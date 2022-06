Niedergösgen Kaum freie Plätze während der Eröffnungsfeier: Die Pfadi Phoenix Niederamt hat ihr neues Pfadiheim Dank grosszügiger Spenden und noch mehr ehrenamtlicher Arbeit konnte die Pfadi Phoenix Niederamt ihr neues Pfadiheim einweihen. Beim Eröffnungsfest herrschte grosser Andrang. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 12.06.2022, 13.15 Uhr

So sieht es aus: Das neue Pfadiheim der Pfadi Phoenix Niederamt auf dem Inseli in Niedergösgen. Bruno Kissling

Zu einem lang herbeigesehnten Ereignis kam es vergangenen Samstag bei bestem Wetter. Die Pfadi Phoenix Niederamt konnte nach über zwei Jahren des coronabedingten Wartens ihr neues Pfadiheim auf dem Inseli in Niedergösgen gebührend einweihen.

Auf dem Areal herrschte dementsprechend viel Betrieb: Es wurde gegrillt, die Musikgesellschaft stand bereit für ihren Einsatz und an der Bar konnten kühle Getränke gekauft werden. Die Veranstaltung war ausserordentlich gut besucht, es gab kaum mehr einen freien Platz auf dem Gelände.

Kaum ein Platz blieb beim Eröffnungsfest frei. Sonja Andenmatten Markus Spielmann, der OK Präsident, übergibt Regierungsrätin Susanne Schaffner ein Schweizer Sackmesser als Geschenk. Sonja Andenmatten Das neue Pfadiheim. Sonja Andenmatten Impressionen der Eröffnungsfeier. Sonja Andenmatten Sonja Andenmatten Sonja Andenmatten Sonja Andenmatten Sonja Andenmatten Sonja Andenmatten

Emotional fiel auch die Ansprache des Vorstandsmitglieds Markus Spielmann aus. «30 Jahre lang hat ein Bürocontainer des Gösgener Kraftwerks als Pfadiheim gute Dienste geleistet.» Nebst der Beherbergung der Pfadfinderinnen und Pfadfinder diente die ehemalige Unterkunft auch als Hochzeits- oder Geburtstagslokalität – sogar der eine oder andere Leichenschmaus habe dort stattgefunden.

Altlasten im Boden sind ein Problem

Als jedoch zunehmend Schimmel und Ratten das Gebäude in Besitzt nahmen, sei klar geworden, dass es so nicht weitergehen könne. 2012 wurde das Projekt «Ersatz» gestartet. Im Jahr 2015 erhielt die Pfadigruppe die Baubewilligung der lokalen Behörde, worauf jedoch ein paar Tage später der Kanton wegen Altlasten das Veto einreichte.

«Wir wurden zum Spielball zwischen Gemeinde und Kanton», so Spielmann. 2017 konnte schliesslich doch noch eine Lösung gefunden werden. «Wir durften auf das bestehende Fundament bauen, auf dem Grundstück graben wurde uns aber strikt untersagt.»

Aus eigener Kraft rissen die Pfadis im Herbst 2017 das alte Heim ab. Dank einem grosszügigen finanziellen Beitrag der Einwohnergemeinde Niedergösgen, der Nachbarsgemeinden und Unterstützung durch den Kanton Solothurn sowie diverser weiterer grösserer und kleinerer Spenden, konnte der Neubau des Pfadiheims in Angriff genommen werden.

Budget von 650'000 Franken wurde eingehalten

Budgetiert wurde das Heim, welches in etwa doppelt so gross wie ein Einfamilienhaus ist, auf 650'000 Franken. Um dieses Budget einhalten zu können, wurden von rund 100 Helfenden über 4500 Stunden Eigenleistung erbracht.

Im Jahr 2019 konnte das Bauprojekt schliesslich abgeschlossen und die Türen des neuen Heims geöffnet werden. Im selben Jahr kam es zudem zu einem Zusammenschluss dreier Pfadigruppen. Aus der Pfadiabteilung Schönenwerd, der Pfadi Niedergösgen sowie dem Pfadiheim-Verein Niedergösgen wurde eine einheitliche Gruppe – die Pfadi Phoenix Niederamt – gebildet.

Regierungsrätin Schaffner lobt das Erreichte Für Spielmann klar der richtige Weg in die Zukunft, da sich so die kleiner gewordenen Pfadigruppen einzelner Gemeinden zusammenfinden und unterstützen können. «Es freut mich ausserordentlich, dass ich heute hier sein darf», eröffnete Regierungsrätin Susanne Schaffner ihre festliche Rede.

«Pfadis bleiben nie stehen, sie stecken sich Ziele.» Dies sei ein Motto fürs Leben. In der Pfadi würden Kinder sozialisiert, lernten fürs Leben und können Erfahrungen sammeln, um später einmal Führungsaufgaben zu übernehmen. Sie selbst sei in ihrer Jugend immer wieder mit ihrem Fahrrad am Pfadiheim Däniken vorbeigeradelt und wäre auch gerne Teil dieser Gruppe geworden.

Allerdings seien Jugendorganisationen ihrem Elternhaus fremd gewesen, weswegen das nicht in Frage gekommen sei. Am Montag in der Schule habe sie jeweils stets etwas neidisch gelauscht, was ihre Klassenkameraden in der Pfadi erlebt hatten.

