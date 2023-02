Solothurn: SP-Nationalrätin Franziska Roth will in den Ständerat

Nomination Nationalrätin Franziska Roth will den Solothurner SP-Sitz im Ständerat verteidigen Dass Pirmin Bischof (Mitte) wiedergewählt wird, gilt als so gut wie sicher. Um den frei werdenden Ständeratssitz von Roberto Zanetti (SP) gibt es ein hartes Rennen. Für die Genossen am Start ist Nationalrätin Franziska Roth. Urs Moser Jetzt kommentieren 01.02.2023, 21.47 Uhr

SP-Nationalrätin Franziska Roth kandidiert für den Ständerat. Michel Lüthi

Angekündigt hat sie die Kandidatur gleich nachdem Roberto Zanetti vergangenen Oktober seinen Rückzug bekannt gab, nun ist sie von der Kantonalpartei auch offiziell nominiert worden: SP-Nationalrätin Franziska Roth steigt ins Rennen um den frei werdenden Solothurner Sitz im Ständerat.

Die Nomination am Parteitag in Lostorf war erwartungsgemäss eine Formsache, sie erfolgte per Akklamation, mit einer standing ovation. Der Wahlkampf werde kein Zuckerschlecken, aber Franziska Roth könne mit Sicherheit auf Unterstützung weit über die Parteigrenzen hinaus zählen, zeigte sich Co-Präsidentin Nadine Vögeli überzeugt.

Der Kanton Solothurn sei mit der geteilten Standesstimme immer gut gefahren, meinte sie mit Blick auf die bürgerlichen Ambitionen auf den frei werdenden Sitz. Wenn es um kantonale Interessen ging, habe die Solothurner Vertretung im «Stöckli» immer am gleichen Strick gezogen.

Als ob sie vor einer bürgerlichen Parteiversammlung stünde, betonte Franziska Roth in ihrer «Bewerbungsrede» denn auch ihren Willen zur überparteilichen Zusammenarbeit und Konsenssuche. Das sei die Arbeit, die sie nach einer Legislatur Erfahrung im Nationalrat gerne im Ständerat leisten würde. Kämpferisch betonte Roth aber doch – mit den Worten Zanettis: «Eine linke Stimme weniger im Nationalrat ist schlecht, eine weniger im Ständerat eine Tragödie.»

