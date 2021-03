Neue Mehrheiten

Wie tickt der «neue» Kantonsrat? Auch wenn sich die Kräfteverhältnisse trotz deutlicher Sitzverschiebungen unter dem Strich gar nicht so stark verschoben haben, zeigt ein Blick in die Smartvote-Befragungen: In der neuen Legislatur dürfte manche Frage anders beurteilt werden.

Urs Moser 11.03.2021, 05.00 Uhr