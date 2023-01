Neuanfänge Shootingstar Fabian Rieder auf dem Weg nach ganz oben: «Ich will mit YB noch Titel gewinnen, dann sehen wir weiter» Rechtzeitig zur WM wurde Fabian Rieder erstmals für die A-Nationalmannschaft aufgeboten. Sein Startelf-Début feierte er beim 0:1 gegen Brasilien. Schon bald dürfte er in eine ganz grosse Liga wechseln. Weihnachten aber feierte er in Bellach, bei seiner Mutter. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 03.01.2023, 05.00 Uhr

Ende November beim zweiten Gruppenspiel der Schweiz gegen Brasilien (0:1) feierte Fabian Rieder sein Startelf-Début in der A-Nationalmannschaft. Er gilt als grösstes Talent im Schweizer Fussball. Schon bald dürfte er ins Ausland wechseln. Toto Marti/Freshfocus / Blick

Keinen geraden Satz habe er herausgebracht. So überwältigt war Fabian Rieder, als ihn Murat Yakin Anfang November anrief und davon in Kenntnis setzte, dass er im Aufgebot der Nationalmannschaft für die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar steht. Dass es ihm die Sprache verschlagen hat, das will etwas heissen. Denn einerseits ist Fabian Rieder nicht auf den Mund gefallen und andererseits wusste er, wie schnell es gehen kann.

Ende 2020 debütiert er im Fanionteam von YB in der Super League. Fünf Tage später stand er gegen die AS Roma in der Startelf und holte einen Penalty raus. Der damals 18-Jährige ist auf das internationale Parkett gestürmt. «Bei mir hat alles schnell angefangen», erinnert er sich, «aber dass es auch in der Nati so schnell gehen könnte, damit habe ich nicht gerechnet, schon gar nicht vor der WM.» Gehofft hat er sehr wohl, denn Ferien hat er bis zu Bekanntgabe des Aufgebots bewusst nicht gebucht.

Nach der WM in Katar erholte sich Rieder mit seiner Freundin in Sansibar

Es ist Mittag an Weihnachten, als er das sagt. Soeben ist er aus den Ferien zurückgekehrt. Nur eine Woche nach seiner Rückkehr aus Katar als Neo-Natispieler und nach seinem Startelf-Début gegen Brasilien sass er mit seiner Freundin schon wieder im Flieger Richtung Doha. Allerdings nur für einen Zwischenstopp in der Hauptstadt Katars, es zog sie weiter nach Sansibar, Tansania. Erholung hatte oberste Priorität. Handy ausschalten, am Strand liegen, relaxen.

Und weil er wieder einmal rechtzeitig vor Weihnachten zurück war, werde er am Abend bei seiner Mutter Weihnachten feiern. Mit ihrem Partner, seiner Grossmutter, seiner Freundin. Ausnahmsweise ohne seine zehn Jahre ältere Schwester, die mit ihren Kindern bei Verwandten ihres Mannes in Deutschland weilte. «Wir werden im Januar noch zusammen feiern», sagt Fabian Rieder. Er ist Götti des ersten Kindes seiner Schwester.

Auch jetzt, mit ein paar Wochen Abstand, wirkt für ihn das WM-Abenteuer irgendwie surreal. Er sei noch nie so nervös gewesen wie vor dem Spiel gegen Brasilien, gesteht er. «Vinicius, Casemiro, Eder – jeder in diesem Team ist ein Superstar», sagt er. Und: «Dass ich gegen sie mein Startelf-Début feiern konnte, ist ein Privileg. Aber es ist auch eine Bestätigung für meine Leistungen und motiviert mich, weil es zeigt, wie weit es gehen kann.»

Ein Wechsel im Winter ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen

Mit diesem Spiel gegen Brasilien ist Rieder auf der grössten Bühne des Fussballs angelangt. Sein Weg, das scheint längst klar, wird irgendwann in eine der ganz grossen Ligen führen. Rieder macht kein Geheimnis daraus, dass er das auch irgendwann will. Aber zuerst wolle er mit YB Meister werden. Und am liebsten auch gleich Cupsieger. Noch geht YB vor – da seien er, sein Berater und der Klub sich einig: Vor Sommer ist ein Wechsel kaum ein Thema.

Ausschliessen will er einen Transfer im Winter trotzdem nicht. Er hat gelernt, wie schnell es im Fussball gehen kann. Aber wahrscheinlich sei ein solches Szenario nicht. Es sind dies die wohlüberlegten Worte eines Frühreifen.

Auf die Frage, ob er sich damit auseinandersetzt, was nach dem Fussball kommt, meint der erst 20-jährige Rieder: «Mir ist bewusst, dass ich diesen Beruf nicht bis zur Pension ausüben kann. Und auch wenn ich mir noch keine Gedanken darüber mache, ob ich nun im Fussball bleiben will als Trainer zum Beispiel, ist das im Hinterkopf.» So versuche er zum Beispiel sein Geld gescheit anzulegen und nicht zu verschleudern.

Mit 15 zog er von Koppigen nach Bellach und ging an die Kanti

Das Leben hat ihn früher gefordert als andere. Fabian Rieder war erst zehn Jahre alt, als sein Vater starb. Bis dahin sein Mentor und Wegbereiter. Sein Vater war es, der ihn vom Koppiger SV in die U10 nach Solothurn brachte. So heftig der Einschnitt durch den Tod des Vaters auch war, so sehr sein Leben in diesem Moment aus den Fugen geriet: An den Trainings in Solothurn hielt er fest.

Mit 15 zog er schliesslich mit seiner Mutter nach Bellach, trainierte in der U15 des FC Solothurn und besuchte die Kanti in Solothurn. Eigentlich wäre der Weg nach Basel vorgezeichnet gewesen. Ab der U11 war er in den Fördergefässen des FCB, trainierte einmal die Woche in Basel, bestritt internationale Juniorenturniere mit den Baslern und hätte zwei-, dreimal in die FCB-Nachwuchsabteilung wechseln können.

Basel wollte ihn, aber Rieder wollte zu den Young Boys

Aber es kam nie dazu. Rieder hätte in eines der FCB-Wohnhäuser nach Basel ziehen müssen. Das wollte er nicht, so kurz nach dem Tod seines Vaters. Und seine Mutter arbeitete in Bern, in der Stadt, in der er geboren wurde, wo er einst mit seinem Vater die Spiele der Young Boys besuchte. Also kontaktierte er von sich aus YB. Die Berner schalteten schnell: Rieder war längst mehr als ein hoffnungsvolles Talent, er war Captain der U-Nati, stach unter gleichaltrigen Talenten heraus.

Man lud Rieder zu einem Super-League-Spiel ein. Talentmanager Erich Hänzi und Christian Franke, Leiter der Nachwuchsabteilung, zeigten ihm in einer Präsentation seine Stärken und Schwächen sowie den schulischen Entwicklungsweg auf. Vor dem Spiel traf er zudem Sportchef Christoph Spycher, danach gab ihm Mittelfeldpuncher Sékou Sanogo sein Trikot. «Ich habe mich von Anfang an sehr umsorgt gefühlt», sagt Rieder. Wie in einer Familie, so sei es bis heute.

Die Altstadt von Solothurn kennt er kaum, das RBS-Züglein umso besser

Im Sommer 2017 wechselte Fabian Rieder vom FC Solothurn in den Nachwuchs von YB. Um ehrlich zu sein, kenne er die Altstadt von Solothurn kaum, weil er – kaum nach Bellach gezügelt – in Bern trainierte und spielte. Mit dem RBS-Züglein pendelte er jeweils in die Hauptstadt. Auch die Kanti in Solothurn gab er auf, machte letztlich die KV-Ausbildung an der Feusi in Bern.

Das Pendeln ist seit diesem Jahr vorbei. Mit seiner Freundin ist er in einen Vorort von Bern gezogen, kaum fünf Auto-Minuten vom Stadion Wankdorf. Nach Bellach kehrt er aber noch immer regelmässig zurück. Hier lebt seine Mutter, einer der wichtigsten Menschen im Leben des Shootingstars.

