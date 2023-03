Auf Probefahrt Wasserstoff-Lastwagen sind im Kanton Solothurn noch nicht auf der Überholspur: Warum sind erst zwei unterwegs? Seit 2020 fahren im Kanton Solothurn zwei Lastwagen, die mit Wasserstoff laufen. Das bedeutet: kaum Lärm und keine Abgase. Teils stammt der Wasserstoff gar aus dem Kanton. Dafür braucht es aber Geduld beim Tanken. Ein Gespräch mit den Betreibern. Noëlle Karpf Jetzt kommentieren 03.03.2023, 11.55 Uhr

«Ich fahre mit Luft und Liebe» – Marc Hodel steuert einen der ersten wasserstoffbetriebenen Lastwagen der Schweiz. Bild: Bruno Kissling

Im Egerkinger Industriegebiet hat die Firma G. Leclerc Transport AG ihren Sitz. Das Unternehmen liefert Lebensmittel, aber auch etwa Medikamente in die ganze Schweiz und über die Grenzen hinaus. Auf dem Parkplatz vor dem Firmengebäude stehen die Lastwagen: weisse Anhänger, rote Fahrerkabinen. Ein Fahrzeug fährt vor – und sticht heraus: Da ist etwa ein grüner Baum auf dem Weiss, der Schriftzug «water only» und ein kleiner, grüner «H 2 Gas»-Aufdruck.

Tonnenschwerer Lastwagen läuft mit «water only». Bild: Bruno Kissling

Was vor allem auffällt, ist, was nicht da ist: der Lärm. Das Fahrzeug summt lediglich, während es über den Boden gleitet, vergleichbar mit einem Auto, wenn überhaupt. Und: Hinten fehlt der Auspuff. In der Fahrerkabine des Lastwagens sitzt Marcel Hodel, gebürtiger Luzerner, seit 25 Jahren Lastwagenchauffeur. «Wenn ich durch die Stadt fahre, gibt es immer wieder Leute, die mich etwas verwundert anschauen» – weil der Lastwagen so leise ist.

«Letztens habe ich dann den Spruch gemacht: ‹Der fährt eben mit Luft und Liebe.›»

Benzin oder Diesel braucht der Lastwagen tatsächlich nicht. Er läuft mit Wasserstoff. Er ist einer der ersten serienmässig produzierten Lastwagen dieser Art, sieben davon wurden 2020 in der Schweiz in Betrieb genommen, zwei im Kanton Solothurn. Die Fahrzeuge von Hyundai fahren mit sogenanntem «grünem Wasserstoff».

Dieser wird mit Strom aus erneuerbaren Energien beim Wasserkraftwerk Gösgen produziert. Ein wasserstoffbetriebenes Fahrzeug stösst dann lediglich Wasser oder Wasserdampf aus. Die Firma Leclerc spare damit um die 30 Tonnen CO 2 pro Jahr, informiert Fabienne Leclerc, Leiterin Verkauf und Marketing.

Beim Unternehmen F. Murpf AG in Hägendorf, wo seit 2020 der andere Solothurner Wasserstoff-Lastwagen in Betrieb ist, sind es jährlich etwa 55 Tonnen, ist von Thomas Murpf, Mitglied der Geschäftsleitung, zu erfahren. «Wir haben gute Erfahrungen mit dem Hyundai gemacht. Die Technik ist sehr zuverlässig, so hatten wir keine einzige Panne zu verzeichnen.»

Wasserstoff: Knapp und teurer als Diesel

An diesem Tag fährt der Wasserstoff-Lastwagen von Leclerc zuerst nach Oftringen, wo er Ware bei einem Multimedia-Geschäft ausliefert. Dann wird es Zeit zu tanken. Zur Planung nutzt Chauffeur Hodel eine App, die ihm anzeigt, wo es Wasserstoff-Tankstellen gibt, und vor allem, bei welcher noch Wasserstoff da ist. In Zofingen ist das an diesem Tag der Fall.

Unterwegs mit der Firma Leclerc aus Egerkingen. Bild: Bruno Kissling

Einmal, so erzählt Hodel, habe er von einer Route bis nach Rothenburg ins Luzernische ausweichen müssen, um tanken zu können. «Das ist halt die Kehrseite der Medaille», sagt er: Die Wasserstoff-Lastwagen können nur an Strecken entlang von Wasserstoff-Tankstellen eingesetzt werden.

Und: «Es braucht Geduld», sagt Hodel, das Tanken daure etwas länger als mit Diesel oder Benzin, weil an der Tankstelle immer wieder genügend Druck aufgebaut werden müsse. Während der Wasserstoff von einer Tanksäule über einen Schlauch in den Lastwagen fliesst, holt Hodel Schüfeli und Bäseli und putzt die Fahrerkabine.

Wasserstoff im Kanton Solothurn: 2023 kommt die erste Tankstelle Derzeit gibt es schweizweit 13 Wasserstoff-Tankstellen. Fünf weitere sind geplant. Eine davon beim Gäupark in Egerkingen. Verantwortlich ist die Coop Mineraloel AG. Auf Anfrage heisst es, aktuell warte man auf die Baubewilligung. Man rechnet mit einer Eröffnung im dritten Quartal des aktuellen Jahres, bei Verzögerung würde die erste Wasserstoff-Tankstelle im Kanton Solothurn im vierten Quartal 2023 in Betrieb genommen. Im Kanton befindet sich zudem die grösste Schweizer Produktionsanlage für grünen Wasserstoff – beim Alpiq-Wasserkraftwerk in Gösgen. Betrieben wird es von der Hydrospider AG. Das Werk wurde 2020 in Betrieb genommen. Laut eigenen Angaben der Betreiberin werden jährlich bis zu 300 Tonnen Wasserstoff mithilfe von erneuerbarer Energie hergestellt, was jährlich bis zu 50 Lastwagen versorgen könne. Eine weitere Anlage gibt es in St. Gallen, eine zusätzliche ist im Kanton Uri geplant. (nka)

Das Warten und Planen der Strecke ist das eine – anders sieht es aus, wenn Wasserstoff ganz ausgeht: «Die grösste Herausforderung ist momentan die Wasserstoffknappheit, wodurch teilweise die vorhandenen Tankstellen leer sind und wir nicht tanken können, so dass wir auf Dieselfahrzeuge ausweichen müssen», erklärt Fabienne Leclerc.

Beim Tanken braucht Marcel Hodel Geduld. Bild: Bruno Kissling

Thomas Murpf berichtet weiter davon, dass mit den «explodierten» Strompreisen auch der Wasserstoff teurer wurde. Beim Hägendorfer Unternehmen zahlt die Firma die Mehrkosten, und auch bei Leclerc in Egerkingen heisst es, dass man als Transportunternehmen selbst «viel in die Nachhaltigkeit» investiere. Heute kostet ein Kilo Wasserstoff rund 19 Franken. 30 Kilo passen in einen Tank. Damit schafft ein Lastwagen je nach Ladung etwa 450 Kilometer.

Vorerst keine neuen Wasserstoff-Lastwagen

Nach dem Tankstopp in Zofingen nimmt Hodel mit dem leisen Lastwagen die Landstrasse zurück nach Egerkingen. Beim Vorbeifahren deutet er auf den Gäupark, hier ist neben dem Einkaufszentrum und einer bestehenden Tankstelle ein Bauprofil ausgesteckt. Eine neue Tankstelle – eine Wasserstoff-Tankstelle, direkt vor dem Egerkinger Industriegebiet.

Derzeit gibt es 13 Wasserstoff-Tankstellen in der Schweiz. 2020, zu Beginn des Versuchs mit den Wasserstoff-Lastwagen, waren es erst drei. Die Anzahl Lastwagen hat indes weniger stark zugenommen: Ende 2020 waren es drei Wasserstoff-Lastwagen im Kanton Solothurn, aktuell gibt es vier. «Wir sind überzeugt, dass es sich in Zukunft bewahrheiten wird, aber nicht in dieser Schnelligkeit, wie gewünscht», so Fabienne Leclerc über das System.

Durch einen Schlauch fliesst der Wasserstoff in den Lastwagen. Bild: Bruno Kissling

Und auch bei Murpf in Hägendorf gibt man sich nach wie vor überzeugt, dass ein Wechsel stattfinden wird; weg vom Diesel hin zu alternativen Antrieben. Aber: Die Zeiten sind, vor allem, was Energiepreise angeht, unsicher – das Betreiben CO 2 -freier Lastwagen ist nach wie vor kostspieliger als das Fahren mit Diesel-Lastwagen.

In Hägendorf werden dieses Jahr zwei Elektrolastwagen in Betrieb genommen. Was Wasserstoff-Fahrzeuge angeht, so bleibt man bei beiden Transportunternehmen vorerst bei dem einen Modell, mit dem man 2020 den Versuch gestartet hat.