Neues Design Geheimnis gelüftet: Wie kam die Solothurner Treppe in den Schweizer Pass? Im Schweizer Pass darf sich jeder Kanton verewigen. Nun ist klar: Solothurn setzt auch im neuen Pass auf ein überraschendes Sujet. So kam es dazu. Sven Altermatt Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Erkennen Sie die Wendeltreppe im Solothurner Rathaus? Jeder Kanton hat im Schweizer Pass eine eigene Seite. Aber nicht jedes Wahrzeichen ist auf den ersten Blick bekannt. Sven Altermatt

Noch sind die genauen Änderungen streng geheim. Aber bereits in einem Monat wird der neue Schweizer Pass eingeführt. Während das Design rundum erneuert wird, bleiben die Funktionalitäten gleich. Und auch am Ausstellungsverfahren ändert sich nichts.

Erneuert wird der Pass vor allem, um ihn vor Fälschern zu schützen – und ihn den neuesten Sicherheitsstandards anzupassen. Schon heute ist der Ausweis mit Dutzenden Sicherheitselementen ausgestattet, schon heute gilt er als einer der fälschungssichersten überhaupt.

Ebenso bekannt ist der aktuelle Pass wegen seines Designs. Es stammt vom Genfer Grafiker Roger Pfund. Er setzte in den 2000er-Jahren die Idee um, jeden der 26 Kantone mit einem Wahrzeichen auf einer eigenen Seite zu präsentieren. Die entsprechenden Seiten stehen für Visa und Stempel zur Verfügung.

Der Schweizer Pass ist ein symbolträchtiges Dokument. Auch deswegen bekommt in der neuesten Version erneut jeder Kanton seine Seite. Bis zur Veröffentlichung am 31. Oktober will das zuständige Bundesamt für Polizei dazu allerdings keine weiteren Angaben machen, wie eine Sprecherin erklärt.

Sie repräsentiert den Kanton Solothurn im Schweizer Pass: Wendeltreppe im Solothurner Rathaus. Gestumblindi/Wikimedia

Auskunftsfreudiger sind da die Solothurner Behörden. Auf Anfrage verrät das zuständige Ausweiszentrum: Solothurn setzt auch im neuen Pass auf das bisherige Sujet; ein Sujet freilich, das so originell wie überraschend ist. Zu sehen ist die Spiraltreppe im Solothurner Rathaus, im Volksmund auch «Schnägg» genannt.

Im Hintergrund laufen die Vorarbeiten für den neuen Pass seit Jahren. So habe man dem Bund bereits 2017 mitgeteilt, dass das bestehende Solothurner Sujet auch weiterhin verwendet werden solle, heisst es beim kantonalen Ausweiszentrum. Dieses hat sich aus Sicht des Regierungsrats bewährt.

Andere setzen auf klassische Wahrzeichen

Tatsächlich setzen die allermeisten Kantone bisher auf klassische Wahrzeichen: Bern auf den Zytglogge-Turm, Luzern auf die Kapellbrücke, die Waadt auf Schloss Chillon. Ob sie diese Sujets auch für den neuen Pass ausgewählt haben, ist bislang nicht bekannt.

Eine Frage blieb bis dato offen: Wie schaffte es die Treppe im Solothurner Rathaus überhaupt in den roten Pass? Beim kantonalen Ausweiszentrum lässt sich dies heute nicht mehr in Erfahrung bringen.

Erhellend ist dafür der Blick in einen bislang nicht öffentlichen Regierungsratsbeschluss aus dem Sommer 1999: Die Solothurner Exekutive nahm sich selbst dem Thema an. Damals war die Regierung offenkundig darum bemüht, ein Sujet zu wählen, mit dem sich in einem «Kanton der Regionen» möglichst alle identifizieren können.

Mit dem Solothurner Rathaus, in dem sich die Treppe befindet, sollen sich alle Solothurnerinnen und Solothurner identifizieren können. Bruno Kissling

Nebst der Treppenspirale schlug die Regierung auch – was freilich nicht besonders originell war – ein stilisiertes Solothurner Wappen oder eine schematische Darstellung der Kantonsgrenzen als mögliches Passsujet vor. Welche Überlegungen letztlich genau die Sujetwahl prägten, ist nicht vermerkt.

Ein Motiv des Kompromisses

Klar ist: Ein «Überwahrzeichen» gibt es im Kanton nicht. Die St.-Ursen-Kathedrale mag zwar zweifellos das wichtigste Wahrzeichen der Stadt Solothurn sein. Aber für eine Schönenwerderin oder einen Dornacher ist sie nicht gleichermassen identitätsstiftend wie für Menschen aus dem oberen Kantonsteil. Gleiches gilt umgekehrt etwa für die Oltner Holzbrücke.

Auch eine Designikone: Der aktuelle Schweizer Pass, entworfen vom Genfer Grafiker Roger Pfund. Er wurde 2003 erstmals ausgestellt. Christian Beutler/Keystone

Deshalb bietet sich das Rathaus, die politische Schaltzentrale des Kantons, quasi als Motiv des Kompromisses an. Sein achteckiger Treppenturm wurde zwischen 1632 und 1634 vom Solothurner Steinmetzen Klaus Altermatt nach Plänen von Konrad Gibelin gebaut. Die Wendeltreppe mit freitragender Innenspirale gilt als Meisterwerk der Steinmetzkunst; sie kommt ohne zentrale Stütze aus.

Vor diesem Hintergrund scheint es nur konsequent, dass die Treppe den Kanton im Schweizer Pass repräsentiert. «Der Jurakalk prägt unseren Kanton bis heute», sagt der Solothurner Staatsschreiber Andreas Eng. «Die Wendeltreppe im Rathaus symbolisiert dies besonders gut.» Zumal hier auch die Feinheiten stimmten. Wer nämlich ins «Auge» der Treppe blickt, hat einen Blick auf das an der Decke angebrachte Solothurner Wappen. Eng: «Das ist sehr raffiniert.»

So gibt’s den neuen Pass Wer einen Schweizer Pass im neuen Design haben will, kann beim Ausweiszentrum des Kantons Solothurn einen Termin für die Erfassung der biometrischen Daten ab dem 31. Oktober vereinbaren. Der Pass mit altem Design könne noch bis und mit dem 27. Oktober beantragt werden, heisst es in einer Mitteilung. Gut möglich, dass die Einführung des neuen Passes dem Solothurner Ausweiszentrum wieder viel Arbeit beschert. Als vor bald 20 Jahren der aktuelle Pass eingeführt wurde, bekamen die hiesigen Behörden rund doppelt so viele Anträge wie üblich. Nicht wenige bestellten sich den neuen Pass, obwohl ihr alter noch gültig gewesen wäre – allein das neue Design überzeugte sie. (szr)

