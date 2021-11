Neue Beweise Kinderschänder William W. vor Obergericht - überführen ihn die GPS-Daten seiner Fussfesseln? Mit 30 Monaten Gefängnis aber keiner Verwahrung bestrafte die Vorinstanz den Kinderschänder William W. Die Staatsanwaltschaft besteht aber auf die Verwahrung. Vor Obergericht legte sie dafür nun neue Beweise vor. Ornella Miller Jetzt kommentieren 10.11.2021, 20.14 Uhr

William W., hier noch vor dem Amtsgericht Olten-Gösgen, stand diese Woche vor Obergericht. Bruno Kissling

Am Mittwoch stand William W., der schon mehrfach für Schlagzeilen gesorgt hatte, vor Obergericht. Nun könnte er für immer verwahrt werden.

Mit 26 Jahren war er im Aargau verurteilt worden, weil er sich an fünf Kindern vergangen hatte. Mit 33 vergewaltigte er ein 8-jähriges Mädchen in Starrkirch-Wil. Dafür kassierte er fünf Jahre Gefängnis mit stationärer Therapie. Da er diese verweigerte und der Gutachter keine Fortschritte sah, fehlte die Berechtigung, ihn nach Ablauf der Strafe weiter in der Massnahme zu behalten. Deshalb ordnete das Obergericht damals eine ambulante Therapie, elektronische Fussfesseln und eine engmaschige Betreuung an. Er kam also frei.

William W. pachtete sich daraufhin ein Restaurant in Olten, gleich neben einem Spielplatz. Dort soll er im November 2018 einen 8-jährigen Jungen sexuell missbraucht haben, indem er ihn mit einer Gratiscola anlockte und unter der Kleidung des Jungen an dessen Glied rieb. Zudem habe er im Sommer 2018 einen 5-jährigen Knaben anlässlich eines Gottesdienstes in einem separaten Kinderbetreuungs-Raum am Penis geleckt. William W. hat auch mehrfach harte Pornografie, meist Kinderpornografie, konsumiert.

Für diese Delikte wurde er von der Vorinstanz, dem Amtsgericht Olten-Gösgen am 20. Dezember 2020 zu 30 Monaten Gefängnis verurteilt.

Eine weitere sexuelle Belästigung an einer Jugendlichen im Schutzalter, wegen der er angeklagt war, erkannte die Vorinstanz nicht. Er soll im Juli 2018 an einem Brüderpaar mehrmals sexuelle Handlungen vorgenommen haben, er soll ihnen in ihrer elterlichen Wohnung den Penis abgeleckt haben.

Bei den Vorhalten in dieser Wohnung sprach die Vorinstanz William W. frei, weil die zeitliche Angabe in der Anklageschrift nicht stimmte. Nur die Pornografie gab er zu.

Staatsanwaltschaft fordert Schuldspruch in allen Punkten

Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Oberstaatsanwalt Hansjürg Brodbeck, verlangte im Berufungsprozess in allen Punkten eine Verurteilung. Er forderte 78 Monate Gefängnis, Verwahrung (gar auf zweifachem Weg: nachträglich für den Fall von Starrkirch-Will sowie für die aktuellen Fälle), lebenslängliches Tätigkeitsverbot mit Kindern sowie Sicherheitshaft.

Er begründete dies ausführlich. Zudem legte er neu die Auswertung von GPS-Daten der Fussfessel als Beweise vor. Er hatte die Anklageschrift für den Berufungsprozess dahingehend abändern lassen, dass er den Zeitpunkt der Taten, die in der Wohnung geschehen sein sollen, ausweitete.

Verteidiger Thomas Fingerhuth kämpfte vergeblich gegen den Einbezug der GPS-Daten und gegen die Ausweitung der Anklageschrift. Auch gegen die von dem Staatsanwalt beantragte nachträgliche Verwahrung sprach er sich aus. «Das Recht musste gebeugt werden», um das zu ermöglichen, sagte er zum Vorgehen des Departements des Innern. Es verstosse aber «gegen Treu und Glauben». Das Bundesgericht hatte diese Möglichkeit jedoch zuvor abgesegnet. Ausser für die Pornografie beantragte er einen Freispruch.

Die Opferanwältinnen forderten mehr als das Minimum an Genugtuung, statt 1000 Franken 6000 beziehungsweise 15'000 Franken.

Der Gutachter, Henning Hachtel, bestätigte seine Einschätzung. William W. habe eine narzisstische, dissoziale Persönlichkeitsstörung sowie eine pädophile Störung nicht ausschliesslichen Typs. Er erkenne seine Störung nicht an, somit könne man mit ihm nicht arbeiten. Er sehe keine Möglichkeiten, ihn zu therapieren. Das Rückfallrisiko sei hoch.

Viel Zeit verstrich am Prozess, weil William W. ausufernd, aber nicht zur Sache sprach und weil er sich zuerst extra ins Gericht bitten liess und verspätet aus der U-Haft erschien. Er hatte zudem vergebens beantragt, den Verteidiger wegen gestörten Vertrauensverhältnisses auszutauschen. Das Urteil wird am 15. November verkündet.