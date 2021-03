Neubau Kebag Zuchwil

Die Abfallmengen, die bei der Kehrichtverwertungsanlage Kebag aus den 182 Aktionärs- und Vertragsgemeinden in den Kantonen Bern und Solothurn angeliefert wurden, belegen: Im Coronajahr 2020 war Aufräumen auf Estrichen und in Kellern angesagt. Viele nutzten die freie Zeit, etwa wegen Kurzarbeit, für das grosse Reinemachen. Kebag-Direktor Markus Juchli: «Wir haben letztes Jahr 237'039 Tonnen Abfall verwertet. Der Anteil aus dem Einzugsgebiet stieg um 3500 Tonnen oder 2,7 Prozent.» Die Abfallmenge habe in der gesamten Schweiz zugenommen, weshalb die Kebag auch noch rund 10'000 Tonnen von überlasteten ausserkantonalen Anlagen übernommen habe. Im ersten Lockdown 2020 sei der Mehranfall laut Juchli «sichtbar auf Hausräumungen zurückzuführen gewesen», was sich im Metallgehalt der Schlacke gezeigt habe. Im zweiten Halbjahr dann lag die Abfallmenge ebenfalls «generell über der Normmenge». Und im 2021 ging es ähnlich weiter: Für die ersten Monate verzeichnet die Kebag «mehr Abfallanlieferungen als in dieser Jahreszeit zu erwarten ist». (ums.)