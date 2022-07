Solothurner Lehrpersonen neutral? SVP will Untersuchung

Neutrale Schulen Betreiben Solothurner Lehrpersonen politische Indoktrination im Klassenzimmer? Solothurn soll sich den Aargau zum Vorbild nehmen, fordert die SVP. Mit einer repräsentativen Umfrage soll auch hier geklärt werden, ob sich die Lehrpersonen im Unterricht an die gebotene politische Neutralität halten. Urs Moser Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Die Aussage ist wohl unbestritten, bezüglich politisch neutraler Unterrichtsgestaltung gehen die Meinungen hingegen auseinander. Samuel Thomi

Drei Aargauer Maturanden halten Regierung und Parlament im Kanton Solothurn auf Trab. Sie waren in ihrer Maturarbeit zum Schluss gekommen, dass die Aargauer Mittelschulen einen Linksdrall haben. Jetzt soll auch im Kanton Solothurn untersucht werden, ob die geforderte politische Neutralität im Unterricht eingehalten wird. Das verlangt ein Auftrag, den die SVP-Fraktion diese Woche am letzten Sessionstag vor der Sommerpause deponiert hat.

Die jungfreisinnigen Gymnasiasten hatten Schulkolleginnen und -kollegen befragt und dabei festgestellt, dass ein Unbehagen herrscht. Die politische Meinung der Lehrpersonen dringe im Unterricht durch, viele Schüler hätten dagegen das Gefühl, ihre Meinung nicht frei äussern zu können. Insbesondere politisch rechts eingestellte Schülerinnen und Schüler würden Nachteile, sogar schlechtere Noten befürchten, sollten sie das tun.

Prompt beschloss das Aargauer Kantonsparlament letzte Woche, der Sache auf den Grund zu gehen. In einer repräsentativen (das war die der Maturanden nicht) Befragung von Schülern und Lehrpersonen nach wissenschaftlichen Kriterien wird nun erhoben, ob sich die Vorwürfe wirklich erhärten lassen.

Bestätigt sich der Verdacht, sind Massnahmen gefordert

Und das Beispiel soll nun eben auch in Solothurn Schule machen. Der SVP-Vorstoss verlangt ebenfalls eine repräsentative Umfrage. Im Unterschied zum Aargau sollen aber nur Schülerinnen und Schüler zur politischen Neutralität des Unterrichts befragt werden, keine Lehrpersonen. Dafür soll sich die Umfrage nicht auf die Kantonsschulen beschränken, sondern alle Stufen von der Primarschule bis zu den Gymnasien und Berufsschulen erfassen.

Laut Auftragstext wäre demnach auch von Erstklässlern zu erklären, ob sie sich «grundsätzlich frei fühlen, ihre politsche Meinung zu äussern» und ob sie sich «aufgrund politischer Ansichten diskriminiert fühlen» oder ob sie «den Eindruck haben, dass ihre persönliche politische Meinung einen Einfluss auf die Notengebung hat».

Sollte sich herausstellen, dass die gebotene politische Neutralität im Unterricht nicht eingehalten wird, seien «entsprechende Massnahmen zu definieren und durchzusetzen».

SVP sieht sich im Einsatz für die Rechte der Schüler

SVP-Kantonsrätin Andrea Meppiel . Zvg

Zum Ergebnis scheinen dabei allerdings schon klare Erwartungen zu bestehen. Die Erfahrung zeige, dass die politische Neutralität im Unterricht eben nicht selbstverständlich ist und Lehrpersonen diesen Grundsatz ihrer Professionalität immer wieder verletzen, sagt Erstunterzeichnerin Andrea Meppiel (Hofstetten), Vorstandsmitglied des Zweckverbands Schulen Leimental. Die Schülerinnen und Schüler hätten aber das Recht auf politisch neutralen Unterricht, «in dem ihnen keine Ideologien aufgedrückt werden», wie es in der Begründung des SVP-Auftrags heisst.

Der Vorstoss stellt damit wohl in gewisser Weise auch ein Rückkommen auf die Debatte zur Revision des Volksschulgesetzes im Januar dar. Damals hatte die SVP beantragt, das «Anrecht auf politisch neutralen Unterricht» ausdrücklich gesetzlich zu verankern, ist damit aber abgeblitzt. Nicht weil man den neutralen Unterricht nicht für geboten hielt. Sondern weil die Schülerinnen und Schüler per Gesetz einen Unterricht erhalten, «welcher den Professionsstandards folgt», womit die politisch neutrale Unterrichtsgestaltung im Gesetzesauftrag eingeschlossen und eine Selbstverständlichkeit sei.

Im Aargau flogen die Fetzen

SP-Copräsident Cédric Wermuth. KEYSTONE

Im Aargau führte der Parlamentsbeschluss zu einer hitzigen Auseinandersetzung. Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz, haute in die Tasten und verurteilte die bürgerliche Mehrheit scharf. Es gehe darum, Zweifel an der Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer zu säen. Das sei ein «verheerendes Signal», hier werde ein «gesinnungspolizeilicher Einschüchterungsversuch» gestartet, schrieb er in einem Gastbeitrag in der «AZ».

FDP-Kantonalpräsidentin Sabina Freiermuth schoss «gegen die Tirade an klassenkämpferischer Parteirhetorik» ebenso scharf zurück: Für den Co-Präsidenten einer Partei mit zwei Bundesräten sei die übersteigerte Reaktion «einfach nur beschämend und deplatziert».

«Grosses Misstrauensvotum gegen die Lehrerschaft»

SP-Kantonsrat Mathias Stricker. Bruno Kissling

In Solothurn streitet man sich für gewöhnlich etwas gelassener. Was nicht heisst, dass SP-Kantonsrat Mathias Stricker (Bettlach), der Präsident des kantonalen Lehrerinnen- und Lehrerverbands, den SVP-Vorstoss nicht als pauschales, nicht angebrachtes Misstrauensvotum gegen die Lehrerschaft verurteilen würde. «Und zwar ein grosses Misstrauensvotum», wie er sagt. Die darin aufgeworfenen Fragen seien doch recht suggestiv.

Gäbe es aber tatsächlich ein Problem mit der politischen Neutralität im Unterricht, hätten Behörden, Eltern und Schüler längst interveniert, ist Stricker überzeugt. Aus seiner Sicht unterrichten die Lehrpersonen sehr wohl neutral. Er wirft der SVP die Bewirtschaftung eines nicht vorhandenen Problems vor. Gerade von dieser Seite, wo man immer aufs Sparen pocht, sei das fragwürdig. Würde die geforderte repräsentative Befragung doch einen grossen finanziellen und administrativen Aufwand letztlich für nichts mit sich bringen.

