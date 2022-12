Solothurn: Ukrainische Familie kehrt wohl nicht mehr zurück

Neuanfänge Gekommen, um zu bleiben: Wie für eine Familie aus der Ukraine im Wasseramt eine neue Zeitrechnung beginnt Die Milevskyis gehörten zu den ersten Flüchtlingen, die vergangenen März im Kanton Solothurn ankamen. Je länger sie hier bleiben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie in ihre kriegsversehrte Heimat zurückkehren. Eine Zerreissprobe. Christof Ramser Jetzt kommentieren 29.12.2022, 15.00 Uhr

Der Tannenbaum stammt von der Bürgergemeinde Recherswil. Valeriia und Andreii Milevskyi mit ihren Kindern Anna, Mischa und Nika. Andre Veith

Im Leben der Familie Milevskyi gab es bis vor einem Jahr nur einen Kalender, den julianischen. Weihnachten feiert die orthodoxe Kirche 13 Tage später als andere Christen, nämlich in der Nacht vom 6. auf den 7. Januar. Doch heuer lagen im Hause Milevskyi auch am 25. Dezember Geschenke für die Kinder unter dem Tannenbaum. Seit sie in der Schweiz sind, orientieren sie sich nach dem hier gebräuchlichen gregorianischen Kalender.

«Aber eigentlich leben wir jetzt nach einem neuen, dritten Kalender», sagt Andrii Milevskyi. Die neue Zeitrechnung begann am 24. Februar 2022, dem Tag, als in seiner Heimat der Krieg losbrach. Monate oder Jahre gibt es seither für Milevskyis nicht mehr. Nur noch Tag für Tag. Die Perspektive der Familie wurde zerstört.

Als Vater von drei Kindern durfte Andrii Milevskyi, hier mit Sohn Mischa, sein Land verlassen. Andre Veith

Im Haus an der Hauptstrasse in Obergerlafingen ist während der Weihnachtsferien Ruhe eingekehrt. Verschlafen streckt Nika den Kopf aus ihrem Zimmer. «Hallo», sagt die Neunjährige, und bald trottet der zweijährige Mischa hinterher. Die elfjährige Schwester Anna schläft noch. In der Küche sitzen Mutter Valeriia und Andrii und trinken Kaffee. Nika zeigt auf ein Foto an der Wand, das sie mit ihren Gspänli aus der dritten Klasse in der Turnhalle in Recherswil zeigt. «Turnen mache ich am liebsten. Und zeichnen», sagt sie. Angesprochen auf ihr gutes Deutsch, das sie in wenigen Monaten gelernt hat, meint sie bloss: «So la la.»

Krieg lässt Menschen abstumpfen

Anfang März war der Wasserämter Bauer Bruno Schwaller an die ungarisch-ukrainische Grenze gefahren, um ihm völlig unbekannte Menschen vor Putins Panzern und Raketen zu retten. Zurück kehrte er mit einer fünfköpfigen Familie, mit der er sich nur mittels Google Translate und eines Übersetzungsgeräts unterhalten konnte. Milevskyis gehörten zu den ersten Ukrainern, die im Kanton Solothurn angekommen sind. In Schwallers Gartenhaus in Recherswil fand die Familie Zuflucht, im Sommer konnten sie dann in das leer stehende Haus in Obergerlafingen ziehen.

Valeriia Milevskyi und Bruno Schwaller in der Küche der Familie in Obergerlafingen. Kurz nach Kriegsausbruch war der Recherswiler losgefahren, um die ihm unbekannte Familie in die Schweiz zu holen. Andre Veith

Dass dieses voll möbliert war, machte die Ankunft etwas einfacher, «auch wenn es wie ein Museum wirkte», erinnert sich Andrii. Einige der antiken Möbel und anderen Schnickschnack haben die neuen Bewohner in einen leer stehenden Raum verfrachtet und eigene Akzente bei der Einrichtung gesetzt. Auf dem Küchentisch dokumentiert ein Fotobuch das vergangene Jahr inklusive des vollständigen Nachrichtenverlaufs auf Telegram zwischen Schwaller und Milevskyis seit dem ersten Kontakt.

Die Bilder zeigen die neue Schicksalsgemeinschaft beim Eselreiten, auf dem Weissenstein, am Burgäschisee. Beim Durchblättern des Zeitdokuments stellt Schwaller fest, wie intensiv und kräftezehrend das Jahr auch für ihn war.

Die meisten finden eine Wohnung Über 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Kriegsausbruch in die Schweiz geflüchtet. Davon sind rund 2300 im Kanton Solothurn untergebracht. Laut den aktuellen Zahlen des kantonalen Amtes für Gesellschaft und Soziales lebt die Mehrheit von ihnen, nämlich 1343 Personen, in einer Privatunterkunft. 986 sind ohne Unterkunft. Wie viele in einer Gastfamilie, wie viele in einer eigenen Wohnung und wie viele in einer Kollektivunterkunft untergebracht sind, war vom Amt nicht zu erfahren. (cra)

Während der kleine Mischa in der Schweiz seine ersten Schritte machte, wollten die Mädchen so rasch wie möglich zurück in die Heimat. Inzwischen hat sich das geändert. Zumindest Anna will bleiben. Nika verspürt immer noch ein inneres Ziehen nach Kiew. Und die Eltern? «Ich weiss es nicht», sagt Valeriia und seufzt tief. Aussicht auf Arbeit gibt es in Kiew nicht, Unterricht für die Kinder nur online, vorausgesetzt, Strom und Internet funktionieren. Noch immer heulen bei Bombenalarm die Sirenen und die Menschen müssen in die Keller fliehen.

Nika gefällt es in Obergerlafingen. Aber eigentlich möchte sie zurück nach Kiew. Andre Veith

Sein früherer Chef und Verwandte sprechen zwar davon, dass die Situation in Kiew jetzt etwas besser sei, sagt Andrii. Doch so richtig glauben kann er das nicht. «Ich sehe ja in den Nachrichten, was passiert. Es sieht nicht gut aus.» Die Menschen seien abgestumpft, hätten sich daran gewöhnt, dass die Heizung den Geist aufgibt, kein Strom fliesst, dass Bomben oder sogar tote Menschen in den Strassen liegen.

Eine Festanstellung für Andrii

Als wäre die Familie nicht genug geplagt, erlitt Valeriia im Oktober eine Fehlgeburt, als das Ungeborene bereits fünf Monate alt war. Mit Tränen in den Augen erzählt sie, dass sie gerne arbeiten würde, wie sie das in Kiew auch getan hat, dies aber derzeit nicht möglich sei. Stattdessen: «Zu Hause kochen, putzen, mit Mischa spielen, auf die Kinder und Andrii warten.»

Immerhin: Dienstags und donnerstags besucht sie in Derendingen einen Deutschkurs. «Von zehn Wörtern kann ich mir eines merken», sagt sie, die mit 36 Jahren erstmals eine neue Sprache lernt. Die Syntax beherrscht sie jedenfalls perfekt.

Wenn die Konversation stockt, hilft Google Translate weiter. Andre Veith

Andrii besucht keinen Kurs, er lernt Deutsch bei der Arbeit. In der Alters- und Pflegeinstitution Elisabethenheim auf dem Zuchwiler Bleichenberg hat er eine unbefristete Festanstellung mit einem Pensum zwischen 60 und 80 Prozent erhalten. 5000 Blumen hat er gesetzt, die Pflanzen gegossen, den Rasen gemäht. Die Gartensaison ist abgeschlossen, jetzt macht sich der Fachmann aus der Transportbranche im Gebäude als Handwerker nützlich: «Lampen wechseln zum Beispiel.»

Bereits ab Ende Januar geht es für den Baumschnitt wieder nach draussen. Dank seinem Lohn kann Andrii den Hauszins in Obergerlafingen selbst bezahlen. Andere Auslagen übernimmt das Sozialamt. Der Mietvertrag mit dem Eigentümer wurde im Dezember um ein Jahr verlängert.

Kürzlich erhielt Bruno Schwaller eine Anfrage, ob er in der Schweiz über den Winter eine Unterkunft für eine befreundete Familie von Milevskyis vermitteln könnte. Der Recherswiler aktivierte sein soziales Netzwerk. «Doch die Resonanz war gleich null.» Er habe gewusst, dass der Wille zum Helfen nicht mehr so gross sei wie vergangenen Frühling. «Dass es aber gar keine Reaktion gibt, hat mich doch erstaunt.»

Schwaller geht davon aus, dass Milevskyis nicht mehr in die Ukraine zurückkehren werden. Andrii will das nicht bestätigen, zuckt bloss mit den Schultern.

Wer kann das schon wissen, solange es nur das Heute gibt, maximal ein Morgen, aber ganz bestimmt kein Übermorgen.

