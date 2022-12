Eine Solothurnerin blüht im Altersheim auf

Neuanfänge Mit 90 Jahren zügelt diese Solothurnerin ins Altersheim – und blüht auf Nach einem entbehrungsreichen Leben hat sich Madeleine Brun entschlossen, ins Pflegeheim zu ziehen. Dort ist sie glücklich wie lange nicht mehr. Für ihre Angehörigen ist der Umzug eine grosse Erleichterung. Christof Ramser Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Im Alters- und Pflegeheim Ischimatt gehen die Wochen für Madeleine Brun vorbei wie im Flug. Kürzlich hat sie dort Weihnachten gefeiert. Bruno Kissling

Madeleine Brun hat sich feingemacht. Hat eine Bluse mit Leopardenmuster angezogen, dazu eine Perlenkette. Als sie für das Bild posiert, behagt ihr das zwar nicht wirklich. Doch der Fotograf stellt fest: «Ein Naturtalent.» Madeleine Brun lacht.

Noch vor wenigen Monaten sah die betagte Frau keinen Grund, sich herauszuputzen. In den eigenen vier Wänden brannte schon mal das Essen in der Pfanne an oder Reste blieben am Pullover hängen. Kamen ihre Töchter zweimal pro Woche zum Putzen vorbei, rochen deren Nasen auf der Toilette mehr als jene der 90-jährigen Mutter. Urenkelkinder hatten da nicht mehr die allergrösste Lust auf einen Besuch.

Wie so viele Menschen, die möglichst lange im eigenen Zuhause leben wollen, nahm Madeleine Brun ambulante Dienstleistungen in Anspruch. Das Zmittag lieferte der Mahlzeitendienst der Spitex. «Das Essen war in Ordnung, aber Pommes frites und Kroketten waren nach dem Transport im Köfferchen ‹tanggig›.» Zwar machte sie ihre Wäsche auch im hohen Alter noch eigenhändig. Doch die steile Treppe in ihrer Wohnung im ersten Stock entpuppte sich als Handicap, ein Treppenlift lag finanziell nicht drin. «Da habe ich gemerkt, dass es nicht mehr geht.»

Ein Heimaufenthalt ist teuer

Bereits vor einigen Monaten hatte sich Madeleine Brun im Alters- und Pflegeheim Ischimatt in Langendorf angemeldet. Nachdem sie ihren Umzugswunsch kundgetan hatte, konnte sie innerhalb von wenigen Tagen einziehen. Damit ist sie ein von rund 155'000 Menschen, die in der Schweiz in einem Pflegeheim leben. Zwei Drittel von ihnen sind Frauen. Im ersten Stock des Ischimatt teilt sich Madeleine Brun mit einer hochbetagten Frau ein Doppelzimmer. Der Niveauunterschied ist kein Problem mehr. «Ich drücke einfach auf den Knopf und steige in den Lift ein», sagt sie mit einer Mischung aus Zufriedenheit und Verwunderung.

Der Umzug erfolgte nicht zuletzt so rasch, weil da bereits geklärt war, wer für die Kosten aufkommt. In der Regel ist ein Heimeintritt auch finanziell einschneidend. An den durchschnittlichen Kosten von 9000 Franken beteiligen sich neben den Bewohnenden die Krankenkassen.

Den Rest decken bei Madeleine Brun, die mit kleiner Rente und ohne Vermögen auf die öffentliche Hand angewiesen ist, die Ergänzungsleistungen. «Das ist ein Glück», sagt Tochter Caroline Fuchs. «Wir wissen, woher das Geld kommt.» Finanzielle Sorgen habe sie also nicht, sagt Madeleine Brun. «Da ich weiss, dass meine Kinder nicht für mich zahlen müssen, kann ich ruhig schlafen.»

Mehrmals bekräftigt sie, wie gut es ihr hier gehe. Das fängt beim Frühstück an: «Wie im Hotel!» Es gibt ein Buffet mit Früchten, drei Sorten Käse, Nüssen, Eier, verschiedenen Broten und Konfitüren, Weggli – «und Croissants». Ihr Französisch kommt nicht von ungefähr. Aufgewachsen ist die Frau, die von den Kindern über Grosskinder bis zur Chefköchin im Pflegeheim alle nur «Mam» rufen, im Winzerdorf Schafis am Bielersee. Täglich pedalte sie fünf Kilometer zur Schule nach La Neuveville. «Vor allem wenn die Bise ging, war das ein Krampf.» In der Sprache ihrer Mutter zählt und träumt sie noch heute.

Die ersten Lebensjahre müssen entbehrungsreich gewesen sein. In der Wirtschaftskrise der 1930er-Jahre verlor der Vater seine Arbeit als Uhrmacher. So fuhr er mit dem Velo nach Biel und reinigte Toiletten oder schlug auf der St. Petersinsel Holz. Dabei ruinierte er sich die Hände. Die Mutter kniete sich in den Weinbergen und als Selbstversorgerin rein, um die fünfköpfige Familie über die Runden zu bringen. Als Mädchen arbeitete Madeleine später selbst oft in den Reben.

«Das war selbstverständlich. Wir waren arm, aber wir hatten es dennoch schön.» Bloss wenn sie von den sonntäglichen Ausflügen mit der Ligerz-Tessenberg-Bahn nach Prêles und weiter nach Nods und den Märschen von dort bis auf den Chasseral spricht, verzieht sie das Gesicht.

Leben mit einem Alkoholkranken

Nach einer Lehre in La Neuveville und der Arbeit als Zahnarztgehilfin heiratete Madeleine Brun. Bald kamen die ersten beiden Kinder zur Welt, die Familie wohnte in Serrières gleich hinter der Suchard-Schokoladenfabrik, später in Neuenburg. Während ihr das Leben in der Romandie gefiel, konnte sich ihr Mann, der bei der Bahnpost arbeitete, dort nicht integrieren. So zogen Bruns nach Biberist. Für die Frau war das ein Kulturschock. «Das war eine wahnsinnige Umstellung, nicht nur wegen der Sprache, vor allem aber wegen der Mentalität. Pünktlichkeit und Bünzlitum, alles muss geradlinig sein. Ich glaube, damit habe ich heute noch Mühe.»

Während für ihren Mann der heimische Garten piekfein sein musste, störte sie sich über etwas Unkraut kaum. Später zügelte die Familie nach Langendorf in ein Zweifamilienhaus. Dort arbeitete Madeleine Brun in den Fabriken von Delta und Sauser, wo sie Gewindeteile vermass und kontrollierte.

Schwierig wurde es für die junge Mutter nach dem Hörsturz ihres Mannes, in dessen Folge er seine Arbeit verlor und exzessiv zu trinken begann. «Das war eine sehr schlimme Zeit. Vor allem wenn er zwischen voll und ganz voll gewesen war. Wer so etwas nicht erlebt hat, kann es sich nicht vorstellen.» Der Kinder und auch der Eltern wegen blieb sie bei ihrem Mann. Noch heute, viele Jahre nach seinem Tod, fällt es ihr schwer, darüber zu sprechen.

In der Öffentlichkeit versuchten Bruns, die Sucht zu vertuschen. Im Rucksäcklein der Tochter wurden Bierflaschen ans Spitalbett des kranken Vaters geschmuggelt. «Gspänli lud ich nie nach Hause ein, weil ich nicht wusste, in welchen Zustand er war. Bloss um eine heile Welt vorzutäuschen», erinnert sich Caroline Fuchs. Erst im Pensionsalter, nach 41 Ehejahren, überwand sich Madeleine Brun zur Scheidung, zur Erleichterung ihrer Kinder. Nicht zuletzt ihnen zuliebe habe sie auch mehrere Brust- und Hautkrebserkrankungen überlebt: «Das war auch Willenssache.»

Freiwilligkeit spielt eine grosse Rolle

Madeleine Brun wirkt beim Gespräch im Ischimatt hellwach. Befreit von Alltagslasten wie Waschen, Kochen und Einkaufen sei sie hier regelrecht aufgeblüht. Sie schwärmt von den Advents- und Weihnachtsfeiern, vom Stricken am Montag, dem Turnen am Dienstag und dem Gedächtnistraining am Freitag. Zwischendurch spaziert sie mit ihrem Rollator durchs Quartier. Zu Hause sass sie stattdessen oft im Fernsehstuhl. Wenn sie erzählt, dass sie sich regelmässig mit einer anderen Heimbewohnerin aus Porrentruy auf Französisch unterhalten kann, leuchten ihre Augen.

«Auch für die Familie war der Umzug eine grosse Erleichterung», sagt Caroline Fuchs, deren beiden Schwestern in Rüttenen und Kalabrien leben. Dass dies eine Entlastung sein kann, bestätigt Ida Boos, Geschäftsleiterin von Pro Senectute Solothurn. Die Organisation übernimmt Treuhanddienste oder Sozialberatungen und stellt sicher, dass der Übertritt gut über die Bühne geht. Dabei spiele die Freiwilligkeit eine grosse Rolle. Wer gegen seinen Willen in ein Altersheim zieht, wird dort kaum glücklich.

Madeleine Brun sei ein typischer Fall von Menschen, die den Alltag sehr lange zu Hause stemmen, sagt Boos. «Dann braucht es oft ein Zusammenspiel von mehreren Elementen oder eine kritische Situation für einen Übertritt. Etwa, wenn das Betreuungssystem in der Nacht nicht mehr gewährleistet ist.»

Nein, sie bereue den Umzug ins Pflegeheim nicht, sagt Madeleine Brun zum Abschied. Bald ist Essenszeit. Seit sie auf die Waage stehen musste, bestelle sie übrigens nur noch ein halbes Menu. «Ich muss doch auf mein Gewicht achten.»

