Neue Omikron-Variante Die Coronazahlen steigen rasant – in den Spitälern im Kanton Solothurn ist die Lage aber noch entspannt Nachdem es lange ruhig war an der Coronafront, steigen die Fallzahlen nun wieder rasch an. Schuld daran ist eine neue Omikron-Variante. Trotzdem sind im Kanton Solothurn noch keine schärferen Schutzmassnahmen angedacht. Raphael Karpf 1 Kommentar 24.06.2022, 05.00 Uhr

Die Coronazahlen steigen. Und weil nur wenig getestet wird, dürfte auch die Dunkelziffer beträchtlich sein. Sebastian Gollnow

Nicht schon wieder. Das dürfte sich die eine oder der andere momentan denken. Nachdem es eine ganze Weile ruhig war an der Coronafront, steigen nun, kurz vor den Sommerferien, die Zahlen wieder rasant an.

124 neue Fälle meldete der Kanton am Donnerstag. Der 7-Tage-Schnitt liegt mittlerweile bei 105 Fällen. Damit ist er innerhalb einer Woche um 40 Prozent gestiegen.

Zum Vergleich: Zum Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020 wurden um die 160 neue Fälle pro Tag gemeldet. Deutlich höher waren die Zahlen Anfang Jahr, als Omikron auf seinem Höchststand war. Damals wurden regelmässig über 1000 Fälle täglich gemeldet. Klar ist: Die Dunkelziffer dürfte auch heute beträchtlich sein, ist die Testbereitschaft doch deutlich zurückgegangen.

Eine neue Omikron-Variante verbreitet sich

Kantonsärztin Yvonne Hummel. zvg

Verantwortlich für den Anstieg ist eine Omikron-Variante mit dem Namen BA.5. Diese breitet sich so rasant aus, weil sie noch ansteckender sei als ihre Vorgängerin, sagt Kantonsärztin Yvonne Hummel.

Die Zahlen sind das eine. Entscheidend ist aber, wie viele der Erkrankten schwere Verläufe durchmachen und hospitalisiert werden müssen. «Die Hospitalisationen sind leicht angestiegen, aber die Situation ist bisher stabil», sagt Hummel. Auch gebe es keine sicheren Anzeichen, dass die neue Omikron-Variante zu schweren Verläufen führt. Hummel gibt aber auch zu: Für eine zuverlässige Einschätzung brauche es mehr Daten.

13 Personen waren Stand Donnerstag wegen Covid hospitalisiert. Von den 17 zertifizierten IPS-Betten war eines von einer Coronapatientin oder -patienten belegt.

Die Hospitalisationen sind in der Vergangenheit jeweils verzögert zu den Neuansteckungen angestiegen. Jeweils zwei bis drei Wochen später, so Hummel. «Deshalb beobachten wir die Lage im Moment sehr aufmerksam.»

Sind schärfere Massnahmen ein Thema?

Zuständig für schärfere Massnahmen wären mittlerweile die Kantone: Der Bund hat entschieden, nur bei einer sehr massiven Welle schweizweite Massnahmen anzuordnen, die Voraussetzungen dafür sieht er nicht gegeben. Der Kanton Solothurn wiederum sieht aktuell keine Veranlassung, die Massnahmen zu verschärfen. Dies sei aufgrund der bisher stabilen Situation kein Thema. Auch eine Isolationspflicht für positiv Getestete – eine der letzten Massnahmen, die im Frühling aufgehoben wurde – ist aktuell nicht geplant.

Und auch in Alters- und Pflegeheimen, wo bekanntermassen die besonders vulnerablen Personen leben, werden keine Massnahmen verschärft. Auch dort sei es aktuell ruhig, heisst es bei der Pandemiebewältigung auf Anfrage: «In der letzten Woche wurden nur wenige Personen unter den Bewohnenden positiv getestet. Weitere Massnahmen sind deshalb vorerst nicht gerechtfertigt.»

Was passiert nach den Sommerferien?

Die Sommerferien stehen (fast) vor der Tür. Einige Wochen später dann die Rückkehr aus den Ferien. Im August vergangenen Jahres kam es zu einer weiteren Welle – auch weil so viele Menschen das Virus aus dem Ausland mitbrachten. Mit Blick darauf: Ist beispielsweise eine Testpflicht für Ferienrückkehrer angedacht?

Auch das nicht. Grundsätzlich zuständig für Massnahmen im internationalen Personenverkehr ist der Bund, hält der Kanton fest. Und man habe aktuell auch nicht vor, etwas in diese Richtung beim Bund anzuregen. «Im Moment sind aufgrund der stabilen Lage in den Spitälern keine Massnahmen notwendig.»

Man belässt es dabei, an die Eigenverantwortung der Leute zu appellieren. Man bitte die Bevölkerung, vorsichtig zu bleiben. Wer Symptome verspüre, solle sich testen lassen (Tests bei Symptomen sind kostenlos, die Testcenter in Olten und Solothurn sind nach wie vor in Betrieb). Wer positiv getestet wurde, soll, wenn möglich zu Hause bleiben, bis die Symptome zwei Tage verschwunden sind. Ansonsten wird Menschen mit Symptomen empfohlen, ausser Haus eine Maske zu tragen und Kontakte zu vermeiden.

