Christian Imark kandidiert für den Ständerat

Nomination Solothurner SVP schickt Christian Imark in den Ständeratswahlkampf – und hat jetzt drei Nationalratslisten Nationalrat und SVP-Kantonalpräsident Christian Imark kandidiert für den frei werdenden Solothurner Ständeratssitz. Er will mehr Unternehmertum ins Stöckli bringen, Berufspolitiker habe es dort genug. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.02.2023, 22.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ständeratskandidat Christian Imark. Bruno Kissling

Dass er für eine Ständeratskandidatur zur Verfügung steht, hatte Nationalrat und SVP-Kantonalpräsident Christian Imark schon im November klargemacht. Seine Nomination an der Mitgliederversammlung am Donnerstag in Kriegstetten war erwartungsgemäss Formsache. Sie erfolgte per Akklamation, Stimmen mussten keine ausgezählt werden.