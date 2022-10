Monika Beck wird neue Standortförderin in Solothurn

Neuer Wind? Zu wenig Gewicht im Machtgefüge der Verwaltung: Woran sich Sarah Koch aufrieb und was ihre Nachfolgerin erwartet Sarah Koch hat viele Ideen und viel Energie. So vorantreiben, wie sie das gerne gemacht hätte, konnte sie vieles nicht. Auch weil die Standortförderung zu wenig Gewicht bekam. Man darf gespannt sein, wie ihre Nachfolgerin, Monika Beck, damit umgeht. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kampf um die Aufwertung ihrer Tätigkeit musste Sarah Koch mehrere Rückschläge hinnehmen. Und die fehlende Anerkennung innerhalb der Verwaltung soll mit ein Grund sein, warum sie gegangen ist, so munkelt man im Solothurner Politbetrieb. Sie würde das so nie bestätigen – und sie wirkt dabei glaubhaft. Trotzdem stellt sie auch nicht in Abrede, dass nicht alles nach ihrem Gusto lief.