigen. Die Pallas Klinken werden verpflichtet, dem Kantonsspital Olten Gesundheitsfachpersonal zur Verfügung zu stellen. Phase 2 Beginn bei 90 Covid-Patienten: Die Spitäler stellen den Betrieb mit Ausnahme der Behandlung von Covid-Patienten und Notfällen ein. Die Obach müsste gänzlich für die Verlegung von Patienten zur Verfügung stehen (bis zu 60). Die Pallas Klinken müssten dem Kantonsspital Olten fast das gesamte Gesundheitspersonal zur Verfügung stellen.

Und sollten die Massnahmen dann immer noch nicht ausreichen, würden Patienten in andere Kantone verlegt und der Zivilschutz aufgeboten. Diese Massnahmen hätten zur Folge, dass die Spitäler und Kliniken 2022 starke finanzielle Einbussen erleiden würden. Diese sollten abgegolten werden, so Schaffner.

Wird es nötig sein, auf diesen Notfallplan zurückzugreifen? Das wurde am Dienstag nicht abschliessend beantwortet. Die Lage sei ernst, je nach Szenario kämen schwierige Wochen auf das Gesundheitswesen zu, sagte Schaffner:

«Wir hoffen, die Szenarien treffen nicht in dem Ausmass ein, wie es teilweise prognostiziert wird.»

Man müsse aber für den schlimmsten Fall gerüstet sein.

Kantonsärztin Yvonne Hummel. Hanspeter Bärtschi

Denn dieser schlimmste Fall, der hätte es in sich, wie Kantonsärztin Yvonne Hummel darlegte. Zwar betonte auch sie: Die Szenarien seien stark vereinfachte Modelle, die Realität sei komplexer. Insbesondere könne nicht vorausgesagt werden, wie sich die Bevölkerung in den nächsten Wochen verhalten werde. Trotzdem sind die Szenarien Grundlage für die Planung.

Bis zu 8000 neue Fälle pro Tag im Kanton Solothurn?

Gemäss dem schlimmsten Szenario würden die Fallzahlen wegen Omikron nochmals stark ansteigen. Und dabei sind sie heute schon sehr hoch. Höher noch, als die täglichen Fallzahlen vermuten lassen würden. Denn die Dunkelziffer sei aktuell beträchtlich, so die Kantonsärztin. Die tatsächlichen Fallzahlen seien wohl doppelt so hoch als ausgewiesen, oder sogar noch höher.

Ihren Peak würden die Neuansteckungen gegen Ende Januar erreichen. Man gehe davon aus, dass dann ein wesentlicher Anteil der Bevölkerung schnell erkranken werde, schlimmstenfalls zwei bis drei Prozent der Bevölkerung aufs Mal. Das wären 6000 bis 8000 neue Fälle täglich im Kanton, so Hummel. Als direkte Folge würde es zu grossen Personalengpässen kommen. Bis zu 15 Prozent der Bevölkerung könnte aufs Mal ausfallen, prognostizierte der Bund gar.

Ob die hohen Fallzahlen aber auch zu mehr Spitaleintritten führen werden, das sei offen. Das hänge von der Schwere der Erkrankungen ab, sagte Hummel. Hier kam die Kantonsärztin auf die Impfung zu sprechen: Diese schütze zwar gegen Omikron nicht ganz so gut wie gegen Delta. Aber sie biete doch einen gewissen Schutz.

Allerdings nur ein paar Monate lang, mit dem Booster sei man noch besser geschützt. Die Impfung schützt zwar nur bis zu einem gewissen Grad vor einer Ansteckung. Aber vor allem, und das sei wichtiger, schütze sie vor schweren Krankheitsverläufen. Insbesondere gegen ganz schwere Verläufe. Praktisch alle Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft. Deshalb ruft Hummel auch dazu auf: «Möglichst viele Personen sollten sich impfen lassen.»

Bildungsdirektor bittet um Verständnis

Bildungsdirektor Remo Ankli. Hanspeter Bärtschi

Landammann und Bildungsdirektor Remo Ankli nahm die Gelegenheit wahr, um für Verständnis für die Schutzmassnahmen an Schulen zu bitten. Seit dieser Woche gilt Maskenpflicht ab der 1. Klasse sowie eine Testpflicht. Er verstehe, dass die Massnahmen an der Schulen irritieren könnten, wenn man sich die Bilder der Skirennen anschaue. Aber: Solche Anlässe seien freiwillig. Die Schule nicht. Ankli:

«Die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrpersonen haben ein Recht auf Schutz.»

Man habe nicht auf Vorrat Massnahmen verschärft, sondern weil es notwendig war. Und sobald als möglich, würde man auch wieder lockern.

Im Notfall soll vermehrt wieder der Zivilschutz aushelfen

Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss. Hanspeter Bärtschi

Über 20'000 Diensttage haben Solothurner Zivilschützende seit Beginn der Pandemie bereits geleistet. Dabei ging es mehrheitlich um die Unterstützung der Spitäler in der ersten Welle, später dann um den Aufbau und Betrieb der Impfzentren. Und nun zählt die Solothurner Regierung ein weiteres Mal auf den Zivilschutz.

Sollte sich die Situation wie befürchtet verschlimmern, würde der Zivilschutz ab Phase 2 (siehe oben) in den Spitälern helfen. Dabei würden, je nach Bereich, zusätzliche Ausbildungen notwendig sein.

Darüber hinaus soll der Zivilschutz auch in anderen Gesundheitseinrichtungen eingesetzt werden. Namentlich geht es um die Alters- und Pflegeheime. Und zwar dann, wenn dort zu viele Fachpersonen aufs Mal ausfallen. Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss:

«Der Zivilschutz ist schnell verfügbar und hat in den vergangenen Wellen viel Erfahrung sammeln können.»

Dank des Zivilschutzes könne der Kanton rasch reagieren. Zum Einsatz kommen soll der Zivilschutz allerdings nur, wenn alle anderen Ressourcen ausgeschöpft sind. Dabei geht es auch um wirtschaftliche Interessen, schliesslich fehlen diese Leute dann am Arbeitsplatz.

Angedacht sind Einsätze für Zivilschützende etwa in der Pflege, Logistik, Gastronomie oder Administration. 2075 Zivilschützende hat der Kanton. Da auch in diesen Reihen mit Ausfällen gerechnet werden muss, sollen sie schichtweise zum Einsatz kommen. Damit wäre eine durchgehende Unterstützung der Gesundheitsinstitutionen möglich.

