ArgoviaToday

Neuendorf Wieder ein Raiffeisen-Bankomat gesprengt – Täter auf der Flucht In Neuendorf wurde in der Nacht auf Montag ein Bankomat der Raiffaisen-Bank gesprengt. Die Kantonspolizei Solothurn sucht Zeugen. ArgoviaToday 30.01.2023, 07.49 Uhr

An der Dorfstrasse in Neuendorf bei Härkingen ist in der Nacht auf heute ein Bankomat der Raiffeisen-Bank gesprengt worden. Bei der Täterschaft handelt es sich mutmasslich um zwei Personen, die nach der Sprengung in einem Auto Richtung Gunzgen Allmend flüchteten, sagt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Die Dorfstrasse in Neuendorf ist bis auf weiteres gesperrt. Es werden Zeugen gesucht.