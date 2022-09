Selbstunfall in Himmelried: Auto landete in Bachbett

Selbstunfall in Himmelried: Auto kommt in einem Bachbett zum Stillstand

Auf der Grellingerstrasse in Himmelried verlor am Samstag, 24. September, ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Auto kam in einem Bachbett zum Stillstand.