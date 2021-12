Dornach ist der Corona-Hotspot im Kanton Solothurn – Wieso?

neuansteckungen Dornach ist der Corona-Hotspot im Kanton Solothurn – woran liegt’s? Drei Erklärversuche In keiner anderen Gemeinde im Kanton Solothurn kam es in den vergangenen zwei Wochen zu so vielen Neuansteckungen wie in Dornach – weder prozentual noch absolut. Eine Suche nach Ursachen. Raphael Karpf Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Das Amtshaus in Dornach. Nicole Nars-Zimmer

Was ist nur mit Dornach los? Zuletzt schwang das Dorf bei den täglichen Neuansteckungen immer oben aus. In den vergangenen zwei Wochen (22. November bis 5. Dezember) waren es 233. Das waren fast zehn Prozent aller Neuansteckungen im Kanton in dieser Zeit. Dabei leben in Dornach nur knapp 2,5 Prozent der Solothurnerinnen und Solothurner.

Zum Vergleich: In Olten, mit dreimal mehr Einwohnern, waren es 152 Neuansteckungen. In Solothurn 120, in Grenchen 101.

Daniel Urech Zvg

«Das besorgt mich», sagt Dornachs Gemeindepräsident Daniel Urech. Und er meint nicht nur die Ansteckungszahlen. Auch die Todeszahlen seien dieses Jahr überdurchschnittlich. 68 war der höchste Wert in den vergangenen Jahren. Nun, Anfang Dezember, sind es laut Urech bereits über 70. Das sind allerdings sämtliche Todesfälle. Ob und wie viele davon wegen Covid sind, ist unbekannt.

Was hat es mit der Situation in Dornach auf sich? Das könne er auch nicht beantworten, meint Gemeindepräsident Urech. Und spekulieren, das möchte er auch nicht. Er hoffe einfach, dass sich die gefährdeten Personen impfen lassen würden.

Erklärversuch 1: Die Nähe zu Basel

Eine mögliche Erklärung: Die Nähe zu Basel. Und tatsächlich: Sowohl im Baselbiet als auch in Baselstadt war die Inzidenz (Ansteckungen pro 100'000 Einwohner) zuletzt deutlich höher als im Kanton Solothurn.

Und da das Leben im Schwarzbubenland nach Basel ausgerichtet ist, müsse man eher die Zahlen von dort als Vergleichswert nehmen, so Urech.

Nur: Die anderen Gemeinden im Bezirk Dorneck (und auch diejenigen in Thierstein) haben nicht ansatzweise so hohe Inzidenzen wie Dornach. Alleine daran kann es also kaum liegen. So schreibt auch der Kantonale Fachstab Pandemiebewältigung: «Die Nähe zu Basel scheint aktuell keine Erklärung zu liefern.»

Erklärversuch 2: Tiefe Impfquote

Was dann? Einen anderen Erklärungsansatz lieferte der «Tages-Anzeiger». Unter dem Titel «Und das Virus tanzt seinen Namen» erschien ein Artikel über die Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz, die ihren Hauptsitz im Goetheanum in Dornach hat. Der Artikel beschreibt eine Skepsis der Anthroposophen gegenüber der Massnahmen und auch gegenüber der Impfung.

Blick mit der Drohne auf das Goetheanum in Dornach. Benjamin Wieland

Dornach: Anziehungspunkt und Heimat für Impfskeptiker? Auch das lässt sich nicht belegen. Denn: Gemäss Kanton liegt die Impfquote nach einzelnen Gemeinden nicht vor. Der Grund: Der Kanton weiss nur von denen, die sich in kantonalen Impfzentren impfen liessen. Nicht aber, wer es in Apotheken, Arztpraxen oder ausserkantonaler Einrichtungen tat. Allerdings heisst es auf Anfrage immerhin: Anhaltspunkte, dass die Impfquote in Dornach vergleichsweise tief sein könnte, würden keine vorliegen.

Im Goetheanum selbst weist man diese Vorwürfe in einer Stellungnahme von sich. Der Artikel im «Tages-Anzeiger» bediene sich gängiger Klischees über Anthroposophen und sei wenig seriös. Zu den Massnahmen (Zertifikatspflicht für Veranstaltungen zum Beispiel) heisst es: Die behördlich angeordneten Schutzmassnahmen müsse man einhalten.

Auf der Website des Goetheanums steht zudem:

«Wir sind uns bewusst, welcher Einfluss damit auf die individuelle Freiheit ausgeübt wird. Mit Sorge sehen wir die Einschränkungen im Kulturleben und hoffen auf baldige Verbesserung der Bedingungen.»

Das tönt zwar nicht gerade nach Begeisterung für die Massnahmen. Bei einer Kontrolle durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit dieses Jahr wurden allerdings keinerlei Beanstandungen festgestellt, wie das Amt mitteilt. Auch würden keine Verdachtsmeldungen vorliegen.

Ob und wie sehr die hohen Ansteckungen auf Impfskeptiker zurückgehen, lässt sich mit den vorliegenden Informationen also schlicht nicht seriös beantworten.

Erklärversuch 3: Ausbruch an Schulen

Einen weiteren Erklärungsansatz liefert der Kanton: «In Dornach hatten wir im November einen klassischen Schulcluster.» Das heisst: In den Schulen verbreitete sich das Virus schnell unter den Kindern. Diese bringen es nach Hause, stecken Geschwister, Eltern, Nachbarn oder Freunde an. Diese wiederum stecken selbst weitere Leute an – sofern sie nicht schnell genug von der Infektion erfahren und sich in Quarantäne begeben. Und sofort sind die Fallzahlen im Dorf überdurchschnittlich hoch.

Und tatsächlich: Die einzige Gemeinde im Kanton, die in den vergangenen zwei Wochen eine fast so hohe Inzidenz wie Dornach hatte, ist Wolfwil. Auch in Wolfwil kam es zu einem grösseren Ausbruch an der Schule. Und selbst Rüttenen hat aktuell eine leicht überdurchschnittlich hohe Inzidenz. Und dies, obwohl es in Rüttenen nur zu einem kleineren Ausbruch an der Schule kam.

Dann liegt es also schlicht an einem Ausbruch an den Schulen in Dornach, dass das Dorf zum Hotspot wurde? So ganz befriedigend ist dieser Ansatz auch nicht. Denn: In Dornach kam es in den vergangenen zwei Wochen zu 233 Neuansteckungen. Zehn davon passierten an den Schulen.

Ganz anders das Verhältnis in Wolfwil: Dort kam es zu 74 Neuansteckungen. 13 davon an Schulen.

An welchem Grund liegt es nun, dass Dornach so hart getroffen wurde? Die Wahrheit dürfte, wie so häufig, irgendwo dazwischen liegen.

