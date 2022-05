Niederamt «Es wäre besser gewesen für mich, Ihr hättet mich getötet, als meine Mutter starb» – die Geschichte der Dienstmagd Hedwig F. Dienstmädchen haben in der Geschichte kaum Spuren hinterlassen. Anders Hedwig F. Die Geschichte der Niederämterin lässt sich dank eines Privatnachlasses auf- und nachzeichnen. Peter Heim und Vanessa Simili Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hedwig F. als junge Frau, vor 1920. zvg

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein bildeten die Hausangestellten die grösste weibliche Berufsgruppe in der Schweiz. Abertausende junge Frauen – Dienstmädchen – dienten meist nur kurze Zeit in bäuerlichen und bürgerlichen Haushalten. Was ihnen gemeinsam ist: Sie haben kaum Spuren hinterlassen. Die historische Forschung beschäftigte sich erst seit Ende der 1970er-Jahre mit ihnen.

Heute besteht über den Arbeitsalltag der weiblichen Dienstboten eine umfangreiche Literatur. Sie waren «Mädchen für alles», zuständig für Kochen, Waschen, Nähen, Bügeln, Putzen, Einkaufen, Kindererziehung. Ihr Tagesablauf war minutiös verplant, ein 16-Stunden-Tag war die Regel, ebenso niedriger Lohn, schlechte Kost und oft ungenügende Unterbringung. Die handschriftlichen Register der Oltner Einwohnerkontrolle enthalten für den Zeitraum von 1850 bis 1920 die Namen von weit über 4000 Mägden. Hedwig F. war eine von ihnen. Ihre Geschichte ist exemplarisch.

Als aussereheliches Kind der Julia, Tochter eines Kleinbauern im solothurnischen Niederamt, erblickte sie am 19. Dezember 1900 das Licht der Welt. Der Name ihres Erzeugers wurde nie bekannt. Als die Mutter am 19. Dezember 1903 im Alter von 25 Jahren an Lungenschwindsucht starb – Hedwig war gerade drei Jahre alt – hinterliess sie ihrem Kind eine Barschaft von 3053.80 Franken. Diese wurde von der Grossmutter um 1000 Franken vermehrt. Vormund wurde ihr Onkel Constantin, ein katholisch-konservativer Kommunalpolitiker.

Mit 14 Jahren wird Hedwig F. zum Dienstmädchen

Das kränkliche Mädchen wurde nach dem Tod seiner Mutter eine Zeitlang im Kantonsspital Olten gepflegt und danach ins Waisenhaus St.Ursula nach Deitingen verlegt, zu einem reduzierten Kostgeld von 150 Franken pro Jahr. Um weitere Kosten zu sparen, nahm Onkel Adolf, Lokomotivführer in Olten, die Kleine zu sich. Hier wuchs das Mädchen an der Feigelstrasse auf und trat 1907 in die erste Klasse im Hübelischulhaus ein. 1908 nahmen Adolfs Bruder Otto und dessen Frau die kleine Hedwig zu sich nach Starrkirch-Wil. Den Rest ihrer obligatorischen Schulzeit hatte sie im dortigen Schulhaus zu absolvieren.

Das Mädchen Hedwig F., um 1905. zvg

Im April 1914 wurde Hedwig vom katholischen Mädchenschutzverein Olten für ein Jahr als Dienstmädchen bei Ammann Studer in Kappel platziert. Im Mai 1916 erhielt sie eine zweite Stelle bei einer Frau Wassmer in Suhr bei Aarau, die sich beim Vormund bald bitter über das pubertierende Mädchen beklagte:

«Lohn kann ich diesem Kind leider nicht geben, da es kaum das Essen verdient [...] Hätten Sie früher auf seine Auferziehung geschaut, wäre es nicht so ein verdorbenes Mädchen, das einer Frau solche Grobheiten macht.»

Viele Wechsel prägen ihr junges Leben

Bereits im Herbst 1916 diente Hedwig bei Walter Heim in Neuendorf. Auf einer Postkarte forderte sie von ihrem Vormund ungeduldig Geld für neue Kleider. Kein Jahr später, im September 1917, trat Hedwig in die Dienstbotenschule des aargauischen Katholischen Mädchenschutz-Fürsorgevereins in Bremgarten ein, wo sie unter der Leitung von Ordensschwestern einen einsemestrigen Hauswirtschaftskurs besuchte. Über die Exerzitien, welche sie dort zu absolvieren hatte, schickte sie ihrer Stiefschwester Ida einen begeisterten Bericht:

«O, wie war das eine schöne Zeit, diese vergesse ich mein ganzes Leben nicht mehr. Wir durften drei Tage kein Wort sprechen und ich hatte jeden Tag vier Vorträge. Könnte ich nur diese Zeit noch einmal mitmachen. Und sonst gefällt es mir hier sehr, ich denke schon daran, dass ich diese lieben ehrwürdigen Schwestern bald verlassen muss.»

Nachdem die geplante Verlegung in die nahe gelegene Pflegeanstalt des Zisterzienserinnenklosters Gnadenthal nicht zu Stande gekommen war, platzierte der aargauische Mädchenschutzverein Hedwig bei einer Familie in Bremgarten. Da sich Hedwig offenbar über unzureichende Verpflegung beklagt hatte, vermittelte ihr die Dienstbotenschule eine Lehrstelle in einer Textilfabrik im St.Galler Rheintal. Im September trat Hedwig ihre Lehrstelle an. Darüber schickte sie ihrem Vormund einen ausführlichen Bericht:

«Im Heim angelangt wurden wir aufs Freundlichste empfangen von der ehrwürdigen Schwester Oberin. Dieselbe besichtigte dann mit Fräulein Schweizer das gesamte Heim. Und wir durften auch das Gleiche tun mit einigen Mädchen, dann ging Frl. Schweizer auf den letzten Zug. Nun fühle ich mich glücklich und zufrieden im Marienheim. Diese drei Wochen, welche ich in die Fabrik (ging), hatte ich keinen Lohn, 14 Tage werden zurückbehalten und wird ausbezahlt, wenn man fortgeht. Deshalb habe ich jetzt 13 Fr. Schulden.»

Heirat und einen Vater für ihr Kind

Schon im Frühjahr 1919 kehrte sie nach Hause zurück und fand wieder eine Stelle als Dienstmädchen im Haus des christkatholischen Pfarrers Emil Meier in Olten, dessen Frau den bürgerlichen Verband für Frauenbestrebungen präsidierte. Schon ein halbes Jahr später wechselte sie die Stelle erneut und trat bei Zugführer Franz Wiederkehr an der Rosengasse ein. Im Januar 1920 erfolgte die Abmeldung nach Schönenwerd.

Hedwig F. mit ihrem Sohn und ihrem Mann, um 1921. zvg

Eine Rechnung des Aussteuergeschäfts Landolt in Schönenwerd an Hedwigs Adresse «im Feld» deutet darauf hin, dass sie inzwischen Bekanntschaft gemacht hatte und ans Heiraten dachte. Im Juli wurde Hedwig schwanger. Als Erzeuger klagte sie einen Velohändler in Schönenwerd an, dieser jedoch bestritt, mit der Klägerin intimen Verkehr gehabt zu haben.

«Dann hiess es noch, ich sei zu faul zum Arbeiten»

Hedwigs Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert, sodass sie sich ins Sanatorium Allerheiligenberg begeben musste. Da sie inzwischen volljährig geworden war, konnte sie dies tun, ohne jemanden um Erlaubnis zu bitten. Aber wer sollte die teure Kur bezahlen? Zum Glück hatte sie inzwischen einen jungen Mann namens Alfred kennen gelernt, der sich bereit erklärte, sie zu heiraten und mit ihr zusammen für das Kind zu sorgen. In einem Brief vom 24. November 1920 rechnete die werdende Mutter voller Bitterkeit mit ihrer Verwandtschaft ab:

«Wie Ihr [....] vernommen habt, bin ich jetzt auf dem Allerheiligenberg. Bin halt gleich gegangen, ob’s Ihnen recht war oder nicht, mir kommt’s erster Reihe auf die Gesundheit an, und Ihnen halt aufs Geld. Ihr sagtet ja, als Ihr mir das Geld geben musstet, nicht einmal meine Kleider könne ich verdienen, aber ich kann nichts dafür. In Stellen konnte ich fast nichts kaufen, und seit ich in die Fabrik ging, habe ich viel angeschafft und musste noch immer ans Bett zahlen und war die halbe Zeit krank, und dann hiess es noch, ich sei zu faul zum Arbeiten.

Es wäre besser gewesen für mich, Ihr hättet mich getötet, als meine Mutter starb, oder hättet Ihr mich fortgetan von klein auf, damit ich nie meine Herkunft erfahren hätte. Aber ich musste zu meinen Verwandten, die mich nur wegen dem Geld hatten und mich hungern liessen und behandelten wie einen Hund. Und nachher (wurde ich) unter fremden Leuten herum geschupft, ohne die Liebe eines Menschen bin ich aufgewachsen. Ihr könnt gewiss nicht sagen, ich hätte eine glückliche Jugend hinter mir. Aber Ihr waret nur froh, wenn ich kein Geld verlangte. Aber meinem Kinde wird es nicht so gehen, nie soll es seine Herkunft erfahren, das hat mir Alfred versprochen und wird es halten.»

«Könnte ich nicht heiraten, so würde mein Kind nicht lebend zur Welt kommen.»

«Am 20. Januar kann ich heim oder fort von hier, dann werden wir heiraten und könnte ich nicht heiraten, so würde mein Kind nicht lebend zur Welt kommen, und wenn ich ins Zuchthaus käme, ich pfeif dann auf die Religion und auf den Pfarrer, es ist mir nämlich schon von vielen gesagt worden, ich sei von so einem Schwarzen. Ihr werdet wieder Freude haben, ich muss nämlich wieder Geld haben, und zwar bald 50 Franken. Ich habe allerlei zu wenig, muss eine Bettflasche kaufen, Thermometer und sonst noch allerlei. Die Wäsche kostet auch viel, das muss ich besonders zahlen. Die Krankenkasse zahlt’s nicht, es kostet nämlich alle Tage 5.50, von Neujahr an 6 Franken Pensionspreis.

Wollte lieber(,) ich wäre auf dem Friedhof, dann brauchte ich kein Geld mehr. Aber Ihr müsst es mir doch bald geben, aber jetzt muss ich 50 Fr. haben. Ich kann jetzt allerlei machen, ich hätte Zeit, für das Kind zu arbeiten. Aber Geld muss ich haben, wenn ich’s nicht bekomme, schicke ich halt eine Rechnung. Wenn ich nicht krank wäre, brauchte ich kein Geld, der Doktor hier sagte, wenn ich nicht gekommen wäre, wäre ich nach der Geburt lungenkrank geworden, ich sei zu schwach und hätte zu wenig Blut, ich sei stark blutarm, und jetzt sei mir noch zu helfen. Mir gefällt es gut hier, ich bin noch im Bett. Morgen kann ich dann aufstehen.»

Am 31. Januar 1921 heirateten Hedwig und Alfred. Nach der Geburt ihres Bübchens Johann zog das Paar ins aargauische Freiamt. Hier starb Hedwig F. 1983 nach einem langen Leben, betrauert von ihren zahlreichen Kindern und Enkeln.

Dieser Artikel ist ein Zusammenzug des Textes «Die Fremde im Haus» von Peter Heim, erschienen im Jahrbuch für Solothurnische Geschichte, Bd. 94/2021, herausgegeben vom Historischen Verein des Kantons Solothurn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen