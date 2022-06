«Amok-Übung» verängstigt Schüler in Niederbuchsiten

Niederbuchsiten «Amok-Übung» verängstigt Schüler – Gemeindepräsident: «Wollen uns nicht vorwerfen lassen, den Ernstfall nicht geübt zu haben» An der Primarschule Niederbuchsiten wurde vergangene Woche ein Amok-Alarm geübt. Storen wurden runtergelassen, Türen verschlossen und die Kinder mussten sich verstecken. Kinder wurden durch die Übung verängstigt – was bei manchen Eltern für rote Köpfe sorgt. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 15.06.2022, 16.00 Uhr

Vergangenes Jahr wurde das neue Schulhaus in Niederbuchsiten eingeweiht. Patrick Luethy

Der Vater eines Kindes, welches die Primarschule in Niederbuchsiten besucht, meldete sich kürzlich bei dieser Redaktion. Was falle der Schule ein, die Kinder so in Angst und Schrecken zu versetzen, fragte er.

Was war passiert? Vergangenen Donnerstag übte die Schule zusammen mit der Feuerwehr den Brandalarm. Anschliessend wurde noch ein zweiter Alarm geübt, ein Amok-Alarm. Das Alarmsignal ist anders, schriller. Ausserdem müssen die Kinder bei diesem Alarm nicht in Ruhe die Schule verlassen, sondern es werden die Storen heruntergelassen, die Türen geschlossen und die Kinder sollen sich verstecken, so gut das 20 Kindern in einem Klassenzimmer überhaupt möglich ist.

Die Übung habe einige Kinder ziemlich verstört, erzählt nun der Vater. Nachträglich schickte Schulleiter Sandro Villiger ein Rundmail an die Eltern. «Das Thema ‹Amok-Alarm› hat einige Kinder stark beschäftigt», schrieb er. «Einige haben geweint, andere fürchten sich nun ein bisschen.» Und weiter: Er und die Lehrpersonen wären froh, wenn die Eltern die Kinder bei Bedarf aufklären würden, dass sie sich nicht vor einem Amoklauf fürchten müssen. Und falls es Kinder gebe, die das Thema nicht loslässt, werde man das schulintern aufgreifen.

Gemeindepräsident beschwichtigt

Markus Zeltner, Gemeindepräsident von Niederbuchsiten. Zvg

Gemeindepräsident Markus Zeltner beschwichtigt auf Anfrage. Wegen des Amok-Alarms seien einzelne Kinder besorgt gewesen, eine grosse Aufregung habe es aber nicht gegeben. Die Kinder seien durch die Lehrpersonen gut betreut gewesen und nicht in Angst und Schrecken versetzt worden. Auch hätten sich nachträglich bisher weder bei ihm noch bei der Schule besorgte oder erzürnte Eltern gemeldet. Der Schulleiter und die Schulsozialarbeiterin würden bereitstehen, um sich der Fragen anzunehmen. Allenfalls werde man aber beim Ablauf der Übung für ein nächstes Mal etwas über die Bücher gehen, so Zeltner.

Es war das erste Mal, dass die Schule Niederbuchsiten nebst dem Feueralarm auch den Amok-Alarm beübte. Zum einen wurde die Alarmeinrichtung erst letztes Jahr mit der Sanierung des Schulhauses installiert. Zum anderen sei mit Blick auf das, was in anderen Schulen passiere, eine Beübung der Alarmierungen sinnvoll, so Zeltner: «Sollte tatsächlich ein Ernstfall eintreten, wollen wir uns nicht vorwerfen lassen, dass wir diese Situation nicht geübt hätten.»

Vorgeschrieben sind solche Übungen nicht

Elisabeth Ambühl-Christen, beim Volksschulamt für die Qualitätssicherung zuständig. Zvg

Vom Kanton vorgeschrieben sind solche regelmässigen Übungen nicht, wie Elisabeth Ambühl-Christen vom Volksschulamt sagt. Es gibt Konzepte, die die Kantonspolizei zusammen mit den Schulen erarbeitet hat, welche die Abläufe bei einer Bombendrohung, einer gefährlichen, ansteckenden Krankheit oder eben auch einem Amoklauf im Detail regeln. Ob diese Abläufe aber effektiv beübt werden, ist Sache der Gemeinden. Wobei es eigentlich schon die Idee wäre, hin und wieder solche Übungen zu machen, so Ambühl-Christen.

Zu einem tatsächlichen Amoklauf sei es im Kanton in den vergangenen Jahren aber nie gekommen. Für Aufsehen sorgte ein Vorfall in Langendorf 2009, als ein Schüler mit einem Messer auf seinen Banknachbarn einstach. Dieser überlebte damals.

