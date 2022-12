Neuanfänge «Es war nicht immer einfach, aber es war eine tolle Zeit»: Nach 26 Jahren auf der Redaktion geht Fränzi Zwahlen-Saner in Pension Sie hat Tausende Artikel über das Solothurner Kulturleben und ihre Heimat, das Thal, geschrieben. Ende Jahr nun geht Fränzi Zwahlen-Saner, Redaktorin von SZ und OT, in Pension. Fast nichts brachte sie aus der Ruhe. Nur Eitelkeiten und Arroganz mochte sie nicht. Lucien Fluri und Sven Altermatt Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Fränzi Zwahlen-Saner an ihrem Arbeitsplatz auf der Redaktion in Solothurn. Hanspeter Bärtschi

Man kann nicht mehr nachzählen, wie viele Zeitungsartikel Fränzi Zwahlen-Saner in ihrem Leben geschrieben hat. Tatsache ist: Seit 1996, als die Texte online gesammelt wurden, verzeichnet die Mediendatenbank rund 7000 Einträge zu der Thalerin, die ab November 1996 fest angestellt für die «Solothurner Zeitung» und das «Oltner Tagblatt» arbeitete.

Doch nun endet diese Ära. Gestern Freitag hatte Fränzi Zwahlen ihren letzten Arbeitstag. Die 64-Jährige geht nach 26 Jahren in Pension. Ein Neuanfang steht an: Für sie – und für eine Redaktion, die ohne profilierte Redaktorin auskommen muss.

Vor knapp einem Jahr, da war Fränzi Zwahlen-Saner bereits einmal nicht im Büro, eine schwere Krankheit griff ihren Körper an und zwang sie zu einer monatelangen Pause. «Das war ein Fingerzeig», sagt sie heute. «Es hat mich bestärkt, mit 64 aufzuhören und nicht länger zu arbeiten.» Denn, dass sie länger gearbeitet hätte: Man hätte es ihr durchaus zugetraut.

Zwahlen-Saner war eine Frau, die stets viel Einsatz und eine grosse Leistungsbereitschaft zeigte. Und das war auch so, als sie die Krankheit im Frühjahr überwunden hatte und zurück ins Büro kam. Sie arbeitete, als ob es nie einen einschneidenden Unterbruch gegeben hätte. «Ich wollte nicht als Kranke aufhören», sagt sie. Und dabei ging es frb – mit diesem Kürzel zeichnete sie viele ihrer Artikel – nicht nur um die Zeitung. Auch gegenüber der Leserschaft fühlte sie sich verpflichtet.

In ihren 26 Jahren bei dieser Zeitung hatte sie viele Aufgaben, so verantwortete sie bis 2017 den regionalen Sonntagsbund. Doch zwei Bereiche lagen ihr immer besonders am Herzen – und in diesen war sie vor allem tätig: das Thal und die Kultur. Im Thal war sie aufgewachsen und viele Jahre lang lebte die gebürtige Mümliswilerin in Balsthal.

Béatrice Scheurer übernimmt In eigener Sache Mit der Pensionierung von Fränzi Zwahlen-Saner endet für SZ und OT eine Ära. Mehr als 26 Jahre lang arbeitete sie für die Zeitung – und betreute u. a. das Ressort Thal-Gäu. Ab Januar nun wird Béatrice Scheurer neu zum Thal-Gäu-Team stossen und über die Region schreiben, gemeinsam mit Rahel Bühler, die bereits seit 2021 zum Thal-Gäu-Team gehört. Scheurer leitete bisher den Onlinedesk von SZ und OT. Zuvor hatte die 30-Jährige beim «Langenthaler Tagblatt» gearbeitet, wo sie über das Bipperamt schrieb. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihr. Fränzi Zwahlen danken wir für ihren grossen Einsatz ganz herzlich.

Sven Altermatt, Lucien Fluri, Co-Chefredaktoren.

Béatrice Scheurer schreibt ab Januar neu im Ressort Thal-Gäu. Hanspeter Bärtschi

Den Bezirk kannte sie von A bis Z. Sie wusste, wer wen kennt. Und sie selbst kannte auch viele Leute. Dennoch gelang es ihr, trotz der Vernetzung eigenständig und unabhängig zu bleiben. «Das war nicht immer einfach», sagt sie. Es gab Momente, da ging sie lieber in Oensingen statt in Balsthal einkaufen, um nicht auch noch in der Freizeit ständig auf Artikel und mögliche Themen angesprochen zu werden.

In den Journalismus kam sie eher ungewollt. 1996 war sie 38 Jahre alt, hatte drei Töchter und war alleinerziehend. Als freie Mitarbeiterin verdiente sie jahrelang etwas dazu, bis sie der damalige SZ-Chefredaktor Rolf Gilgen einstellte. Zwahlen-Saner (damals Rütti-Saner) begann im Büro Oensingen, wo die «Solothurner Zeitung» und das «Oltner Tagblatt» (damals noch zwei unabhängige Zeitungen) ein gemeinsames Büro betrieben, um über das Thal und das Gäu zu berichten.

«Dass ich diese Chance erhielt, dafür bin ich sehr dankbar», sagt sie. «Es war nicht selbstverständlich.» Berufstätig und Mutter dreier Kinder, das war manchmal herausfordernd. Doch es gehört zu ihr, dass sie darüber nicht allzu viele Worte verliert. Klagen war nie ihr Ding, sie handelte einfach.

Und obwohl Zwahlen-Saner heute eine gestandene Journalistin ist, bezeichnet sie noch immer «Buchhändlerin» als ihren eigentlichen Beruf. Der Umgang mit Wörtern, das Vermitteln von Inhalt an die Leserinnen und Leser wuchsen der Tochter eines Lehrerpaars jedoch inzwischen auch stark ans Herz. «Es war eine tolle Zeit. Man kann viel gestalten als Journalistin», sagt sie. Weniger angenehm findet sie, dass die Arbeit heute weniger anerkannt werde, insbesondere wenn es um die journalistische Unabhängigkeit geht. Es gebe immer mehr Leute, die direkt bestimmen wollten, was Journalisten zu schreiben hätten, stellt sie fest.

Fränzi Zwahlen-Saner war eine journalistische Allrounderin: An den Filmtagen konnte sie genauso gut mit dem Regisseur beim Apéro smalltalken wie mit einer Bergbauernfamilie, wenn sie dort auf Reportage war.

Dass sie überallhin gehen konnte, hatte auch mit ihrer Persönlichkeit zu tun: Sie war immer aufgestellt und allen gegenüber offen, egal, wer vor ihr stand. Ihre Haltung war stets: Niemand ist etwas Besseres. Die frühere Jungfreisinnige war sehr egalitär geprägt. Eitelkeiten waren ihr zuwider. Leistungen müsse man durchaus würdigen, sagt sie:

«Aber wenn jemand das Gefühl hat, man müsse ihn deshalb als Person auf Händen tragen, dann nervt mich das.»

Hinzu kam eine Furchtlosigkeit, Neues anzupacken – zudem eine grosse Ruhe: Auch wenn es kurz vor Redaktionsschluss zeitlich knapp wurde, geriet sie nicht aus dem Konzept. Das beeindruckte manche Jüngeren im Team. Und nicht nur dies: Immer hilfsbereit war sie, immer zugänglich, immer gut gelaunt. Nie war sich frb zu schade, mit ihrem Wissen anderen zuzuarbeiten, selbst wenn ihr Name hinterher nicht in der Zeitung stand. So wurde sie zu einer grossen Stütze im Team und einer allseits geschätzten Kollegin.

Schrieben bisher für SZ und OT über das Thal und das Gäu: Zwahlen-Saner mit ihrer Ressortkollegin Rahel Bühler. Hanspeter Bärtschi

War sie als Thal-Gäu-Redaktorin gestartet (und ist es heute zu einem Teil auch wieder), so kam nach und nach die Kultur hinzu. Ab 2003 prägte sie die Kulturberichterstattung dieser Zeitung stark. Sie war vernetzt, zu ihrem Repertoire gehörten die Filmtage oder Galerien ebenso wie die Literatur und das Theater. Ihr Name war im Kulturkanton Solothurn bekannt.

Nun, ein Neuanfang. Wie geht es weiter? Sie bleibt so ruhig und gelassen, wie sie es auch spätabends war, wenn noch ein Artikel fehlte. Sie weiss nicht genau, was kommt, und sie will es auch nicht allzu genau planen. «Ich habe gerne Langeweile», sagt sie. «Dann kann ich mich richtig in etwas vertiefen.» Egal, ob es nun ums Lesen, um den Garten oder ums Kochen geht.

Sie lebte zwar für diesen Journalismus und gab viel Lebenszeit, auch abends und am Wochenende. Klar ist für sie aber auch: Der Beruf allein ist nicht ihr Leben. «Nur über die Arbeit habe ich mich nie definiert», sagt sie. Immer gab es da noch anderes in ihrem Leben, das sie pflegte. Und das will sie wieder stärker tun. Zeit wird sie mit ihrem Mann, ihrer Mutter, den Kindern, Enkeln und dem grossen Freundeskreis verbringen.

Und dann ist da noch Mallorca, wo Zwahlen und ihr Mann eine Finca besitzen. «Vermissen werde ich die Kontakte», sagt sie. «Als Journalistin hat man viele Einblicke. Es ist ein interessantes und intellektuell anregendes Umfeld.» Der Redaktionsalltag gab ihr auch etwas zurück: Im Büro lernte sie den damaligen Kantonsredaktor Marco Zwahlen kennen; 2014 heirateten die beiden.

