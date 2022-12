Wenn die Kinder ausziehen: Eine Bettlacherin erzählt

Neuer Lebensabschnitt Das Haus leert sich: Monika Köhli steht gerade zwischen dem Auszug ihrer beiden Kinder Loslassen und weiterhin da sein: Beides ist nach Überzeugung der Bettlacherin Monika Köhli nötig, damit der Auszug der erwachsenen Kinder aus dem Elternhaus gelingt. Ein Porträt im Rahmen der Serie «Neuanfänge». Daniela Deck Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.00 Uhr

Monika Köhli im ehemaligen Zimmer ihres Sohnes, das heute als Büro dient. Patrick Lüthy

«Es ist nie einfach, wenn ein Kind auszieht.» Monika Köhli hat vor anderthalb Jahren den Auszug ihres Sohns erlebt. Er habe im Dorf eine Wohnung bezogen. Jetzt hat die Tochter den Eltern eröffnet, dass sie nächstes Jahr das Elternhaus in Bettlach verlassen wird. Sie will in der Stadt Solothurn mit ihrem Freund zusammenziehen.

Monika Köhli sagt: «Jetzt verstehe ich erst richtig meine Schwiegermutter, deren drei Söhne damals innerhalb kurzer Zeit alle ausgeflogen sind. Eines Tages überkam es sie und sie weinte über die Stille im Haus.» So weit sei es bei Monika Köhli selbst nicht gekommen. Die gelernte Köchin hat auch während der Kinderphase teilweise gearbeitet, etwa als Verkäuferin. Inzwischen leitet sie eine Spielgruppe und engagiert sich im kirchlichen Schulunterricht.

«Wir haben es als Familie gut zusammen.» An diesem Zustand, so nimmt Köhli an, werde sich auch in Zukunft nichts ändern. Aber der Gedanke, dass zu den bisherigen Alltagserinnerungen des Zusammenlebens künftig keine neuen Erinnerungen hinzukommen werden, habe sie jüngst schon leer schlucken lassen.

Gedanken über die Kinder macht man sich auch weiterhin

Sohn und Tochter, beide Mitte 20, hätten bisher das ganze Leben im Einfamilienhaus in Bettlach verbracht. Eigentlich wisse man, dass es zum Leben gehört, dass die Kinder selbstständig werden und das Elternhaus verlassen, aber wenn es dann so weit ist, bedeute das schon einen markanten Einschnitt, sagt Köhli.

«Denn, wer Kinder hat, bleibt sein Leben lang Mutter oder Vater.» Auch wenn man die Kinder nicht mehr täglich sieht, mache man sich Gedanken über deren Wohlbefinden. Was aber nicht heisse, schiebt sie nach, dass sie die Sorte besorgter Mutter sei, die den Nachwuchs ständig mit Whatsapp-Nachrichten eindecke.

Auszugsidee kam durch den Lockdown

Dass der Sohn im Herbst 2020 das Thema «Ausziehen» aufs Tapet brachte, schreibt die Mutter teilweise der Pandemie zu. Im ersten Lockdown im Frühling seien sie zu dritt rund um die Uhr im Haus aufeinandergesessen, erzählt sie. Nur ihr Mann, dessen Beruf sich nicht fürs Homeoffice eignet, habe den normalen Arbeitsrhythmus mit dem Verlassen des Hauses am Morgen und dem Heimkommen am Abend beibehalten.

Der Lockdown, so vermutet Köhli, habe beim Sohn den Wunsch nach einem eigenen Haushalt geweckt. «Für mich kam das damals als komplette Überraschung, dass er ans Ausziehen denkt. Je länger ich über den Vorschlag nachdachte, desto besser verstand ich den Wunsch.» Als die Tochter eröffnete, mit ihrem langjährigen Freund zusammenziehen zu wollen, habe es kein Überraschungsmoment gegeben.

Sohn und Tochter nicht miteinander vergleichen

Einen Vergleich zwischen dem Auszug des Sohns und dem bevorstehenden der Tochter mag Monika Köhli nicht ziehen. Dazu seien die beiden zu unterschiedlich. Er sei eher ruhig, bei ihr müsse ständig etwas laufen. Wenn sie dann nächstes Jahr auszieht, werde es im Haus nicht mehr viel Betrieb geben.

Sorgen macht sich die Mutter wegen der Veränderung nicht. Sie will die Dinge nehmen, wie sie kommen. Auch plant sie keine neuen Aktivitäten. Köhli findet, ihr Leben sei schon jetzt abwechslungsreich und interessant. Sie und ihr Mann hätten die Kinder, seit diese klein waren, stets überall miteinbezogen und damit gute Erfahrungen gemacht.

Dass die Kinder gewisse Freundschaften aus Schulzeiten weiterhin pflegen sowie in einem lokalen Sportverein aktiv sind, ist für die Mutter ein Garant dafür, dass sie auf einen guten und tragfähigen Kollegenkreis zählen können.

Vom Kinderzimmer zum Büro und dann noch ein Gästezimmer

Das Schlafzimmer des Sohnes haben Vater, Mutter und Tochter nach dem Auszug zum Büro umfunktioniert. «Wir haben das mit ihm besprochen und er war einverstanden», sagt Köhli. Da er weiterhin im Dorf wohnt, benötige er im Elternhaus kein Bett mehr.

Etwas anders dürfte die Organisation mit dem Zimmer der Tochter aussehen. Ihr Zimmer werde zum Gästezimmer werden. «So wird sie daheim auch weiterhin ein Bett vorfinden, falls sie einmal bei uns übernachten möchte», sagt Köhli.

