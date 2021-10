Neue Töffli-Buebe und -Meitschi Alte Liebe rostet nicht: Das Mofa lebt wieder auf Das Töffli findet seine Fangemeinde längst nicht mehr nur bei den Jugendlichen. Auch ältere Mofaliebhaber haben ihre Leidenschaft in den vergangenen Jahren neu entdeckt. Daniela Deck Jetzt kommentieren 02.10.2021, 05.00 Uhr

Lucien Stäbler, Dulliken, (mit dunklem Pony 503 GTX ca. 1995), zusammen mit Gyoana Stäbeler (Puch Maxi S in Rosa, ca. 1995) und Silvan Lack im grünen Pullover, (Puch Maxi S, ca. 1985) unterwegs in Dulliken. Bruno Kissling

Die Töfflibuebe und -meitschi sind zurück. Um die Jahrtausendwende war das Mofa praktisch verschwunden. Seit einigen Jahren knattern Puch Maxi, Piaggio Ciao und Sachs Hercules wieder vermehrt durch die Gegend. Garagisten begründen den Trend mit Nostalgie. Dabei passen die lärmenden und stinkenden Zweitakter so gar nicht zum Umweltbewusstsein in der Gesellschaft.

Detektivisches Flair in der Garage gefragt

«Ich sehe immer wieder Leute in mittleren Jahren, die ihr Töffli ausgraben oder sogar extra eins kaufen», sagt Domenic Kurth vom gleichnamigen Zweiradhaus in Derendingen. Im laufenden Jahr hat er schon rund 40 Mofas repariert und wieder in Schuss gebracht. Dabei beschränke er sich auf die Marken Puch und Piaggio. «Die Leute fühlen sich damit an ihre Jugendzeit erinnert.» Gekauft würden die Töffli meistens unter der Hand oder via Internet, so Kurth.

In der Garage von Lucien am Schrauben an einem seiner vielen Töfflis. Bruno Kissling

«Es ist erstaunlich, wie die Mofas in den letzten zehn Jahren durchstarten. Töfflibuebe in reifen Jahren und im Jugendalter werden von der Faszination gleichermassen gepackt», sagt Kenny Bucher von der Velo- und Motogarage Bucher in Lengnau. Mofakunden habe man von der Stadt Solothurn bis Biel. «Manchmal sind es fast zu viel», findet Bucher, «denn teilweise kommen die Leute mit Material in schlechtem Zustand an, das sie billig im Internet gefunden haben, und suchen fachliche Unterstützung.»

Das Mofa Motorfahrräder (Mofas) sind einplätzige, zweirädrige Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, einer Motorleistung von höchstens 1 kW und 50 cm3 Hubraum. Ab 14-jährig, Führerausweis M. Eine Änderung der Gesetzgebung hat es auf dieses Jahr zwar nicht beim Mofa, aber dafür bei den Motorrädern gegeben. Neu dürfen 16-Jährige Kleinmotorräder bis 125 cm3 Hubraum fahren (bisher: maximal 110 cm3). Damit passt sich die Schweiz an die europäische Regelung an. (Quelle: MFK)

Diese Erfahrung hat Monika Allemann von der Garage Allemann in Zuchwil ebenfalls schon gemacht. Nach vermeintlichen Schnäppchenkäufen von Töffli und Zubehör im Internet kämen besonders Jugendliche auf der Suche nach Hilfe in die Werkstatt. «Das gibt lustige Begegnungen, wenn die Jugendlichen das Töffli selbst zerlegt und wieder zusammengebaut haben. Da ist manchmal detektivisches Flair nötig, um das Zweirad zum Laufen zu bringen», sagt Allemann.

Töffli in Reparatur bei Velos-Motos Allemann Zuchwil. Im Bild Beni Capitani, der ein altes Pony repariert. Hanspeter Bärtschi / SZ

«Und dann werden die verrücktesten Frisierwünsche geäussert, die wir aber nicht umsetzen, da sie nicht legal sind.» Das alles fasst sie zusammen unter jugendlichem Übermut. Denn die Töfflifans im reiferen Alter seien meistens nicht so experimentierfreudig. «Sie wollen eher fahren als schrauben», hat Allemann beobachtet.

Mit dem Mofa über die Alpen und den Weissenstein

Rund 200 Töffli habe die Garage in den letzten zwei Jahren repariert. In letzter Zeit habe die Nachfrage nach Mofareparaturen deutlich zugenommen - teilweise auch, weil andere Garagen diese Sparte aufgegeben haben oder geschlossen wurden. Inzwischen gibt es gemeinschaftliche Ausfahrten, zum Beispiel den Töffli-GP-Mittelland.

Der Rückkehr des Mofas zahlt sogar Red Bull als Sponsor Tribut. So gibt es hierzulande seit zwölf Jahren das Red Bull Alpenbrevet. Dieses ist exklusiv den Motorfahrrädern vorbehalten. Bei den Pässen, die heuer neu erobert wurden, listen die Organisatoren den Grenchenberg, wie auf der Website www.alpenbrevet.ch nachzulesen ist. Der Weissenstein wurde schon früher im Alpenbrevet befahren.

Töfflifahren erfreut sich grosser Beliebtheit. Bruno Kissling

Bisher nicht angekommen ist das Wiederaufleben des Mofas bei den Tankstellen. Die meisten Tanksäulen für Zweitaktbenzin sind aus der Region verschwunden. Übrig geblieben sind im Kanton noch 20, bei drei weiteren ist unklar, ob die Tanksäule noch in Betrieb ist. Das lässt sich beim Tankstellenservice Schmidt in Villmergen in Erfahrung bringen. Dieser ist nach eigenen Angaben landesweit der Einzige, der noch Zweitaktersäulen revidiert und flickt.

Für Töfflifans ist die Ausdünnung der Zapfstellen kein Hindernis, um ihrer Leidenschaft zu frönen. Im Gegenteil: Die eigenhändige Mischung aus Bleifreibenzin und Öl macht einen zusätzlichen Reiz des Hobbys aus. Das Öl lässt das Mofa allerdings bei der Umweltbilanz alt aussehen. Das laute Knattern des Zweitaktmotors läuft zudem dem gesellschaftlichen Trend nach Lärmschutz zuwider.

Fahren und schrauben gehören zusammen

Ein besonders angefressener Töfflibueb ist Lucien Stäbler aus Dulliken. Der 17-Jährige hat nach eigenen Angaben vier Garagenabteile mit Zubehör gefüllt. Selber schrauben und flicken sei für ihn Ehrensache. Stäbler nennt neun Vintage-Mofas sein eigen. «Auch meine Schwester ist von der Begeisterung für Töffli gepackt worden. Manchmal lassen wir uns gemeinsam den Fahrtwind um die Nase wehen.» Dass der Vater von der Nostalgie erfasst wird, verstehe sich von selbst, sagt er und lacht.

Fahren und schrauben gehören zusammen. Bruno Kissling

Nach der Töfflitour am Beizlifest Dulliken hat sich Stäbler die Teilnahme am Alpenbrevet sowie am Ötztaler Mopedmarathon auf die Fahne geschrieben. Seit einigen Jahren habe sich in Dulliken eine informelle Mofa-Interessengemeinschaft mit zehn Teilnehmenden formiert, erzählt er. «Wir wollen wachsen und uns mit anderen Töfflifans in der Schweiz vernetzen.» Stäbler ist überzeugt: «Das Revival des Mofas hat erst angefangen. Es werden noch viele Teens, Männer und Frauen von 14 bis 99 dazustossen.» Die Nachfrage schlägt sich beim Preis nieder. Für gepflegte Occasionen aus den Siebziger- und Achtzigerjahren wird inzwischen das Vier- bis Fünffache des Neupreises gezahlt, 2000 bis 4000 Franken. Das Mofa ist hauptsächlich ein Oldtimer-Produkt, aber nicht nur. Das Turbo von Pony wird noch immer produziert.

Die Mofas bieten im Alltag Vorteile

Neben Nostalgie und Markenkult gibt es praktische Gründe, die von den Töfflifahrern geschätzt werden. Der wichtigste: Im Stossverkehr schlägt das Mofa das Auto auf kurzen Strecken, weil man damit wie mit dem Velo stehende Kolonnen passieren darf.

Ersatzteile zu finden ist die Herausforderung. Bruno Kissling

Die grossen Räder geben nach Aussage von Garagist Domenic Kurth mehr Halt bei rutschiger Fahrbahn als die kleinen Räder der Roller. Hingegen seien die Bremsen der Roller besser als beim Mofa. Zudem: Anders als Kleinmotorräder (ab 15-jährig) dürfen Mofas schon von 14-Jährigen gefahren werden.

Die Recherche nach der Zahl der Mofas im Kanton Solothurn gestaltet sich überraschend kompliziert. Ein Grund dafür: Mofas müssen nicht vorgeführt werden. «Eine Prüfpflicht besteht nur bei einem verlorenen Ausweis oder wenn die Polizei eine Unregelmässigkeit feststellt», schreibt die Motorfahrzeugkontrolle (MFK) auf Anfrage. Mofaprüfungen seien «relativ selten». In der Statistik teilt das Mofa mit dem schnellen E-Bike (gelbe Nummer) eine Kategorie. Erfasst werde die Zahl dieser Zweiradfahrzeuge erst seit 2016.

Schliesslich gelingt die Unterscheidung mithilfe der Antriebsart (Benzinmotor): Am 30. Juni waren im Kanton 6418 Motorfahrräder zugelassen. Die Zahl der Töffli wächst also tatsächlich – auf bescheidenem Niveau. Markant abgenommen hat hingegen die Zahl der Kleinmotorräder.

Der verschwundene Schwede Roland Ledermann gehört mit 52 Jahren zu den Töfflibuebe im reifen Alter. Der Inhaber des Restaurants Jurablick in Gretzenbach hat seine Mofaleidenschaft einst mit dem «Teenie-Harley» Sachs Hercules begründet. In jungen Jahren habe er auch ein schwedisches Monark besessen, erzählt er. Dieses grasgrüne Töffli sei vor 30 Jahren in einer familiären Krise versehentlich im Abfall gelandet. «Vor zwei oder drei Jahren habe ich mein Monark wieder gesehen – hier im Dorf. Erst habe ich meinen Augen nicht getraut. Doch dank einer Flickstelle am Rahmen ist das Töffli unverkennbar.» Nun hofft Ledermann den Jugendlichen kennen zu lernen, dem das Mofa heute gehört, nachdem es offenbar jemand aus dem Abfall gerettet hatte. Er mache mit seinen halbwüchsigen Kindern oft Töffliausfahrten, sagt der Restaurantinhaber. Vorletztes Jahr hätten sie die Mofas mitgenommen nach Griechenland. «Wer weiss, vielleicht wird sogar einmal ein Töffliausflug mit dem jungen Besitzer meines alten Schweden zu Stande kommen», sagt er. (dd)

